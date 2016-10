Derfor smiler livet til Mario Balotelli igjen

Mario Balotelli (26) var stjerneskuddet som sluknet. Men en gratis-overgang til Nice har gitt karrieren ny fart.

Nice har vært rene eventyret i høst. På åtte åpningskamper har laget inntatt Ligue 1-teten med seks seirer og to uavgjorte. Urokråka Balotelli har sin del av æren med sine seks mål på fem kamper (alle turneringer). I kveld er det duket for toppkampen Nice – Lyon.

Italieneren har hatt en egen evne til å komme i søkelyset av andre grunner enn det rent fotballmessige. Fra «Why always me?»-t-skjorten i Manchester City-utklassingen mot erkerivalen Manchester United. i 2011, til fyrverkeri-lek på sitt eget bad og til håndgemeng med den tidligere Man. City-manageren Roberto Mancini.

Listen over sprell og manglende seriøsitet har over tid både sjarmert og frustrert en rekke managere, medspillere og supportere.

Balotellis talent har det aldri vært tvil om. Men 26-åringen har litt på vei konstant testet omgivelsenes tålmodighet. Som i sin tur har gått lei av å vente på at han skal bli voksen.

Slik har karrieren etter at han forlot Man. City i januar 2013 gått gradvis nedover. Dette har igjen blitt reflektert i overgangssummene:

Ok, nå var det ikke helt krise i Milan, hvor han scoret 26 mål på 18 måneder fra vinteren 2013, ifølge Soccerway. Men i Liverpool fant han seg aldri til rette. Og derfor lot Merseyside-klubben han gå gratis på overgangsvinduets siste dag i sommer til Nice.

Spark til Liverpool



Til ESPN forteller Balotelli at han trives i Nice og elsker å spille fotball igjen.

– Byen jeg bor i nå er vakker. Omgivelsene hadde mye å si for meg i valg av ny klubb – etter å ha bodd i Liverpool og Milano, sier han.

– Laget jeg spiller for er veldig ungt. Vi er alle nesten på samme alder, og vi spiller en type fotball jeg liker, fortsatte han før han kom med et lite spark til Liverpool:

– Jeg har ikke flere drømmer i fotball, bare målsettinger. Hvis jeg skal rangere klubbene jeg har følt meg bra? Nice, Manchester City og ... that's it, avslutter han.

Klart er at med italieneren med sin bagasje så var det en gambling av Nice å ta ham med i sine rekker. Klubben er på vei opp med nye eiere og relativt ny stadion, og drar fordeler av å ha en show-figur som skaper blest.

– Man må være blind for å ikke se hvor god han er foran mål. Målene hans har kommet i ulike fasonger – det iskalde straffesparket, headingen fra kort hold, det harde langskuddet, det energikrevende løpet med en klinisk avslutning, forklarer Nice-trener Lucien Favre (58) – som har forlangt at Balotelli gjennomfører ekstra treningsøkter, ifølge The Guardian

Til kveldens dyst stiller vertene med alle sine beste fra start.

Lyon holder 5. plass, men er syv poeng bak hjemmelaget. På utebane har laget kun vunnet én av fire matcher. Og står uten nettkjenning i sine to siste.

Fire mann er skadet og Emanuel Mammana (f) og Oliver Kemen (mb) soner. Derimot er målfarlige Alexandre Lacazette (a) friskmeldt.

Tar vi med vårsesongen står Nice med 8-1-0-flyt på de ni seneste hjemmekampene. Med gjeldende oddssetting kan det virke som at Norsk Tipping ikke tror at formen vil vare. Vi tror derimot at vertene har tilstrekkelig med selvtillit og prøver et hjemmespill til 2,60. Spillestopp er kl. 20.40 og Viasat Sport viser matchen.