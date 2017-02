Dette er mannen bak Brighton-eventyret

Chris Hughton (58) har i det stille hevet Brighton fra å være et bunnsjiktlag til Championship-toppen for andre året på rad.

Huddersfield Town - Brighton & Hove Albion er kveldens toppduell på andre nivå i England. Det er er én av få virkelig tøffe bortekamper gjestene har igjen av vinteren og vårens opprykkskamp.

Det er tre måneder til siste og avsluttende ligarunde, og bare i februar skal laget igjennom syv matcher. Men opprykksmuligheten ser unektelig god ut for sørkyst-klubben.

Laget tar med seg erfaringen fra ifjor da de lenge knivet i toppen med Burnley og Middlesbrough, men røk på oppløpssiden med hele 89 poeng. Hvilket er en høy poengsum å ikke rykke opp med. I løpet av de 12 siste sesongene har et gjennomsnitt på 87 poeng vært nok til å sikre en av de to direkte opprykksplassene, ifølge Brighton-avisen The Argus.

Før kveldens kamp reiser laget til Yorkshire med 60 poeng og med 19 oppgjør igjen å spille. Faktisk kan Brighton ta seg råd til å rote bort noen poeng og likevel rykke opp. Åtte seirer, seks uavgjorte og fem tap kan for eksempel likevel holde til Premier League-spill over sommeren. For å sette dette i sammenheng så har Brighton kun tapt tre ligakamper i inneværende sesong, og fem i løpet av det siste året.

Det er rett og slett oppsiktsvekkende sterkt det manager Chris Hughton har fått til med et Brighton som ikke har kunnet hvile på fallskjermpenger i en ekstremt jevn liga. Som for eksempel argeste utfordrer Newcastle - som han ironisk nok ledet til Premier League-opprykk i 2010.

Newcastle har i dag den dyreste Championship-troppen og den høyest lønnede utenfor Premier League, ifølge Telegraph. Og den ledes av Rafa Benitez, hvis tidligere jobb var i mega-klubben Real Madrid.

Hughton, som også har managererfaring i Birmingham og Norwich, mønstrer derimot en tropp uten stjerner. Rutinerte David Stockdale vokter buret og før sesongen ble stallen forsterket med erfarne Steve Sidwell (34) og Glen Murray (33). Sistnevnte har foreløpig notert 15 mål på 26 kamper. I tillegg har man den lekne, franske vingen Anthony Knockaert.

AVSLUTTER: Glenn Murray, Brightons toppscorer, jubler etter en fulltreffer borte mot Birmingham i desember. Foto: Alan Walter , Reuters

Fra kaos til kos



Brighton & Hove Albion var i 1997 ett poeng unna å ryke ut av Football League (fjerde nivå), og så seg nødt til å spille i «eksil» i Gillingham og senere på en friidrettsarena i hjembyen. Men har nå et solid rykte på seg for å være en veldrevet forening, med moderne hjemmearena og er tett involvert med lokalsamfunnet.

Den nåværende ligaflyten viser imponerende 16-4-1 på 21 siste kamper. Men manager Hughton har likevel en realistisk fremtoning, som kan minne om Norges nye landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Med opp til tre kamper i uken så kan én dårlig uke fremover utgjøre en stor forskjell i opprykkskampen. Og akkurat det får deg kjapt ned på jorda. Det er en klisjé, men en sann en: Alt handler om neste kamp, påpeker Brighton-manageren til The Argus.

Brighton hvilte noen av de faste i FA-cuptapet for nivå fem-laget Lincoln sist helg (1-3), og må bare ignorere det arbeidsuhellet. Vant fortjent i den foregående hjemmekampen mot Cardiff. Her er det forventet at Bruno (f) og Dale Stephens (mb) er tilbake. Og Arsenal-lånet Chuba Akpom (a) kan debutere.

Huddersfield hadde null problemer med å slå ut Rochdale av FA-cupen (4-0). Har vunnet åtte av ti seneste kamper (alle turneringer), og hjemme har laget scoret minst to mål i fire av de fem siste oppgjørene.

Kasey Palmer (mb) er klar for spill, men Jack Payne (mb) soner og Sean Scannell (mb) er skadet.

Et Over 2,5 mål-spill gir 2,10 i odds. Men 3,10 for uavgjort er brukbart betalt, og vi går for det.