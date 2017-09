Derfor vrakes Manchester United-stjernen på landslaget

Manchester Uniteds franskmann Anthony Martial (21) har vært i fyr og flamme denne sesongen. Men det holder fortsatt ikke til å gjøre comeback på landslaget.

Den unge angriperen har tatt godt vare på mulighetene han har fått av manager José Mourinho så langt. Etter en skuffende fjorårssesong med lite spilletid og mangel på målpoeng virker det å ha løsnet for Uniteds nummer 11.

Martial har levert tre scoringer og én målgivende pasning på bare 122 minutter på banen i Premier League. Det gir i snitt ett målpoeng hver halvtime.

I Champions League har han fått tillit fra start i de to første kampene. Også da har prestasjonene vært overbevisende: Ett mål og to assists.

– Han er mye bedre

Men det holder ikke til en plass i den franske landslagstroppen som skal møte Bulgaria og Hviterussland i avgjørende kamper i VM-kvalifiseringen i oktober.

– Han er mye bedre nå. Han kunne vært med i troppen. Han hadde en vanskelige periode etter EM, men det virker som han har klart å fordøye det, forklarer landslagstrener Didier Deschamps ifølge L'Équipe.

Med et VM-sluttspill like rundt hjørnet begynner det å haste for Martial.

Per dags dato er det nemlig en rekke angripere foran ham i køen: Olivier Giroud, Kingsley Coman, Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette, Thomas Lemar, Kylian Mbappé, Dimitri Payet og Florian Thauvin.

I tillegg vil en skadefri Ousmane Dembélé sannsynligvis bli foretrukket foran United-vingen.

– Det eneste jeg kan oppfordre ham til å gjøre, er å fortsette å få meg til å tenke, sier Deschamps.

Ett år uten landslag

Det er snart et helt år siden sist Martial spilte en landskamp for Frankrike. Etter en kanondebut på karrieren i Manchester United opparbeidet han seg en sterk posisjon i troppen på våren i 2016. Han ble med til EM på hjemmebane, men skuffet hver gang han fikk sjansen, og mistet til slutt plassen i troppen på høsten.

– Han har kvaliteten og potensialet, men virker å ha mistet mye selvtillit, har Deschamps tidligere uttalt.

Han har vært klokkeklar på at alle spillerne i den stjernespekkede Frankrike-troppen må spille regelmessig fra start i klubblagene sine. Dermed må Martial, som kun har startet én Premier League-kamp denne sesongen, først overbevise José Mourinho.

Hvis ikke kan han miste toget til Russland neste sommer.

VGs tips: Ny storseier

Et av spenningsmomentene før lørdagens Manchester United-kamp hjemme mot Crystal Palace blir dermed om Martial får starte på venstrekanten eller om Marcus Rashford får fornyet tillit av Mourinho.

United sliter med noen skader, spesielt på midtbanen der Paul Pogba og Marouane Fellaini begge er ute, men troppen er bred og god nok til at det ikke skal gi store utslag mot et kriserammet Palace-lag. Gjestene kommer til Old Trafford etter seks strake tap og fortsatt ingen scoringer denne sesongen.

Manchester United har levert målfest på hjemmebane i det siste, og vi tror det fortsetter. Derfor anbefaler vi et spill på hjemmeseier med 0-2 i handikap til 2,25 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 15.55.