Dette er Premier League-gigantenes godtepose

Takket være talentutvikling og smarte spillerkjøp har Monaco skaffet seg en tropp verdt flere milliarder kroner.

Bobler i glasset, raske biler og monsteryachter; Monaco er for mange synonymt med penger. Fryktelig store penger. Nå har skatteparadiset også utviklet et fotballag med spillere som lever opp til fyrstedømmets luksuriøse standarder.

Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko, Thomas Lemar, Fabinho, Djibril Sidibé og Benjamin Mendy – som alle trolig spiller fra start når Monaco skal prøve å snu 5-3-tapet mot Manchester City til avansement i returkampen – har til sammen en antatt verdi på 325 millioner euro. Det tilsvarer nesten nøyaktig tre milliarder kroner etter dagens kurs.

Alle er enten utviklet i klubben eller hentet som unge, relativt ukjente spillere, for så å bli foredlet som en del av et av sesongens suksesslag i Europa. Monaco leder den franske ligaen foran PSG, er det mestscorende laget i europeisk klubbfotball denne sesongen, og har begeistret mange gjennom sterke prestasjoner i Champions League.

Når et lag med snittalder godt under 25 år presterer på et slikt nivå, og inneholder noen av kontinentets ypperste talenter, så blir det ikke lett å unngå spillerflukt. Mer eller mindre samtlige europeiske toppklubber, og da spesielt Premier League-gigantene, har festet blikket sitt på disse syv Monaco-perlene:

KYLIAN MBAPPÉ (18)

Spiss, oppfostret i klubben. Verdi: 80 millioner.

VG omtalte tenåringssensasjonen i forkant av Manchester City-kampen for tre uker siden. Så herjet 18-åringen mot Premier League-stjernene og ble en åpenbaring for allmennheten. Bare smak på denne statistikken: Siden februar har bare Robert Lewandoski, med 11 mål, scoret flere enn Mbappés 10 fulltreffere. Bortsett fra Lionel Messi, som også har scoret 10, har ingen like mange. Og han er. Bare. 18. År.

Det er nok bare den europeiske toppeliten som har råd til denne gutten. Real Madrid, PSG, Manchester City og Barcelona skal ha vist interesse nylig.

BERNARDO SILVA (22)

Offensiv midtbane, kjøpt for 15,75 millioner. Verdi: 60 millioner.

Det er bred enighet om at denne lille driblefanten, kanskje sammen med PSGs storscorer Edinson Cavani, har vært den beste spilleren i Frankrike denne sesongen. Han har scoret seks mål og levert syv målgivende pasninger i Ligue 1, i tillegg til to mål i Champions League, og det må nevnes at de fleste av målene har vært avgjørende i storkamper (PSG, Tottenham, Marseille, CSKA Moskva).

EN AV DE BESTE: Bernardo Silva omtales som en av de beste spillerne i Frankrike denne sesongen. Foto: Stephane Mahe , Reuters

Britisk presse har gjentatte ganger omtalt at Manchester United og Chelsea kviner om Silvas signatur til sommeren, men også Barcelona skal være ute etter 22-åringen fra Portugal.

TIEMOUÉ BAKAYOKO (22)

Defensiv midtbane, kjøpt for 8 millioner. Verdi: 45 millioner.

Stor, sterk midtbanespiller, god med ball og flink til å stoppe motstandernes angrep. Hørt det før? Vel, det kan virke som José Mourinho har fått mersmak av Paul Pogba-kjøpet, for Bakayoko er kanskje den spilleren som har blitt sterkest koblet til Manchester United foran sommerens overgangsvindu.

Monaco-kontrakten hans går ut i 2019, og han skal ifølge fransk presse ha avslått flere tilbud om forlengelse. Nå banker angivelig Juventus og Bayern München på døren – i tillegg til nevnte United. Ikke at det bidrar til å presse ned prisen...

THOMAS LEMAR (21)

Offensiv midtbane, kjøpt for 4 millioner. Verdi: 45 millioner.

