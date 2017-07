Dimitri Payet refses av West Ham-eier: – En trøblete fyr

Et halvt år etter den kontroversielle overgangen til Dimitri Payet (30), snakker West Ham-sjef David Sullivan ut om den franske urokråken.

På sommeren i 2015 hentet West Ham den franske midtbanespilleren fra Marseille. Overgangen ble en kjempesuksess: Ni mål og 12 målgivende pasninger gjorde Payet til en av sesongens beste spillere i Premier League. Han ble enda hetere etter å ha herjet i VM med Frankrike.

Derfor kom det som en overraskelse at Payet, bare et halvt år etter å ha blitt koblet til storklubber og enorme overgangssummer, bestemte seg for å tvinge frem en overgang tilbake til gamleklubben Marseille.

– Vi visste at Dimitri var en trøblete fyr. Det var derfor vi fikk ham for bare 10,5 millioner pund, sier West Ham-sjef David Sullivan i et intervju med talkSPORT.

– Derfor storklubbene har styrt unna

Han mener Payets personlighet og oppførsel har skadet karrieren hans.

– Det var et fantastisk kjøp for oss, men vi visste at vi kjøpte en trøblete fyr, og en som godt kunne bestemme seg for å streike, for han hadde gjort alt sammen før. Det er derfor han aldri nådde sitt fulle potensial som spiller, og derfor storklubbene har styrt unna, sier Sullivan.

Etter å ha kommet på kant med manager Slaven Bilic og flere av lagkameratene, bestemte Payet seg for å gå til streik for å tvinge igjennom en overgang til Marseille. Klubben fra den franske havnebyen hadde nettopp blitt kjøpt opp av den amerikanske forretningsmannen Frank McCourt og hadde midler nok til å punge ut 25 millioner pund for landslagsspilleren.

– Vi ville ikke selge ham, men vi fikk to og en halv ganger det vi kjøpte ham for, så det var jo god «business». Vi hadde møte etter møte med ham, men han ville dra, og manageren ville ikke ha en misfornøyd spiller, sier Sullivan, som selv ønsket å gi Payet en annen skjebne:

– Personlig ville jeg helst tvunget ham til å bli værende i et halvt år for å straffe ham, men jeg var nødt til å støtte manageren.

Payet leverte en brukbar vårsesong i Marseille, med fire mål og tre målgivende pasninger på et lag der han bidro til å heve prestasjonene kraftig etter en svak høst.

Denne sommeren har laget blitt enda sterkere: Steve Mandanda, Adil Rami, Luiz Gustavo og Valère Germain har blitt kjøpt inn for å forsterke det hardtsatsende laget. I januar kom Payet, Patrice Évra og Morgan Sanson.

Torsdag kveld møter de Oostende i Europa League-kvalifiseringen. Det belgiske laget spiller sin aller første kamp i Europa, etter å ha endt som nummer fem i den belgiske ligaen forrige sesong.

Vi tror Marseille, som har levert råsterke 6-1-0 på syv oppkjøringskamper, tar en komfortabel seier over Oostende. Vi anbefaler derfor følgende spill: Marseille-seier med 0-1 i handikap til 1,90 i odds. Spillestopp er 20.40.