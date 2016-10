Dette må Swansea-sjef Bob Bradley ta tak i

Tidligere Stabæk-trener Bob Bradley (58) vil lede Swansea for tredje gang i dagens bortekamp mot Stoke. Her er noen av utfordringene den nyansatte manageren må ta tak i.

Swansea City har ikke vunnet en ligakamp siden premieren i 13. august, og etter alt å dømme vil laget bli å finne på nedre tabellhalvdel denne sesongen. Forrige helg kapret waliserne sitt første poeng under Bradleys ledelse i 0-0-hjemmekampen mot Watford. I debutmatchen borte mot Arsenal røk laget 2–3.

– Jeg er trygg på at jeg kan holde dette laget oppe, sa Bradley da han ble presentert som ny Swansea-manager for litt over tre uker siden.

Selv om vi i Norge vet bedre så har amerikaneren ut fra en «vanlig» Premier League-standard en noe beskjeden CV – det er sjelden PL-managere blir ansatt direkte fra andre nivå i Frankrike (Le Havre). Men ifølge Sports Illustrated ble han foretrukket foran så vel Ryan Giggs som den tidligere Villarreal-treneren Marcelino Garcia Toral.

The Guardian har sett på noen grep Bob Bradley kan ta tak i for å få Swansea opp fra nedrykksplass.

1) Få fart på målproduksjonen

Swansea har scoret bare åtte ganger på ni åpningskamper i Premier League. Dette er en forlengelse av en bekymringsfull trend fra i fjor – da laget var veldig avhengige av André Ayew (nå i West Ham) og Gylfi Sigurdsson. De sto for over halvparten av lagets 42 ligamål i fjor. Nå gjelder det å få i gang rekordsigneringen Borja Bastón (a), som bare har laget ett mål etter sommerovergangen fra spansk La Liga. Noe av det samme gjelder Fernando Llorente (a) – som varierer i kampprestasjonene.

2) La spillerne spille på sine vante plasser

På tampen av manager-forgjenger Francesco Guidolins styre ble flere av de faste spillerne benyttet på for dem uvante posisjoner. Sigurdsson, lagets bestemann, var kantspiller. Slik fikk man ikke til fulle utnyttet hans kvaliteter. Det samme gjelder høyrebacken Kyle Naughton – som ble prøvd på venstrebacken. Og så har vi spillere som sprudlet for ett til to år siden, som Jefferson Montero (mb) og Ki Sung-yueng (mb) – begges karrierer har tilsynelatende visnet. Trolig er det til lagets beste om de viktigste spillerne får spille på den posisjonen de er mest komfortable med.

3) Gjenskape en identitet



The Guardian påpeker at Swansea tidligere hadde en tydelig spilleidé. En klar spilleplan på alt fra pasningskombinasjoner, bevegelser, og til aggressivt press på ballfører – som bar klubben opp igjennom divisjonene og til ligacuptriumf i 2013. Det har vært vrient å få øye på noe slikt – i hvert fall på samme nivå i nyere tid. Bradley må også få opp intensiteten på treningene slik at spillerne orker å henge med utover i kampene. I ingen av de nylige PL-kampene mot Man. City, Liverpool eller Arsenal sto laget ut distansen.

Gjestene er inne i sin svakeste Premier League-periode noensinne. Vi tror at Bob Bradley på litt sikt kan få skikk på laget, men trolig har man ikke nok på lager til å vinne akkurat i aften – gjestene har for øvrig ikke vunnet i Stoke på nøyaktig 35 år.

Stoke City er ubeseiret på fire Premier League-matcher (2-2-0), hvilket er lagets beste periode siden mars. Vertene innledet høstsesongen svakt, men holdt i motsetning til Swansea hodet kaldt og unnlot å sparke manager Mark Hughes.

I forrige ligarunde laget Xherdan Shaqiri begge målene borte mot Hull City – begge noen riktige perler. Og det er trolig ikke tilfeldig at oppturen har kommet med hans retur fra skade. Nå gjelder det å få fart på Wilfried Bony (a), som ikke har scoret på 23 matcher, ifølge BBC.

MÅLTØRKE: Stokes Wilfried Bony har ikke scoret på lang tid, men kan bryte trenden mot gamle lagkompiser i kveld. Foto: Scott Heppell , Reuters

På skadefronten forventes Geoff Cameron (f) å bli klar. Men fortsatt er fire mann ute: Jack Butland (k), Glen Johnson (f), Stephen Ireland (mb) og Ibrahim Afellay (mb). Ellers er det mulig Phil Bardsley (f) står over grunnet dødsfall i nær familie.

Swanseas Nathan Dyer (mb) mangler, og Jefferson Montero (mb) må helsesjekkes.

Slik dette står tror vi Stoke stikker av med seieren til 1,90 i odds. Spillestopp er kl. 20.55, og TV2 Sport Premium sender matchen.