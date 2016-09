Dette er City-grepene Pep Guardiola har gjort

Med syv Man.City-seirer på syv Premier League og Champions League-matcher har selv ikke de mest kranglevorne City-fans grunn til å klage. Vi har sett på noen av grepene manager Per Guardiola har gjennomført.

Manchester City har full pott og 21 nettkjenninger på sine syv matcher. Er det en svakhet Bournemouth kan søke å utnytte i dagens ligakamp er det at City har til gode å holde buret rent i en ligakamp.

Nå var det neppe noen som satte spørsmålstegn ved Barcelona og Bayern München-suksessen til Guardiola. Snarere var det noe uvisshet om hans metoder ville fungere så bra i Premier League hvor konkurransen mellom lagene er så mye større enn i Spania og Tyskland.

Så langt har katalaneren besvart den uvissheten med fire strake ligaseirer - som den eneste PL-klubben. Daily Mail har sett på noen av de store og små grepene Pep har gjennomført.

* Treningene er mer intense enn tidligere. Spillerne blir i blant satt til å gjennomføre treningene i en annen spillerposisjon enn den vante fordi Guardiola ønsker å gjøre spillerne mer fleksible. Spesielt gjelder dette backene som er forventet å være trygge og ballsikre nok til å gjøre en midtstoppers jobb.

FRA BACK TIL MIDTSTOPPER: Man.Citys Aleksander Kolarov (30) er såpass ballsikker at han ikke har hatt trøbbel med å flytte til en midtstopperplass i kampene i høst. Foto: Martin Meissner , AP

* City trente tidligere iblant på Etihad Stadium før hjemmekampene og under manager Manuel Pellegrinis ledelse overnattet de på klubbens eget hotell ved treningsanlegget. Guardiola foretrekker å trene lett om morgenen på kampdagen, men ser ikke behovet for Etihad-trening. Han lar også spillerne tilbringe natten før kampdagen hjemme med sine familier - for at de skal tenke på annet enn matchen.

* Guardiola har flyttet sitt eget kontor til en mer sentral plass i treningsanlegget, og han skal angivelig være mer tilgjengelig enn noen av sine forgjengere. Han har ansatt et bredere team med egne folk enn forgjengerne og det er mer kommunikasjon mellom de ulike avdelingene enn før.

* Tidligere trente U21-laget og A-laget side om side. Nå er førstnevnte flyttet til en helt annen seksjon av Etihad Campus. Beskjeden er klar: De unge må fortjene retten til å få trene med de store gutta.

* Etter hjemmekampene er det obligatorisk fellesmiddag for hele troppen. Guardiola er opptatt av sunn mat og drikke, og slik er blant annet pizza og enkelte juice-varianter vraket fra menyen. Derimot oppfordres spillerne til å spise nøtter for å øke energinivået etter match.

Flying start



Til en viss grad ser man allerede en bedring i prestasjonene hittil hvor City har scoret tidlig i fire av de syv åpningskampene. Spillerne later til å være i bedre form, det er mer tempo i jobben med å fange ballen. Og det er mer hensikt når City-spillerne først har den. Ifølge Guardian legges det ned et enormt arbeid for å toppe kampstatistikk-barometrene. Noe keeper Joe Hart fikk merke da det ikke lenger var plass til ham.

Når alt dette er nevnt så vant City de fem første ligamatchene i fjorårsesongen, og endte opp med å slite seg til en fjerdeplass. Det er derfor altfor tidlig i denne sesongen til å dra konklusjoner. Noe Señor Guardiola var inne på under gårsdagens pressekonferanse.

– Det er lenge igjen av sesongen. Det er mange ting vi kan bli bedre på, slik er det bare. Og alle lag kan slå oss. Imorgen (lørdag) kl. 16.00 starter vi igjen og fortid er fortid - det finnes ingen garantier for om vi spiller en god eller dårlig kamp. Det er det som gjør managerjobben så vakker, sa han ifølge mancity.com.

Bournemouth sikret sist sesongens første ligatriumf med 1-0 hjemme over West Bromwich. En viktig trepoenger med tanke på at laget i perioder var under et sterkt WBA-press.

Et inntrykk vi har av gjestene er at de rett og slett forsøker å spille så mye fotball at de paradoksalt nok trolig må regne med enda en strevsom sesong i bunnstriden. Til dagens kamp har gjestene ingen skader.

Man.City må unnvære Vincent Kompany (f), David Silva (mb) og Sergio Agüero (a). Ilkay Gündogan (mb) hviles trolig fra start.

I et 0-1-handikappspill mener vi City skal være favoritter. Oddsen blir da 1,70, spillestopp er kl. 15.55 og oddsspillet må kombineres.