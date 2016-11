Drømmeår for Portugals stjerneskudd

For drøyt et år siden hadde kun den harde kjernen av Benfica-fansen hørt om Renato Sanches (19) . Nå er han blant Europas heteste unge spillere.

Portugal tar imot Latvia i kveldens VM-kvalifiseringskamp i gruppe B der det er ventet at stjerneskuddet Renato Sanches spiller fra start i sin offensive midtbanerolle.

På et vis er dagens kamp og Sanches selvsagte rolle på laget bare nok et bevis på hvilken kanon-karriere han har hatt etter at han gjorde et innhopp for moderklubben Benfica 30.oktober 2015. Sjekk denne listen med oppturer:

* Spilte seg inn på et Benfica-lag som på den tiden var i fritt fall. Lisboa-fødte Sanches leverte umiddelbart, og laget endte opp med å vinne både ligamesterskapet og Taca de Liga (ligacupen).

* Signerte i mai under for Bayern München for 35 millioner euro. Det er en sum som kan gå opp mot 80 millioner euro avhengig av hvilke del-mål han når i den femårige kontrakten.

* Ble EM-mester med Portugal - den yngste som har vunnet tittelen noensinne.

* Ble 24. oktober utnevnt til Golden Boy. Det er en årlig utmerkelse til Europas beste spiller under 21 år, og kåres av sportsjournalister. Hederen går til den toppklubb spilleren som imponerer mest i et kalenderår. Wayne Rooney, Lionel Messi og Sergio Agüero er blant tidligere fortjente vinnere.

Sanches fysiske styrke kom godt med da han fikk prøve seg på offensiv midtbaneplass.

– Han har tempo, teknikk og et veldig driv. Det er kraft i den høyrefoten hans, forklarte Jan Hagen til VG i vinter.

Han følger portugisisk fotball tett gjennom Twitter-profilen PortuBall, og påpeker her følgende:

– Det som imponerte med spillet hans var at han tok ansvar på banen med en gang. Han viste seg frem som en voksen drivkraft som dro i gang medspillere.

– På banen kan han nesten virke voldsom og uvøren i spillestilen. Mens han utenfor banen er mer rolig og ydmyk. En som sier de rette tingene i media, mener Hagen, som legger til at det i vår var meningsartikler i hjemlandet som gikk på at Bayern-overgangen kanskje var i tidligeste laget for unggutten.

Suksessen har neppe godt til hodet på Sanches. Men klart er at han foreløpig ikke har innfridd forventningene mange hadde til ham i den tyske storklubben. Det kan ha noe med at overgangssummen var så høy at forventningene automatisk ble skrudd unaturlig høyt. Foreløpig har han fire bundesligakamper fra start og to innhopp - og ingen mål for Bayern.

– Han har på en måte ikke kommet skikkelig i gang, og innledningsvis hanglet han litt med skader. Men vi må huske på at han er ung, og slik er det ingen grunn til å stresse, sier Eurosport-kommentator og tysk fotball-kjenner Eivind Bisgaard Sundet.

– Og så hører det med til historien at Bayern har lagt om formasjonen. Fra 4-1-4-1 under Pep Guardiola til 4-3-3-formasjon under nåværende trener Carlo Ancelotti. Slik har det blitt trangere om plassen for indreløpere der Arturo Vidal og Thiago Alcántara har fått mer tillit i høst, påpeker Bisgaard Sundet.

Portugal holder andreplass i gruppe B. Laget røk 0-2 borte for Sveits i åpningskampen, men har etter det feid både Andorra og Færøyene til side med to 6-0-triumfer.

I en relativt enkel gruppe trenger portugiserne disse utklassing-seirene for å holde målforskjellen oppe til de muligens kan revansjere seg mot Sveits i oktober neste år.

Latvia har slått Andorra, men siden prestert å ryke for både Færøyene og Ungarn, og er som ventet på hæla i kvaliken.

Vertene mangler Pepe (f) og Joao Moutinho (mb), men Luis Neto (f) er ny i troppen.

Vi forventer et kampbilde der Latvia vil mure igjen så godt det lar seg gjøre. Men at de trolig ikke står i mot. Og hvis Cristiano Ronaldo får vann på mølla kan det bli noen mål her.