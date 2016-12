Dette taler for Buffon-nedtur i jubileumskampen

I kveld spiller Gianluigi Buffon (38) sin 600. Juventus-kamp. Skal det bli seier mot Milan, må ringreven snu en vond jubileumstrend.

38-åringen fra Toscana har nådd et punkt der spørsmålet ikke lenger er om han er verdens beste keeper, men snarere om han er tidenes beste. Syv Serie A-titler og VM-gull i Tyskland i 2006 taler for seg selv.

– Jeg sliter faktisk med å sette noen over ham. Også fordi han har holdt et så jevnt høyt nivå over lang tid, sier Viasat-kommentator Rolf-Otto Eriksen til VG. Han kommenterer Serie A og følger både Juventus og Buffon tett.

Men i jubileumskampene har Gianluigi Buffon slitt.

Etter at Gianluigi Buffon og Juventus vant 2–1 over Olympiakos i hans 100. Juventus-kamp i 2003 har det gått trått for målvakten i de resterende jubileumskampene:

* Hans 200. Juventus-kamp endte med 2-0-tap for Arsenal i Champions League-kvartfinalen i 2006

* Hans 300. Juventus-kamp endte med poengdeling og 3–3 mot Chievo i 2009

* Hans 400. Juventus-kamp endte også med poengdeling, denne gang 2–2 mot Chelsea i 2012

* Hans 500. Juventus-kamp endte med 1-0-tap for Genoa i 2014.

I kveld møter laget Milan i supercupfinalen. Det blir Buffons 600. Juventus-kamp.

– Disse kampene betyr ingen ting i den store sammenhengen, utover at det er statistikk. Buffon er en verdensmester, sier Serie A-kommentator for Viasat Rolf-Otto Eriksen til VG.

– Jeg hadde virkelig unte ham en Champions League-tittel av hele mitt hjerte. Han er ikke en keeper for store anledninger, han er en keeper for alle anledninger.

Debuterte som 17-åring

Buffon debuterte i Serie A for Parma mot Milan i 1995. Kampen endte 0–0 og den da 17 år gamle målvakten uttalte etter kampen at han hadde gjort en god kamp, han følte seg selvsikker og sa «jeg var der jeg ville være».

I løpet av hans Parma-periode vant laget blant annet UEFA Cup i 1998/99 med spillere som Lilian Thuram, Hernan Crespo og Fabio Cannavaro.

FEIRING: Gianluigi Buffon feirer Parma-scoring mot Marseille i UEFA Cup-finalen i 1999. Foto: Alexander Demianchuk , Reuters

Sisteskansen ble solgt til Juventus i 2001 som tidenes dyreste keeper – Buffon kostet klubben 45 millioner euro. Siden den gang har han vunnet syv Serie A-titler, fem på rad siden 2011/12.

Men det har ikke bare vært oppturer i Buffons karriere.

Konsekvensene av at Juventus var involvert i Italias største kampfiksingsskandale i 2006 var at klubben ble fratatt flere titler, de rykket ned til Serie B og mange stjerner forlot klubben. For 38-åringen var ikke det et spørsmål om han skulle være i klubben.

– Å spille i Serie B var ikke et logisk valg, det var tatt ut ifra hjertet, har Buffon sagt.

– Det er sånt det blir legender av. Han sverget på mange måter evig troskap til Juve ved å bli med ned, sier Eriksen.

Etter en sesong på nivå to var det rett opp til det gjeve selskap. Og siden 2011–12 har det altså blitt fem titler på rad.

– Kanskje jeg legger opp i en alder av 65 ...



Buffon sa i mars at han hadde planer om å legge opp i en alder av 40 etter Russland-VM i 2018, men nå har han åpnet opp for å fortsette i flere år til. Selv om Juventus-kontrakten går ut sommeren 2018 vil han spille i flere år til.

– Jeg føler meg ikke som en gammel fyr, selv om jeg er 38 år. Skal jeg gi meg om ti eller 15 år? Hvem vet, kanskje jeg legger opp i en alder av 65 …, sa målvakten til Tuttosport tidligere denne måneden.

– Han kommer naturligvis ikke til å holde på i 20 år til. Men han kan, hvis han holder seg skadefri og fysikken står han bi, spille til han er godt over 40, sier Eriksen.

Han mener Buffon kan holde på lenge om han er motivert nok, men at det finnes en grense når nok er nok.

– Buffons ettermæle må ikke ødelegges av at han holder på for lenge heller.

– Denne kampen (supercupfinalen mot Milan, red.anm.) blir ikke min siste. Å spille finaler som dette gjør at jeg holder meg sulten. Vinnerviljen vil være nøyaktig den samme etter kampen, uttalte Buffon til den italienske avisen.

I kveld spiller 38-åringen sin 600. kamp for Juventus når laget møter Milan i finalen i den italienske supercupen i Qatars hovedstad Doha.

– Å spille på et lag som Juventus gir all motivasjon du trenger, fortsetter den italienske målvakten.

Rekordene og tallene Buffon innehar for klubben er rimelig imponerende:

• Nest flest klubbkamper i Juventus – 599 kamper, kun slått av Alessandro Del Piero (705 kamper)

• Fjerde flest Serie A-kamper – totalt 604 kamper for Parma og Juventus

• Flest Serie A-kamper som keeper – 604 kamper

• Tredje flest Serie A-kamper for Juventus – 436 kamper

• Flest Juventus-kamper i Champions League – 99 kamper

• Flest minutter spilt for Juventus – over 50 000 minutter

• Slo i mars en 22 år gammel Serie A-rekord da han holdt buret rent i 973 minutter.

Lovordene fra noen av de største fotballspillerne har vært mange. Iker Casillas har tidligere sagt at han hadde en drøm da han startet som keeper, og det var å bli som Buffon.

– Hver gang jeg spiller mot han er det en ære, uttalte spanjolen til UEFA.com etter Buffons 500. Juventus-kamp.

– Å se han nærme på trening og i kamper er virkelig imponerende. Svakheter? Ingen, har Andrea Pirlo sagt om Buffon.

– Han er en keeper av den gamle skolen, som jeg som keeper er veldig svak for. Nydelig teknikk, god plasseringsevne, stødig feltarbeid og fast grep. Gigi Safe Hands, sier Viasat-kommentatoren.

Men selv om han nå har nådd et punkt der spørsmålet ikke lenger er om han er verdens beste keeper, men tidenes beste, har kamp nummer 200, 300, 400 og 500 i Juventus-trøya endt med uavgjort eller tap.

