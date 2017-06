Derfor tror ikke Putin på Russlands lag

Russland har spandert milliarder på infrastruktur og moderne fotballarenaer til neste års fotball-VM. Men selv president Vladimir Putin (64) har fått med seg at de ikke har noe lag.

Noen brukbare privatkamp-resultater i vår og en oppskiftsmessig 2-0-seier over New Zealand i prøve-VMs åpningskamp lørdag har styrket Russlands forhåpninger foran dagens kamp mot Portugal i Moskva.

Det er den foreløpig eneste utsolgte kampen i turneringen, hvilket forteller noe om interessen i verdens største land (flateinnhold), og med en befolkning på 142 millioner innbyggere. President Vladimir Putin reflekterte over noe av dette da han i forrige uke under en TV-sendt pressekonferanse besvarte spørsmål fra publikum.

– De som er glad i russisk fotball forventer bedre resultater av landslaget vårt, bemerket han om et lag som bare har vunnet fire av sine 16 siste landskamper - og som befinner seg på 63.plass på FIFA-rankingen.

– Vi får i det minste håpe at våre gutter viser engasjement og kjemper som ekte krigere og atleter, fortsatte Putin, ifølge Daily Mail.

Han forklarte videre at han har snakket med fotball-eksperter om hvor gode Russland kan bli, og fikk en pessimistisk prognose. Den går på at det er svakt nivå på barne -og ungdomstreningene, og at det er atfor mange utlendinger i den hjemlige toppserien. Ifølge Putin.

Russland la i sin tid mye prestisje i å utmanøvrere England i kampen om å arrangere neste års fotball-VM. Da man i 2010 ble tildelt VM ble det ansett for å være godt nok med tid til å komponere et slagkraftig lag til 2018 - et lag som kan vinne gullet på hjemmebane.

Tre grunner



Men 358 dager til avspark i neste års mesterskap er ikke stormakten i rute i det hele tatt. Laget kvalifiserte seg ikke for VM 2010, og tok seg ikke videre fra gruppespillet i hverken EM 2012, VM 2014 eller EM 2016.

Johan Nilsson i Globalsportsmedia har via svenskafans.com listet opp noen sannsynlige årsaker til at russisk fotball sliter:

1) Den strenge utlendingsregelen med maks seks utenlandske spillere på banen samtidig svekker konkurransevnen i den russiske eliteserien. De hjemlige spillerne får i praksis alltid spille og behøver ikke skjerpe seg.

2) Beskyldninger om korrupsjon og at russisk fotball frem til 2016 ble styrt av landets idrettsminister Vitalj Mutko. Han beholdt posten ene og alene angivelig grunnet sitt vennskap med Putin.

3) Svak ungdomssatsning, som Putin er inne på. Derfor har Russland over tid hatt vondt for å produsere egne talenter. I prøve-VM-troppen er det kun fire spillere som er under 25 år.

LYSPUNKT: Fjodor Smolov jubler etter sin scoring mot New Zealand lørdag. Russeren har signert 38 nettkjenninger for Krasnodar i de to siste sesongene. Foto: Grigory Dukor , Reuters

Selv ikke de mest virkelighetsfjerne russere tør prate om VM-gull i 2018. Men til tross for den anonyme kvaliteten på laget kan en god innsats i prøve-VM styrke de labre forhåpningene. Russland har trolig havnet i den «svakeste» av de to innledende gruppene, og fikk en god start mot New Zealand - en kamp vertene burde har vunnet med seks-syv mål.

Slik er det trolig ingen grunn til endringer på startlaget.

Portugal mistet ledelsen på overtid i søndagens 2-2-match mot Mexico. Cristiano Ronaldo lot seg overhodet ikke stresse av spekulasjoner rundt egen klubbfremtid, og var involvert i begge Portugals mål.

Les mer: Ronaldo var servitør da Portugal mistet seieren på overtid

Landslagssjef Fernando Santos antydet før turneringen at han ville rotere på laget fra kamp til kamp. I så fall kan spillere som sommerens Manchester City-forsterkning Bernardo Silva, samt Gelson Martins og Nélson Semedo få spilletid fra avspark.

På papiret har portugiserne det beste laget, men man har ikke

råd til å tape her for å sikre semifinaleplass. Og man møter et temposvakt og taktiskt sløvt newzelandsk lag i den siste kampen - som bare skal vinnes.

Vi foreslår et uavgjortspill til 3,20 i odds. Spillestopp er kl. 16.55 og TV2 Sportskanalen overfører oppgjøret.