Donnarumma (17) er Milans nye keeper-fenomen

Gianluigi Donnarumma har mer til felles med sitt store idol Gianluigi Buffon (38) enn fornavnet.

Donnarumma Serie A-debuterte for Milan bare 16 år og åtte måneder gammel og hadde sin første opptreden for Italias A-landslag kun 17 år gammel. Som den yngste «Azurri» siden 1911 - og to år og tre måneder yngre enn legenden Buffons var da han fikk sin landslagsdebut.

Nå spekuleres det i at han at på sikt kan overta keepertronen for VM-vinner Buffon. Augusto De Bartolo følger italiensk fotball tett for Sky.

– Det som imponerer mest er sinnsroen hans, det er akkurat som at han visste at karrieren ville utvikle seg slik og at han ville spille for en av verdens største fotballklubber i en alder av 17 år, sier De Bartolo til Sky Sports.

– Han er den komplette keeper. Effektiv på strek, vet nøyaktig når han skal ut i feltet og trygg med ballen i bena. Det siste er han spesielt opplært til i Milans eget akademi, beskriver De Bartolo, som legger til at Donnarumma oppfører seg som en mer erfaren spiller enn alderen skulle tilsi.

Det siste er et synspunkt som deles av Englands landslagskeeper og Torinos sisteskanse, Joe Hart (29).

– Donnarumma er utrolig, punktum. Man kan se at han er en topp spiller fordi han trener og spiller med et topplag. Alderen kan gjøre ham enda bedre, men han fører seg som om han allerede har en lang karriere bak seg, sier Hart.

Donnarumma vokste opp i fotball akademiet til Club Napoli i hjemstedet Castellammare de Stabia, nær Napoli. Han hadde tidlig treningsamlinger hos Juventus og Inter. Napoli var en stund også interessert. Men da han ble kjent med at favorittklubben Milan var ute etter ham, bestemte han seg umiddelbart for å flytte til Milano i 2013.

Forfremmet



Den ambisiøse unggutten slet innledningsvis med å finne seg til rette i den norditalienske finans -og motebyen. Men stod motgangen av. Tidligere Milan-trener Filippo Inzaghi forfremmet ham til førstelagstroppen foran 2014/15-sesongen, men gjennombruddet kom først i oktober 2015. Da vraket daværende trener Sinisa Mihajlovic erfarne Diego Lopez (eks-Real Madrid), og kastet innpå 1.96 meter høye Donnarumma.

Som bestod prøven mot Sassuolo med glans (2-1-hjemmetriumf). I februar 2016 var han den yngste målvakten til å starte i et Milano-derby (3-0-seier). Intet så ut til psyke ut tenåringen, og slik begynte sammenligningen med Buffon.

Buffon, som selv startet tidlig i Parma, hadde i sommer følgende råd til sin mulige etterfølger på landslaget:

I BUFFONS FOTSPOR: Gianluigi Buffon (til venstre) og Donnarumma hilser i seriekampen i oktober. De følger en sterk italiensk keepertradisjon med Walter Zenga og Dino Zoff fra tidligere år. Foto: Marco Bertorello , AFP

– Du må modnes raskt og slik finne ut selv hva som er det rette å gjøre. Det gjelder å styre unna alle fallgruvene som eksisterer på toppnivå i fotballverden, sa han til Daily Mail.

Foreløpig har Donnarumma bokført 54 Milan-kamper, og han har maktet å holde buret rent i 18 av disse oppgjørene. Rett før jul sikret han seg sitt første trofé med Supercoppa-triumfen over Juventus på straffer i Doha, Qatar.

Til dagens bortekamp mot Udinese skal Milan reise seg etter onsdagens kvartfinaletap for Juventus (1-2). Milan-serieformen var strålende i oktober og november, men nå har laget kun vunnet én av fem siste seriekamper.

Unguttene Alessio Romagnoli (f) og Manuel Locatelli (mb) er kvitt karantener. Og Gerard Deulofeu (kant) seriedebuterer etter låneovergangen fra Everton.

Udinese har blitt påført tre strake tap, og befinner seg tolv poeng bak Milan. Men har nedrykksstreken på god avstand, og gjør trolig ikke mange endringer på laget fra sist helgs 0-1-bortetap for Empoli.

Dette er på papiret en åpen kamp, men vi tror det er størst sannsynlighet for borteseier.