Lemar var en lovende unggutt i Caen, samme klubb som Leicester hentet N'Golo Kanté fra. Så brukte Monaco beskjedne fire millioner euro på å hente ham til fyrstedømmet i 2015. Siden har han herjet vilt med sine vidunderlige frisparkmål, ustoppelige dribleraid og smarte pasninger. Han har også debutert på det franske landslaget.

Og tror du ikke at Premier League-storklubbene begynner å prøve seg. Atlético Madrid la ifølge L'Équipe inn et bud på 20 millioner euro i fjor sommer, men nå er spanjolene trolig priset ut av kampen. The Sun har blant annet omtalt Pep Guardiola som en stor beundrer av spilleren, men Chelsea skal angivelig også være på ballen.

FABINHO (23)

Defensiv midtbane, kjøpt for 6 millioner. Verdi: 40 millioner.

Brasilianeren var opprinnelig høyreback og fikk i 2012 sjansen i Real Madrid, men han endte opp med én A-lagskamp og 30 Castilla-kamper. Monaco-trener Leonardo Jardim fant imidlertid ut at han kunne bli en nyttig midtbanespiller, og siden har Fabinho aldri sett seg tilbake.

DOMINERENDE: Fabinho er vond å møte på Monaco-midtbanen. Det får Leroy Sané (t.v.) erfare her. Foto: Dave Thompson , AP

Hvem agenten hans er, spør du? Jorge Mendes, samme mann som styrer José Mourinhos saker. Ikke overraskende har Fabinho blitt sterkt koblet til Manchester United denne sesongen.

– Målet mitt er å komme meg til en klubb på nivå med Manchester United. Jeg aner ikke om jeg kommer til å bli United-spiller en dag, men jeg skal fortsette å jobbe så det slutter å være et rykte og blir realitet i stedet, sa Fabinho til FourFourTwo nylig.

DJIBRIL SIDIBÉ (24)

Høyreback, kjøpt for 16 millioner. Verdi: 30 millioner.

Gode høyrebacker er en mangelvare i europeisk toppfotball. Ser man på startoppstillingene til de største lagene, er det ofte den posisjonen som er tynnest bemannet. Derfor er Sidibé en meget ettertraktet mann. Den offensive høyrebacken, som også kan spille på venstresiden, klarer å kombinere defensiv trygghet med offensiv galskap.

Rio Ferdinand sammenlignet ham med den brasilianske legenden Cafu etter kampen mot Manchester City, og angivelig skal både City og Chelsea være svært interessert i mannen som har blitt førstevalget på høyresiden i Frankrikes landslagsforsvar.

BENJAMIN MENDY (22)

Venstreback, kjøpt for 15 millioner. Verdi: 25 millioner.

Mendy har fortsatt litt å gå på før han behersker den nevnte balansen mellom forsvar og angrep. 22-åringen, som ble hentet fra Marseille i fjor sommer, er i stand til å levere det helt geniale (som banens beste-prestasjoner mot Tottenham, CSKA og Nice) og det forferdelige (som utvisninger mot Villarreal og Lyon denne sesongen). Men faktum er at han banker på døren til det franske landslaget, og da blir man nødvendigvis en ettertraktet spiller.

VGs tips: Monaco-seier

Onsdag kveld får Monacos ettertraktede unggutter et nytt utstillingsvindu i form av returkampen mot Manchester City. Den første kampen, som endte med engelsk 5-3-seier, var kanskje sesongens mest underholdende, og Pep Guardiola varslet at han ikke kom til å tråkke på bremsen i returen heller.

Monaco mangler bare midtstopper Kamil Glik, men bortsett fra det stiller lagene trolig likt som for tre uker siden. Vi synes Monaco var såpass imponerende på Etihad Stadium at vi tror de kan slå City her. Og så spørs det om de klarer å vinne med god nok margin til å sikre avansement til kvartfinalen.

Uansett er vårt tips som følger: Monaco-seier til 2,50 i odds. Et spill på over 3,5 mål til 1,85 i odds er også verdt et forsøk. Kampen vises på Viasat Fotball. Spillestopp er klokken 20.40.