Dette har gått galt for Moyes

David Moyes (53) holdt Everton på bena i elleve år frem til 2013. Men siden har managerkarrieren vært som en lang motbakke.

Sunderland har på ni åpningskamper til gode å vinne i Premier League i høst. I lørdagens tidligkamp skal laget forsøke å snu trenden mot et Arsenal som ikke har tapt på 13 kamper i alle turneringer.

Det er ingen tvil om at Sunderland-boss Moyes kjenner presset. Under onsdagens ligacup-exit borte for Southampton ble han vist opp på tribunen etter protestert kraftig i retning fjerdedommer James Adcock. Med tap etter tap er det ikke utenkelig at Mr.Moyes snart havner i arbeidsledighetskøen. For det har dessverre blitt en slags Sunderland-spesialitet å avskjedige sine managere på denne tiden av året.

Godt rykte

The Guardian skrev fredag i sin ukeoppsummering at det var noe David Brent-aktig fra komedieserien Kontoret (The Office) over Moyes da han i forrige uke forklarte Sunderlands og egne fremtidsutsikter:

« Min jobb er å vinne, og jeg vil si at min største styrke er å finne en vei som leder til seier. Hvis du spurte meg om mine styrker ville jeg ha sagt: «Sett David Moyes til å lede et lag og han vil vinne».

Nå har den sympatiske skotten fortsatt et manager-rykte som en dyktig lagbygger. På elleve år i Everton sørget han for åtte strake sesongslutt-plasseringer blant de åtte beste Premier League-lagene. Og det på heller magre budsjetter. I 2009 endte klubben opp som FA-cupfinalist. I sitt tiende manager-år i Liverpool-klubben fikk han mye ros av rivalene Sir Alex Ferguson og Arsene Wenger.

Men sjefsjobben hos Manchester United varte i bare ti måneder - den korteste manageransettelsen i klubbens historie. Det påfølgende trenerengasjementet hos Real Sociedad i La Liga holdt i nøyaktig 364 dager. Og hos Sunderland har han slitt helt siden han fikk jobben i sommer.

Sjettte manager siden 2013



Nå skal man huske Sunderland over tid har kjempet i motbakke. Moyes var inne på det selv om at det er noe som er galt med en klubb ledes av sin sjette manager siden 2013. Hvilket ifølge Daily Mail har ført til at klubbeierne har insistert på kontraktsklausuler som innebærer at spillernes lønninger kan halveres ved et eventuelt nedrykk fra verdens mest lukrative liga.

Effekten av det kom frem i sommerens overgangsvindu der de syv forsterkningene alle var tidligere reserver i andre Premier League-klubber. Og Victor Anichebe (a), som kom på free transfer, har for eksempel scoret seks mål på tre foregående sesonger.

En annen grunn til høstens svake form er alle skadene og suspensjonene som har plaget klubben. Til dagens kamp har laget syv mann på forfallslisten.

På banen ser det ut til den eneste avslutteren av kvalitet, 34-åringen Jermaine Defoe, ofte blir altfor isolert. Og i den andre enden av banen har man sluppet inn 16 mål - det er tredje svakest i inneværende Premier League-sesong.

Tror på Arsenal

ARSENAL: Manager Arsene Wenger under kampen mot Swansea 15. oktober. I dag spiller de mot Sunderland. Foto: Tim Ireland , AP

Arsenal ble stoppet av et kynisk og defensivt Middlesbrough forrige lørdag (0-0). Men laget er kun målforskjell unna å overta tabellteten fra Manchester City, laget topper sin CL-pulje og har avansert til ligacupkvartfinalen. Borteflyten i PL viser 3-1-0 med målforskjellen 8-2.

Her er Aaron Ramsey (mb) og Olivier Giroud (a) tilbake, men Granit Xhaka (mb) og Lucas Pérez (a) er uaktuelle.

Arsenal skal ha klart mest kapasitet, og vi forventer en bedre innsats enn mot Middlesbrough sist. Borteoddsen i et 1-0-handikapp-spill er 1,90, spillestopp er kl. 13.25 og TV2 Sport Premium sender matchen.