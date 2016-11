Det er ikke bare deilig å være norsk fotballspiller i Danmark

Norske spillere har ikke den helt store suksessen i dansk fotball for tiden, og det er et uttrykk for stor nivåforskjell på de to ligaene, mener Viborgs norske sjefsspeider Stig Torbjørnsen (51).

En gang i tiden herjet Erik Mykland, Ståle Solbakken og Frank Strandli i danske toppserieklubber, men det er mer vrient å få øye på norske fotballspillere som leverer på høyt nivå i dagens Superliga.

Dansk fotball har et lag i høstens Champions League, FC København, og hadde Brøndby, FC Midtjylland og Sønderjyske med til siste Europa League-playoffrunde i sommer.

Rosenborg rotet seg ut av CL-kvaliken for APOEL Nicosia, og senere i Europa League-playoffen for Austria Wien. Strømsgodset opplevde exit for et Sønderjyske helt ute av form og Odd røk for et gresk lag ute av sesong. Tilfeldig? Neppe, ifølge Stig Torbjørnsen, som har jobbet som talentspeider i snart 20 år. Blant annet for Rosenborg i cirka ti år, og nå for Watford og Udinese, i tillegg til Viborg.

– Jeg er ikke ute etter å henge ut noen. Men jeg mener vi må være ærlige om temaet om at altfor mange norske spillere lykkes hjemme i Tippeligaen, men ikke får det til utenfor landegrensen, sier han.

Nivåforskjell



– Jeg påpeker egentlig bare kjensgjerninger. Og det er påfallende hvor mange norske spillere som ikke lykkes på danske baner, og som så reiser hjem til brukbar Tippeliga-suksess, påpeker han, og fortsetter:

– Vi tror at Tippeligaen er så god, men så viser det seg at den ikke er det når spillerne kommer ut.

Noen eksempler er Odd-spilleren Fredrik Semb Berge, som ikke fikk det til i Brøndby. Og Johan Lædre Bjørdal, som var i middelmådige AGF, og siden er blitt seriemester med RBK.

Så er det også eksempler på norske spillere som klarer seg godt, dog ikke for de største klubbene:

Kristoffer Larsen har laget tre mål på 15 Lyngby-kamper etter overgangen i sommer. Sten Grytebust vokter buret fast for bunnlaget OB, og Andreas Nordvik er i aksjon for jumbolaget Esbjerg. Men hverken Tom Høgli eller Gustav Mendonca Wikheim kan kalles nøkkelspillere i henholdsvis FC København og FC Midtjylland.

Torbjørnsen peker på et eksempel som sier noe om at dette ikke nødvendigvis handler om kun norske spillere, men om nivåforskjellen. Og nevner Asante fra Ghana som klarte seg bra i Start og Stabæk, og fikk mye spilletid i starten for FC Nordsjælland. Men stadig mindre i høst, hevder Torbjørnsen.

– Det trenes fortsatt for lite og for dårlig i Norge. Men treningsmengden i forhold Danmark er ikke så ekstrem at det behøver å være en avgjørende forklaring på hvorfor danskene er så mye bedre.

– Dessuten har vi etter hvert flust med kunstgressbaner, og det påvirker spillet her hjemme. Vi tar innpå danskene hva gjelder å mestre en mer ballbesittende spillestil, mener Torbjørnsen, som avslutningsvis påpeker at omvendt er det mange danske spillere som lykkes i norsk fotball:

– En av Tippeligaens beste spillere, Mike Jensen, fikk i sin tid ikke forlenget Brøndby-kontrakten, og kom til Rosenborg som Bosman-spiller. Hverken Steffen Ernemann (Sarpsborg 08) eller Mikkel Kirkeskov (Aalesund) var støttespillere i sine danske klubber. Og for øvrig er Tippeligaens toppscorer Christian Gytkjær dansk, sier han.

