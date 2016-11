Dette er forklaringen til West Hams nedtur

Alt var klart for at West Ham United i sommer skulle innlede et gledelig nytt kapittel på nye, store London Stadium. Men det har foreløpig ikke gått helt etter planen.

West Ham røk 0-2 borte for Everton forrige helg, og befinner seg på nedre tabellhalvdel i Premier League i forkant av dagens hjemmekamp mot Stoke City.

Det er bare tidlig i november, men det ser ikke ut til at laget skal kunne kopiere den gode 7. plassen fra i vår.

Da var de gamle klubblegendene Slaven Bilic (48) og Julian Dicks (48) tilbake som henholdsvis manager og trener, og de innledet sesongen med en sterk åpningsseier borte mot Arsenal. Utover i det avsluttende året på gamle Upton Park var det flere topper, blant annet var det bare tre Premier League-lag som scoret flere mål enn West Ham. Det hele ble rundet av med en følelsesladet hjemmetriumf over Manchester United.

Høye forventninger



Egentlig var det bare å fortsette i det samme positive sporet over sommeren, skulle man kanskje tro. Men nå forteller manager Bilic at han følte på seg at noe var feil i og rundt klubben i sommer. At forventningene til laget kombinert med overgangen til den nye, storslåtte hjemmearenaen var for høye.

– Jeg kjente eimen av selvtilfredshet, forteller han til Sky Sports, og fortsetter:

– Jeg kjente på selvtilfredsheten i sommer når jeg snakket med pressen. Før Europa League-kvalifiseringskampene hadde vi pressekonferanser og 70 prosent av spørsmålene der handlet om Champions League.

– «Hva snakker du om?», tenkte jeg. På den ene siden ønsker man ikke å være pessimistisk, men på den andre siden - og dette snakket jeg om til staben min - hvis media stiller meg disse spørsmålene, så får spillerne også nøyaktig de samme spørsmålene.

Han forteller om en treningskamp mot Watford, hvor han fikk spørsmålet «Tror du på en lett 3-0-seier?»

– Dette er Premier League, og ingen kan snakke om enkle seirer. Man håper selvsagt, og noen ganger forventer at alt skal gå bra. Men slike spørsmål gjorde at vi ble selvgode. Det skjer ikke av seg selv, og ofte legger man ikke merke til det en gang. Men bare fem prosents selvtilfredshet og en skade kan være nok til å skaffe seg selv trøbbel, avslutter Bilic.

Det finnes selvsagt andre årsaker til West Hams nedtur. Som at motstanderne har funnet ut av lagets vellykkede overgangs-fotball fra i fjor. Skadeproblemer, dårlig forsvar og en sviktende evne til å rette opp feil underveis i kampene, som The Telegraph er inne på.

Kombinert med et lite tilferdstillende sikkerhetsopplegg på den nye hjemmebanen, har det vært nok å ta tak i for østkant-klubben.

Nå fikk manager Bilic satt en stopper for nedgangen i oktober med to ligatriumfer, samt ligacupavansement over byrival Chelsea. Men det gjelder å få mer ut av hjemmebanefordelen, hvor bare to av fem matcher er vunnet.

Her er Winston Reid (f) ute grunnet karantene.

Stoke innledet sesongen svakt, men har fått et løft med 3-2-0-ligaflyt nylig. Mandag tok laget en fullt fortjent hjemmeseier over Bob Bradleys Swansea (3-1). En eventuell fjerde ligaseier i dag vil bety at laget er i sin beste form på fem år.

Her mangler Geoff Cameron (f), viktige Xherdan Shaqiri (mb) er tvilsom og Marko Arnautovic (a) er utestengt.

