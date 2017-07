Derfor vil Arsenal slippe Alexis Sánchez gratis

Arsenal har et Alexis Sánchez-dilemma: Skal de selge stjernen for dyre dommer denne sommeren – eller slippe ham gratis om et år?

Den chilenske angriperen skal ha gitt uttrykk for at han ikke ønsker å forlenge kontrakten med London-klubben, og at han ønsker å komme seg vekk for å spille i Champions League.

Men å selge ham er ikke aktuelt, hevder manager Arsène Wenger.

– Avgjørelsen er tatt, og vi kommer ikke til å endre den. Vi har bestemt oss for ikke å selge ham, sier franskmannen ifølge The Guardian.

Sánchez har bare ett år igjen av kontrakten sin i Arsenal, og to klubber skal være svært interessert i å signere ham: PSG og Manchester City. En eventuell prislapp vil, ifølge britiske medier, ligge på rundt 50 millioner pund.

Langsiktig økonomi

Arsenal skal imidlertid ha bestemt at de heller vil la stjernespilleren gå neste sommer, uten å få et eneste pund i overgangssum for ham, enn å selge ham i år.

Avgjørelsen er basert på langsiktig økonomisk tenkning. The Guardian nevner flere av grunnene til at det er slik:

1) Arsenal vil komme tilbake til Champions League neste sesong. Deltakelsen er verdt rundt 40 millioner pund i året. Klubben mener at sjansen for å kvalifisere seg er langt større med Sánchez på laget.

2) De frykter å oppleve det samme som Manchester United. Da storklubben ikke var med i Champions League, ble de nødt til å heve lønnsnivået for å kunne tiltrekke seg stjernespillere, ettersom de måtte kompensere for mangelen på CL-fotball.

3) Fravær av Champions League-fotball påvirker sponsoravtaler. Arsenals draktavtale med Puma løper ut i 2019, og betingelsene for en ny avtale vil bli sterkt påvirket av hvorvidt laget deltar i Champions League.

4) Klubben tror ikke det er mulig å signere en brukbar erstatter for Sánchez til en lignende pris (50 millioner pund). Spillere som Kylian Mbappé, Paulo Dybala og Thomas Lemar – som har blit koblet til klubben – skal være prissatt langt høyere enn som så.

Med andre ord tror Arsenal, på grunn av de nevnte punktene, at én sesong med Sánchez på laget er verdt mer enn de 50 millionene klubben tjener på å selge ham denne sommeren.

VGs tips: Chelsea-seier

Tidlig lørdag formiddag møtes Arsenal og Chelsea til treningskamp i Beijing. London-rivalene går tydeligvis aldri lei av å møte hverandre; de møttes i FA-cupfinalen i mai og skal møtes i Community Shield i august.

Det er selvfølgelig vanskeligere å spå utfallet i en treningskamp enn i en tellende kamp, men vi tror Chelsea stiller sterkest i dette oppgjøret.

Antonio Conte forventes å stille med solide, etablerte spillere i hver posisjon, mens Arsène Wenger trolig kommer til å fortsette å eksperimentere med unggutter som Cohen Bramall, Reiss Nelson og Krystian Bielik.

De nye Chelsea-fjesene Antonio Rüdiger og Tiemoué Bakayoko er fortsatt ikke tilgjengelige, og Álvaro Morata er ikke klar ennå, men vi tror likevel på Chelsea-seier: Det er vår anbefaling til 2,30 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport Premium 2. Spillestopp er klokken 13.35.