Disse syv stjernene vil prege Afrikamesterskapet

Afrikamesterskapet byr på en rekke kjente fjes fra europeiske toppklubber. VG har plukket ut de syv største stjernene.

Lørdag sparkes en ny utgave av Afrikamesterskapet i gang når vertsnasjonen Gabon møter Guinea-Bissau.

For Premier League-klubbene er det ofte en sann hodepine. Men for de afrikanske landene er det en fotballfest og et høydepunkt i karrieren.

– For europeerne er det kanskje ikke så viktig. Men for oss afrikanere er dette vårt VM! Landene våre stopper opp når Afrikamesterskapet begynner. Det er det store høydepunktet. At det ikke er det for europeerne, er ikke vårt problem, sier Ghana-stjernen André Ayew.

Han er blant de syv store stjernene vi har plukket ut i forkant av mesterskapet:

RIYAD MAHREZ (ALGERIE)

Han la England for sine føtter i løpet av et år. Hans spektakulære, men også effektive teknikk og finesse var en av hovedgrunnene til at Leicester tok tidenes kanskje mest sensasjonelle Premier League-tittel. Siden har det regnet priser over kunstneren fra Sarcelles, en forstad utenfor Paris: Først ble han kåret til Premier Leagues beste spiller, så ble han nominert til Gullballen, og forrige uke ble han utnevnt til årets afrikanske fotballspiller.

Begge foreldrene hans er fra Algerie, og i oppveksten tilbragte Mahrez stort sett alle ferier i mor og fars hjemland. Tilknytningen har alltid vært sterk, men ble ytterligere forsterket da han mistet faren sin som 15-åring. Nå er tiden kommet for Mahrez, som har gjort Leicester til det mest populære laget i Algerie, til å få sitt store øyeblikk også i landslagstrøyen. Hvis han klarer å tilpasse teknikken sin til humpete gabonske gressmatter.

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (GABON)

Vertsnasjonens store sønn. «PEA» blir nærmest dyrket som en gud i Gabon, som er hodestups forelsket i sin superstjerne og alt fra de lynraske beina til alle målene til den ekstravagante bling-bling-stilen. Hans store gjennombrudd på landslaget fant sted forrige gang Gabon var vertsnasjon (sammen med Ekvatorial-Guinea) i 2012. Da scoret han tre mål på de tre første kampene, men avslutningen ble blytung da han brant sitt straffespark i kvartfinaletapet mot Mali. Nå er han tilbake for revansj.

Og Aubameyang, som valgte å spille for Gabon fremfor Frankrike fordi faren hans har vært kaptein for «de sorte panterne», har inntatt en helt ny dimensjon i løpet av fem år. Fra å være en ung og lovende, men håpløst sjansesløsende spiss, har 27-åringen blitt en av de beste angrepsspillerne i europeisk fotball. Hans bunnsolide 20 mål på 20 kamper i Bundesliga og Champions League denne sesongen er litt av en advarsel til motstanderne i Afrikamesterskapet.

SADIO MANÉ (SENEGAL)

Denne sommeren overgikk den 24 år gamle kantspilleren stjerner som Didier Drogba og Michael Essien da han ble tidenes dyreste afrikanske spiller noensinne. Liverpool betalte 36 millioner euro for Mané, og har ingen grunn til å angre på det: Ni mål på 19 kamper i Premier League, inkludert et sent matchvinnermål mot erkerival Everton, som har sendt senegaleseren rett inn i røde Merseyside-hjerter.

Etter å ha vært sterkt redusert av en skade under det forrige Afrikamesterskapet, virker Mané nå å være i sin ypperste form. Han er teknisk, rask, kraftfull og effektiv – en nærmest komplett pakke. På et Senegal-lag som ser spennende ut, med spillere som Kalidou Koulibaly og Idrissa Gueye, kan Mané virkelig bli mesterskapets store éner.

ANDRÉ AYEW (GHANA)

Faren hans, Abedi Pelé, vant mesterskapet i 1982. André Ayew, som også har lillebror Jordan med på laget, har så langt bare vært fryktelig nærme: Tredjeplass i 2008, tapende finalist i 2010, fjerdeplass i 2012 og nok en gang tapende finalist i 2015. Han endte det forrige mesterskapet oppløst i tårer, i armene på motstandertrener Hervé Renard. Trolig er det ingen som ønsker seg årets trofé mer enn ham.

