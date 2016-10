Dette er Liverpools svakhet

Veldig mye har gått den rette veien for Liverpool i høst. Men ikke defensive dødballer.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Det står om en ligacupkvartfinaleplass for kveldens vinner av storkampen mellom formsterke Liverpool og Tottenham. Men med tanke på det tette kampprogrammet må både Liverpool-manager Jürgen Klopp og Tottenham-boss Mauricio Pochettino tenke igjennom hvilke spillere som behøver hvile i kveldens TV-match.

Følg Tipster på Facebook her

Liverpool står sammen med Arsenal og Manchester City med 20 poeng på Premier League-toppen, og er ubeseiret på ni oppgjør i alle turneringer. Lørdag feide The Reds over normalt gjerrige West Bromwich med 2-1.

Det var bare én sak som trolig irriterte mange Liverpool-fans, og som bidro til at matchen ble unødvendig spennende på tampen. Det var kort fortalt at laget slapp inn mål på defensiv dødball. Igjen.

Det var det fjerde ligamålet Merseyside-klubben har sluppet inn på defensiv dødball i høst - av i alt elleve ligamål. Tre av disse baklengsmålene har kommet på corner og ett av dem som et resultat av frispark. Mot lagene Swansea, Hull, Arsenal og WBA.

Temaet er noe som har plaget Liverpool i de senere år. Og selv om forsvarsarbeidet sett under ett er klart forbedret fra samme tid ifjor, så er det ikke til å komme unna at topplaget slipper inn for mange mål på denne måten.

Les også: Sjekk Liverpool-stjernens elleville statistikk

Klopp har gjort det til en vane å snu ryggen til når laget hans skal ta en straffe. En del Liverpool-supportere føler kanskje samme trang når et motstanderlag får tildelt en corner. Klopp er likevel ikke særlig interessert i å lytte til kritikk av sine forsvarere.

– Jeg har hørt det noen ganger nå, men jeg mister respekten for mennesker som sier det, svarte Klopp lørdag på spørsmål om hvordan laget håndterer dødballer imot.

– Jeg er treneren for dette laget, jeg følger spillerne tett. Jeg ser kampene fra et godt perspektiv. Vi forsvarte oss bra mot United, utmerket, og så var det svært vanskelig mot WBA, fortsatte Liverpool-sjefen ifølge Liverpool Echo.

Det er forsåvidt noe i det tyskeren sier for akkurat West Bromwich har som varemerke å rive og slite i motstanderlagene. De er dyktige på å gnage til seg resultater gjerne via nettopp dødballer.

Nordiren Gareth McAuleys reduseringsmål var den 17. gangen Liverpool har sluppet inn mål fra dødball etter at Jürgen Klopp overtok i oktober ifjor. Men Klopp hevder laget gjør alt de kan for å rette på problemet.

Jobber med saken



– Når folk sier at det er spørsmål angående våre dødballer imot, hvordan kan jeg si at de tar feil? 70-80 prosent av de målene vi slipper inn er på dødballer, men de er alle ulike og det er noe vi jobber med. Det er ikke det samme problemet som vi hadde ifjor, påstår Klopp.

Nå må den tidligere Borussia Dortmund-treneren regne med at temaet vil dukke opp jevnlig inntil det er helt borte. Men så lenge Liverpool vinner kamper har Klopp sitt på det tørre. Og vi bare nevner at kveldens verter ikke har sluppet inn baklengsmål i åpent spill i noen av sine fem siste oppgjør (alle turneringer).

Både Liverpool og Tottenham spiller en veldig energikrevende fotball, og slik er det lov til å håpe på en klassiker av en fotballkamp i aften. Gitt at Liverpool ikke er brydd med e-cupspill denne sesongen, har de råd til å ta denne turneringen på alvor. Og slik jobbe mot å ordne det første trofeet til Klopp som Liverpool-boss.

Tottenham er fortsatt det eneste laget som står uten ligatap (5-4-0). Nord-London-laget har vist seg ekstremt disiplinerte og vriene å bryte ned. Selv om de kanskje ikke spillemessig har sprudlet like mye etter landskamppausen som tidligere i høst. De tre siste kampene har gitt resultatene 1-1 mot WBA, 0-0 mot Bayer Leverkusen og 0-0 mot Bournemouth.

Til kveldens match er gjestene uten Hugo Lloris (k), Toby Alderweireld (f), Marcus Edwards (mb), Moussa Sissoko (mb) og ganske sikkert Harry Kane (a).

Liverpool-burvokter Simon Mignolet returnerer. Kaptein Jordan Henderson (mb) soner.

Sjekk ut vår oddstipsside Tipster

Lagene spilte 1-1 i det omvendte ligaoppgjøret 27. august. Tottenham står uten seier på åtte siste innbyrdes møter (0-3-5). Slik sett kan vi skjønne at Liverpool er gjort til såpåss stor oddsfavoritt som 1,60 i et vanlig HUB-spill. For å jekke opp oddsen foreslår vi et uavgjortresultat til pause til 2,15 - et spill som må kombineres. Spillefrist er kl. 20.40 og Eurosport Norge viser matchen.