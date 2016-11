Disse verdensmesterne står i veien for norsk EM-sluttspill

I 2012 sendte en rekke av dagens landslagsspillere Norge til U21-EM – etter å ha slått ut Antoine Griezmann og Frankrike i play off. Nå venter enda tøffere motstand i play off-spillet til et nytt mesterskap.

Selv om det kanskje høres mer skremmende ut med Frankrike, skal de norske U21-spillerne få mer enn nok å bryne seg mot i Serbia.

For bare et drøyt år siden gikk en rekke av spillerne Norge nå skal bryne seg mot helt til topps i U20-VM, etter å ha slått Brasil i en dramatisk VM-finale.

Forventer stort trøkk



Og i Serbia mobiliseres det for et nytt mesterskap, da må Norge ryddes av veien. Det har de blant annet tenkt til å gjøre med å fylle stadion med 30.000 supportere.

– Vi venter et stort og engasjert publikum. Det er playoff og et sluttspill i potten. Det kommer til å bli trøkk. Dette er vi forberedt på og det er også noe som spillerne er vant med fra spill med både landslag og klubblag, sier landslagssjef Leif Gunnar Smerud om møtet med Partizan Stadium til Fædrelandsvennen.

Serbias pressesjef Milan Vukovic opplyser til lokalavisen at prisene på billettene til kampen på Partizan Stadium er mellom 7 og 14 norske kroner.

– Vi har vist at vi har et godt toppnivå og at vi kan skape problemer for de fleste på gode dager. Men vi må skjønne hva vi går til. Vi må være kompakte, solide og ta krigen, sier treneren til fotball.no.

Mange tok steget

To ganger tidligere har et norsk U21-landslag kommet seg til et EM-sluttspill. Begge gangene endte det med bronse.

I 1998 med spillere som Vegard Heggem, Frode Kippe, Eirik Bakke, Erik Nevland, Steffen Iversen og Espen Baardsen, som alle senere var innom en Premier League-klubb, og ikke minst med flere kamper for det norske A-landslaget.

I laget fra 2013-EM finner vi flere spillere i utenlandske klubber, men også flere på det norske A-landslaget, som møter Tsjekkia i VM-kvalifisering fredag kveld. Ørjan Nyland, Omar Elabdellaoui, Stefan Strandberg, Stefan Johansen, Håvard Nordtveit, Joshua King og Jo Inge Berget er alle med i den norske A-landslagstroppen.

Best mulig utgangspunkt

Her handler det, som i play off-kampene mot Frankrike i 2012, å få med seg et best mulig utgangspunkt før returoppgjøret på hjemmebane.

– Vi vil ha med oss et så godt utgangspunkt som mulig før returkampen i Drammen. Hva som vil være et godt resultat avhenger av hvordan kampen utvikler seg. Vi vet vi er gode hjemme på Marienlyst, men fokuset nå er fullt og helt på det som skjer i Beograd, sier Smerud.

For vi tror det serbiske laget er et hakk hvassere enn Norge, selv med utenlandsproffer som Martin Ødegaard, Mohamed Elyounoussi, Ole Selnæs, Alexander Sørloth, Kristoffer Ajer og Veton Berisha på laget.

Serbisk seier gir 1,60 i odds. Laget ble, som Norge, toer i sin gruppe ett poeng bak Italia. De tok 13 av 15 poeng på hjemmebane med 17–4 i målforskjell.

Kampen vises på TV 2 Sport fra kl. 18.