På sommeren i 2015 tok Ayew steget fra moderklubben Marseille til Premier League, der han ble en umiddelbar suksess for Swansea. Den gode sesongen gjorde ham fortjent til en overgang til West Ham, men det har på ingen måte gått som han håpet på. Den offensive midtbanespilleren har vært mye skadet. Men nå er han frisk, og det er ingen tvil om at dette er hans store høydepunkt for sesongen.

ENDTE I TÅRER: Asamoah Gyan trøster André Ayew (t.v.) etter tap i Afrikamesterskap-finalen i 2015. Foto: , AP

MEDHI BENATIA (MAROKKO)

Som flere på denne listen er Benatia født i Frankrike. Han spilte én kamp for det franske U18-landslaget før han valgte å representere farens Marokko, men kunne også endt opp i Algerie, der moren hans er fra. Siden har 29-åringen hatt en snodig karriere: Fra Marseille, der han aldri fikk en eneste kamp, og via Ligue 2-klubben Clermont før karrieren skulle ta av da han kom til italienske Udinese.

De siste årene har marokkaneren utviklet seg til å bli en toppstopper i Europa, for klubber som Roma og Bayern München, som nå har lånt ham ut til Juventus. Der har han, noe overraskende, kun fått begrenset med spilletid, men det er ingen tvil om at han er en nøkkelmann på laget til Hervé Renard.

MOHAMED SALAH (EGYPT)

Premier League-følgere uten fotballeuropeisk overblikk vil fnyse av at Salah kalles en stjerne. Men sannheten er at Egypt reiser til Gabon med ambisjoner om gull – og den gamle Chelsea-floppen er deres farligste våpen.

Etter svært gode prestasjoner på utlån fra Chelsea til Fiorentina og Roma, ble Salah sist sommer solgt på permanent basis til sistnevnte klubb. Salah har scoret åtte mål og levert fire målgivende pasning i løpet av sesongens første halvdel, og nå håper egypterne at hans fart, bevegelighet, arbeidskapasitet og fotballintelligens kan gi dem den offensive slagkraften de trenger for å komme langt i mesterskapet.

SERGE AURIER (ELFENBENSKYSTEN)

PSG og Elfenbenskystens offensive høyreback skaper like mye kaos for motstanderne på fotballbanen som han gjør rundt seg utenfor banen. Skandalene har kommet som perler på en snor det siste året: Først var det homoutspillet på Periscope mot hans egen trener i PSG, så ble han dømt til to måneders fengsel for vold mot en politimann, og så skapte han store reaksjoner da han feiret et mål mot Mali i oktober ved å dra tommelen over strupen for å simulere en henrettelse.

Men Aurier er også en av verdens beste høyrebacker, en viktig del av storklubben PSG, og ettertraktet av flere enda større klubber. Hans offensive innstilling, fysikk og innleggsstyrke tilfører Paris og Elfenbenskysten et ekstra angrepsvåpen. Aurier har vist svært god form i oppkjøringen for «elefantene» og kommer utvilsomt til å være i fokus de neste ukene.

Senegal ser sterke ut

Elfenbenskysten går inn i Afrikamesterskapet som favoritter, med bakgrunn i deres svært komplette tropp og at de er regjerende mestere. Men turneringen er svært uforutsigbar, noe Zambia viste da de tok en sjokkseier i 2012.

Algerie er i utgangspunktet en klar gullkandidat, men forsvarsproblemer og trenerkaos i forkant av mesterskapet fører til at forventningene har dempet seg litt.

Senegal, derimot, med svært gode spillere i alle ledd (Kalidou Koulibaly i forsvar, Idrissa Gueye på midten og Mané i angrep) ser ut til å være en meget troverdig kandidat til å gå hele veien. Vi tror på Senegal-triumf i Afrikamesterskapet til 5,50 i odds.

Samtidig tror vi at Algeries luftbaron Islam Slimani kan komme til å bøtte inn med mål. Med forarbeid fra klassespillere som Mahrez og Yacine Brahimi bør forholdene ligge godt til rette for Leicester-spissen. Vi spiller Slimani som toppscorer i Afrikamesterskapet til 10,00.