Dette er Klopps plan for Liverpools nye vidunderbarn

Det koker rundt Liverpool-talentet Benjamin Woodburn (17). Men manager Jürgen Klopp (50) ber om ro og tålmodighet.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Den walisiske kometen, som fyller 18 år i oktober, ble matchvinner i debuten for landslaget mot Østerrike forrige uke.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



I sin andre Wales-kamp, noen dager senere, fulgte den lille midtbanespilleren opp med en målgivende pasning mot Moldova.

Woodburn er ingen ukjent gutt blant Liverpool-fansen. I november ble han klubbens yngste målscorer gjennom tidene da han fant veien til nettmaskene i ligacup-kvartfinalen mot Leeds. Men om det var hett rundt Woodburn fra før, så har det virkelig begynt å koke etter herjingen i VM-kvalifiseringen.

Les også: Edvard (16) har Gerrard som trener: – Han ser ikke ekte ut

– Fra vårt ståsted er det tydelig. Alt avhenger av spilleren. Han er virkelig en tålmodig gutt, og det er veldig bra – ikke bare på banen, men også rundt. Han forventer ikke for mye. På morgenen tar han sikkert en kjapp titt på passet sitt og tenker: «Oi, fortsatt 17». Han er en fantastisk gutt. Jeg vet at verdenen rundt blir galere og galere, og vi skal hjelpe ham så godt vi kan, sier Klopp ifølge Liverpool Echo.

Slakter Liverpool-stjernens maskot-spøk:

«Prinsen av Wales»



Den tyske manageren påpeker at han har opplevd en lang rekke unggutter som har imponert tidlig, men som man aldri har hørt noe mer fra senere.

– Det skal ikke skje med Ben. Han er i de beste hender her i Liverpool. Vi skal gjøre det riktige; han skal spille ungdomsfotball, han skal spille for reservelaget, han skal spille førstelagsfotball. Hovedbudskapet er at han trenger å spille fotball. Han trener hele tiden med oss, og så bestemmer vi hver helg hvor han skal spille, sier Klopp.

Lest denne? PSG og Neymar får gjennomgå: – Tisser i bassenget

Så langt denne sesongen har Woodburn kun blitt brukt på Liverpools reservelag, men det er grunn til å tro at han kommer til å få sjansen på førstelaget – spesielt i ligacup- og FA-cupkamper.

– Målet vårt er å gjøre ham til en fast førstelagsspiller fordi vi liker ham og ser kvalitetene hans. Men for oss er det ikke så viktig om det skjer i morgen eller om et år, det er bare viktig at han blir klar. Det er det vi prøver å forberede, sier Klopp.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Han avslører Woodburns nye kallenavn i klubben: «Prinsen av Wales».

– Jeg sa det to ganger til ham i morges, men jeg er ikke sikker på at han liker det så godt, sier Klopp ifølge Daily Star.

Ifølge britisk presse vil Woodburn bli belønnet med en ny Liverpool-kontrakt så fort han fyller 18 år i oktober. Fornyelsen vil angivelig øke lønnen hans fra 400.000 i året til 250.000 kroner i uken.

VGs tips: Liverpool slår City

Premier League-helgen åpner med et smell når Manchester City tar imot Liverpool lørdag ettermiddag. Begge står med syv poeng etter tre kamper (2-1-0), men det er Liverpool som har vært mest imponerende med sin virvelvind av et angrepsspill som så langt har sørget for åtte scoringer.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



City har ikke tapt på sine 13 siste hjemmekamper, men er det noen som kan gjøre det, er det Liverpool. De er klart best mot lag som liker å styre kampene, slik at de kan få rom å kontre i. Det får de her. Sadio Mané, Roberto Firmino og Mohamed Salah kan komme til å pine et City-forsvar som fortsatt virker noe utrygt.

Og Klopp trives mot Guardiola; tyskeren er ubeseiret på de tre siste kampene mot spanjolen, og har vunnet fem av de ti siste kampene mot ham.

Derfor prøver vi oss på følgende spill: Liverpool-seier borte mot Manchester City til 3,65 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 13.25.