Dette bør gi England-vikaren hodebry

Gareth Southgate (46) skal lede England de fire neste kampene. Det kan gi mer flere utfordringer enn man skulle tro.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Lørdag møter England Malta i VM-kvalifiseringen – et lag England skal og bør slå uten store problemer. Men det er på ingen måte sikkert at seier er nok til å tilfredsstille kravstore engelskmenn.

Ikke bare forventes det – som alltid – enormt av det engelsk fotballandslaget. Southgate, som leder laget til Sam Allardyces erstatter kommer på plass, har et lag der stjernene er ute av form.

Les også: FA bekrefter at Allardyce ferdig som landslagssjef

Premier League-sesongen er godt i gang, men det uten at de største stjernene på det engelske landslaget har blomstret.

Her er noen av utfordringene til Southgate inn i hans to første kamper som landslagssjef:

• Kaptein Wayne Rooney har ikke overbevist Manchester United-manager José Mourinho, og har de siste kampene være nødt til å finne seg i å starte på benken.

• Spissene Harry Kane, Jamie Vardy og Daniel Sturridge har totalt scoret fire mål på sesongens syv første serierunder. Sturridge er ut og inn av Liverpool-laget, Kane er skadet og Vardy har slitt i likhet med sine lagkamerater hos regjerende seriemester Leicester.

• Midtstoppersjefen Gary Cahill og stopperkollega John Stones har heller ikke imponert i sesongåpningen. Cahills Chelsea har sluppet inn ni mål – nest flest av lagene topp ti i Premier League. Stones gikk fra Everton til Manchester City før sesongen, men rekordsigneringen har ikke overbevist hos serielederen.

• Talentene Ross Barkley og Dele Alli forventes det stadig mer av. Alli har startet sesongen best av dem, med to scoringer og én assist. Barkley virker ikke være i toppslag. Marcus Rashford derimot virker å være i toppslag. Og har som vane å score når han debuterer for en ny sjef.

• Keeper Joe Hart har hatt en resultatmessig god start i Serie A, men i debuten viste han svakhet i feltarbeidet.

• Landslagsspilleren som har vist best form så langt denne sesongen, Liverpools Adam Lallana, er skadet.

• Backene Nathaniel Clyne og Luke Shaw sliter med skader. Heldigvis har Tottenhams Kyle Walker og kollega Danny Rose begge levert varene så langt denne sesongen, selv om sistnevnte har slitt noe med skade han også.

Oddstips på Facebook? Følg Tipster her

Men til tross for at de engelske stjernene ikke er i toppform bør de ikke ha noen problemer med å slå Malta. Oddsen med 0–2 i handikap er skremmende lav – kun 1,18.

Det oser ikke mål av den England. Foruten formsvake Wayne Rooneys 53 landslagsmål, har de øvrige 20 utespillerne totalt scoret 37 mål på totalt 332 landskamper. Og spillerne som skal score målene – Vardy og Sturridge har på ingen måte bøttet inn så langt i Premier League. Det kan åpne for Uniteds Marcus Rashford.

Oddsen for engelsk seier med 0-3 og 0-4 fra start er mer spennende, men med en 4-0-ledelse fra start, ville Malta kun tapt én av sine 20 siste kamper – én ville endt uavgjort. Da har de møtt lag som Kroatia og Italia hjemme og borte i EM-kvalifiseringen. Vi tror ikke England innfrir med 0–4 fra start, og spekulerer også i om Malta kan vinne i handikapspillet der de starter med tre mål.

I spillet med 0–4 fra start er oddsen 2,15 på Malta-seier, mens den er 3,45 med 0–3 fra start.

Her kan du lese våre vurderinger av dagens øvrige oddsobjekter