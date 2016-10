Draktforbannelsen som plager Wales

Det høres ut som en Donald-historie. Men Østerrike kan i dagens VM-kvalifiseringskamp forlenge Wales tapshistorikk med sin gråsvarte bortedrakt.

Wales banket Moldova 4–0 hjemme i høstens første VM-kvalifiseringskamp, og fikk slik en god start etter sommerens gode EM-sluttspillinnsats – der laget overraskende endte opp som semifinalist. Men i torsdagens bortemøte i Wien må waliserne regne med tøffere motstand.

Ikke minst på grunn av at Wales ganske sikkert må bruke sin «ulykkesdrakt» – den grå-svarte-stripete drakten.

Nå skulle man kanskje tro at profesjonelle fotballspillere ikke ble motløse av draktfargen de bruker. Men det kan synes som om Wales-spillerne blir skremt av å benytte akkurat denne bortedrakten.

For Wales må ganske sikkert vrake sin vanlige røde drakt fordi det krasjer med Østerrikes røde hjemmedrakt.

– Jeg er ikke sikker på om Østerrike vil benytte sin røde hjemmedrakt. Men jeg kan fortelle deg at ingen i Wales-leiren ønsker å spille i vårt gråsvarte borteantrekk. Jeg ville vært glad hvis jeg aldri så den drakten igjen, sa Wales-landslagssjefen Chris Coleman (46) til BBC nylig.

– Det er den røde drakten som vi alltid ønsker å spille i, vi elsker å spille i rødt. Før i tiden ville jeg ha sagt at spillere ikke bryr seg om draktfragen. Men det gjør de, forklarte landslagssjefen.

Det var i november i fjor at Wales lanserte sin nye bortedrakt ment for EM-sluttspillet i Frankrike. Interessen for landslagsfotballen er på topp i det ellers så rugby-gale landet. Spesielt ettersom Wales i sommer deltok i sitt første sluttspill på nesten 60 år og kom seg til en semifinale i en større turnering for første gang.

Likevel er det en skjør engstelse blant spillerne når det gjelder å bruke den røde drakten i stedet for den uheldige grå.

Wales røk i sin første kamp i den nye gråsvarte drakten – en privatkamp borte mot Ukraina (0–1) i mars. Og de ble slått av England da de benyttet den for første gang i selve sluttspillet (1-2). I gruppespillets siste kamp mot Russland fikk Wales russernes tillatelse til å spille i sin foretrukne røde bekledning – og vant overbevisende 3–0. Og de fortsatte å spille i rødt i triumfene mot Nord-Irland (1–0) og Belgia (3-1).

Men EM-semifinalist Portugal bestemte som «hjemmelag» at Wales måtte bruke den gråsvarte trøya i lagenes møte – og forbannelsen slo til igjen med et 0-2-tap.

– Portugal tvang oss til å spille i bortedrakten vår i semifinalen, til tross for at de selv benyttet sin egen grønne bortedrakt, fortalte Coleman.

LAGUTTAK: Wales-landslagssjefen Chris Coleman mønstrer tilnærmet full tropp, og i kampen vil Gareth Bale nok en gang være nøkkelspiller i overgangene. Her fra laguttak-pressekonferansen for en uke siden. Foto: Matthew Childs , Reuters

Nå kan man velge å se torsdagens match som en perfekt Wales-sjanse til å endelig bryte forbannelsen. Men Coleman tror østerrikerne vil prøve å utnytte en potensiell walisisk svakhet.

– Om du er en østerriker er dette noe du ønsker å spille på – hvis du vet at motstanderen ønsker å spille i en viss farge. Hvis vi må spille i bortedrakten skal vi gjøre det beste ut av det, men ideelt sett hadde vi spilt i rødt, sa Coleman.

Østerrike skuffet i EM i sommer da laget kun plukket ett av ni poeng i puljespillet. Men i EM-kvaliken leverte laget med fire hjemmeseirer uten baklengsmål, og et 1-1-resultat mot Sverige.

Wales tapte bare én av ti EM-kvalkamper – 0–2 borte mot Bosnia. Vi tror gjestene vil klore seg fast her og kjøre på kontringer. Det blir uten Jonny Williams (mb) kreative Aaron Ramsey (mb). Vertene mangler på sin side kantspilleren Martin Harnik.

I en åpen duell foreslår vi et uavgjort-spill til 3,00 i odds, og spillestopp er kl. 20.40.