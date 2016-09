Dette er Tippeligaens giftigste duo

Duoen Fitim Azemi og Trond Olsen har stått bak 22 av Bodø/Glimts 30 scoringer denne sesongen, og står med henholdsvis 13 og 14 målpoeng hver.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Kun Tippeligaens suverene toppscorer Christian Gytkjær har plukket flere målpoeng enn de to Glimt-spillerne denne sesongen – med sine 17 scoringer. Samtidig som Rosenborg hadde scoret 80 prosent flere mål enn Bodø/Glimt før den 25. serierunden.

VG Live: Følg Stabæk-Bodø/Glimt fra kl. 19.00

Ser man bort fra de åtte kampene Bodø/Glimt har gått målløse av banen denne sesongen, har det kun skjedd to ganger at både Azemi og Olsen har gått av banen uten målpoeng. Fem av de 22 målene de har stått bak har de begge vært involvert i. Fire ganger har Azemi blitt servert av Olsen, mens Olsen én gang har blitt assistert av Azemi.

Mandag kveld møter de Stabæk til en svært viktig kamp i Tippeligaen. Med seier vil de ha seks poengs forsprang til nettopp Stabæk, som før den 25. serierunden lå på kvalifiseringsplass. Med tap vil Stabæk gå forbi dem på tabellen.

Oddstips på Facebook? Følg Tipster

Gode mot Stabæk

De to har vært involvert i fire av Glimts 11 scoringer mot Stabæk de siste tre oppgjørene mellom de to lagene.

Azemi kom riktignok inn som innbytter borte mot Stabæk forrige sesong, og ble byttet ut til pause i 6-1-seieren på hjemmebane forrige sesong. I 3-1-seieren tidligere denne sesongen scoret han – servert av Olsen, som for øvrig to assist og to scoringer i sine tre siste kamper mot Stabæk.

VG Live: Sjekk poengligaen

Glimt spilte også på seg selvtillit med å utklasse Sarpsborg 08 4–0 i kvartfinalen i cupen onsdag, da med Azemi som innbytter – der hans erstatter Vadim Manzon scoret to mål.

Ellers tapte Glimt sin siste seriekamp hjemme mot Brann, med sto før det med fire kamper uten tap.

Svak hjemmestatistikk

Stabæk – som poengene betyr enda mer for denne mandagen – kommer fra en imponerende seier borte mot Odd, men laget har slitt på eget gress denne sesongen.

Laget har kun tatt ti poeng på eget gress, og tapt syv kamper. Glimt har kun tapt én av sine fem siste bortekamper – mot Ole Gunnar Solskjærs Molde. Ellers har de slått Sarpsborg 08 og Start, og spilt uavgjort mot Vålerenga og Sogndal.

Stabæk har riktignok vunnet fire av sine fem siste kamper hjemme mot Bodø/Glimt, og hele ni av 12 siden 1998 – hvorav Glimt kun har én seier.

Med andre ord er det en åpen kamp som skal spilles på Nadderud denne mandagen. Da synes vi oddsen er litt skjev. 1,70 for hjemmeseier når ligaens nest svakeste hjemmelag skal i aksjon synes vi er marginalt. Samtidig synes vi 3,70 i odds for borteseier er såpass spennende at vi gir gjestene tipset.

I tillegg synes vi oddsen for under 1,5 og 2,5 mål til henholdsvis 4,25 og 2,10 er spennende. Det er kun scoret 23 mål på Nadderud denne sesongen – et snitt på 2,1 mål per kamp.

Her kan du lese våre vurderinger av dagens øvrige oddsobjekter