Dette er årsaken til Thomas Müllers måltørke

I fjor var Thomas Müller (27) i sitt livs form. I høst har Bayern München-avslutteren prøvd «alt», men uten at det har fungert.

Tetlaget Bayern München og sensasjonen RB Leipzig – begge med 36 poeng – gjør i kveld opp om å bli Bundesligaens «herbstmeister» – høstmester. Det er en såkalt signaturkamp mellom de seiersvante vertene og «oppkomlingen» fra øst.

Uansett utfall kan gjestene, som rykket opp i vår, se tilbake på en sterk høstsesong der laget inntil nylig var ett av bare tre ubeseirede lag i de store europeiske ligaene.

Og for Bayerns del tror vi stjernen Thomas Müller håper på at trener Carlo Ancelotti vil mønstre en for ham mer passende formasjon.

For under italienerens ledelse har Bayern i hele høst nesten konsekvent spilt et 4-3-3-system med Müller på kanten. Et system som ikke har funket for den tyske landslagsspilleren.

– Men så testet Bayern et 4-2-3-1-system for tre uker siden, og i oppgjørene mot Mainz og Wolfsburg fikk laget full uttelling – og i sistnevnte Müller sin første ligascoring for sesongen. Og det etter 999 minutters måltørke. Mot bunnlaget Darmstadt i helgen var det av én eller annen grunn tilbake til 4-3-3 igjen – og da slet et uoppfinnsomt Bayern seg til en 1-0-seier, forklarer Eurosport-kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

– Slik sett er det tippemessig interessant om Bayern kjører på med en 4-2-3-1-formasjon i kveld. Mye tyder på at de gjør akkurat det, sier Sundet.

Müller hadde en knallsesong i fjor under daværende trener Pep Guardiolas stadige formasjonskifter. 27-åringen har aldri scoret så mange ligamål som i fjor (20). Men så gikk han målløs igjennom sommerens EM-sluttspill. Og det 4-3-3-opplegget til Ancelotti har bare ikke fått det beste ut ham.

– Müller trives best med å ligge i rommet bak spissen Robert Lewandowski. Der kan han løpe litt fra side til side, spille vegg med polakken eller eventuelt ligge i bakrom, utdyper Eurosport-eksperten.

– Som kantspiller er han ikke så bra. Han er i motsetning til kollegene Arjen Robben, Franck Ribéry, Kingsley Coman og Douglas Costa ikke så god på å drible seg forbi motspillerne. Men derimot er han fenomenal på bevegelsesmønster. Rett og slett å løpe til rett sted til rett tid, avslutter Sundet.

Nå har det ikke vært fullstendig krise for Müller i høst. Han har scoret to Champions League-mål. Og fem Bundesliga-assister er sammen med Ribéry best på München-laget. Dessuten har tyskeren laget to landslagsmål mot henholdsvis Norge og Tsjekkia.

Men en goalgetter er nødt til å score jevnlig for klubblaget sitt. Og Bayern går inn i dagens kamp med selvtillit etter fire strake ligaseirer. Hjemme er 22 av 26 seneste ligadueller vunnet.

På fraværslisten finnes fortsatt Jérôme Boateng (f) og Kingsley Coman (a). Ventelig går Javi Martínez (mb) inn på stopperplass igjen.

RB Leipzig har vunnet ni av ti siste ligaoppgjør. Med høyt press på motstanderne som varemerke har de scoret minst to mål i syv av åtte seneste ligamøter. Både Marcel Halstenberg (f) og Naby Keita (mb) kjemper for å bli spilleklare. For øvrig er Marvin Compper (f), Kyriakos Papadopoulos (f) og Terrence Boyd (a) ute.

Med et såpass jevnt utgangspunkt kan vi ikke gå for en hjemmeseier til 1,35 i odds. Men et «Begge lag scorer»-spill til 1,65 kan være aktuelt. Vi lander på et uavgjortforslag til 4,00 i et vanlig HUB-spill. Spillestopp er kl. 19.55 og Eurosport Norge viser kampen.