Dette er Barcelonas nye «hemmelige» våpen

Det holder ikke bare å passe på Lionel Messi, Luís Suárez og Neymar. Nå har også Barcelonas midtbane blitt en målmaskin.

Som om det ikke var vanskelig nok fra før, liksom.

Barcelona-scoringer har nærmest vært synonymt med «MSN» de siste årene. Det store spørsmålet for ethvert forsvar har vært: Hvordan i all verden skal vi stoppe Messi, Suárez og Neymar? Nå viser ferske tall fra avisen Marca at det er flere navn å passe seg for når man møter Barcelona.

Den katalanske midtbanen har denne sesongen vært som et nytt våpen for trener Luis Enrique: Mens midtbanespillerne på samme tid i fjor bare hadde scoret 7 av lagets 73 mål (9,5 prosent), har de denne sesongen scoret hele 22 av 74 mål (29,7 prosent).

Barcelona-midtbanen scorer altså praktisk talt en tredjedel av målene: Arda Turan har scoret elleve mål, Rafinha seks og Ivan Rakitic tre. Andrés Iniesta og unggutten Carles Aleñá har ett hver. Det hører med til historien at noen av dem har spilt flere kamper som kantspillere.

Man må tilbake til Pep Guardiolas regjeringstid for å finne sist midtbanespillerne utgjorde en så stor måltrussel i Barcelona. På samme tid i 2011/12-sesongen hadde midtbanen scoret 34,1 prosent av målene, takket være bidrag fra blant andre Cesc Fàbregas, Xavi Hernández, Iniesta og Thiago Alcântara.

Lang «MSN»-ferie

En målfarlig midtbane kan bli desto viktigere for Barcelona i torsdagens cupkamp mot Athletic Club. Messi, Suárez (kan score sitt 100. mål for klubben) og Neymar ble nemlig tildelt ekstra lang juleferie og flere spanske medier skriver at en eller flere av dem kan komme til å bli hvilt i den tøffe bortekampen på grunn av manglende kampform.

Barcelona-trener Enrique varsler imidlertid god form på sine søramerikanske stjerner.

– At de har hatt lang ferie, betyr ikke at de ikke har trent, for de har alle fått hjemmelekser. Jeg er positivt overrasket, de er i bedre form nå enn da de dro, sier Enrique ifølge Barcelona-avisen Sport.

Athletic-trener Ernesto Valverde undervurderer uansett ikke stjernetrioen.

– De er farlige selv mens de er på ferie, selv om de hadde kommet hjem torsdag morgen. Og det må vi ta hensyk til. Jeg hadde elsket det om de kom hjem i dårlig form. Det gjelder alle Barcelona-spillerne. De er store spillere som kan avgjøre en kamp på et øyeblikk, sier Valverde ifølge Marca.

Satser trolig på cupen

Barcelonas møte med Athletic Bilbao i åttedelsfinalen av Copa del Rey er en slags spansk cupkamp over alle spanske cupkamper. Barcelona og Athletic er nemlig, med henholdsvis 28 og 23 triumfer, de mestvinnende lagene i turneringens historie.

