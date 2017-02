Derfor skjærer det seg «alltid» for Arsenal i 8-delsfinalene

Det repeterer seg år etter år: Arsenal kommer seg fint igjennom Champions League-gruppespillet på høsten. Men når cupspillet tar til utpå vinteren er det bråstopp.

Det er den tiden på året hvor vi antar at mange Arsenal-supportere grøsser over kampprogrammet. For det drar seg til med cupspillet i Champions League - og i kveld har London-laget en mulighet til å snu sin kjipe CL-trend borte mot Bayern München.

Den tradisjonsrike London-klubben røk i 2006-finalen mot Barcelona - en dramatisk Champions League-finale engelskmennene heroisk ledet til det siste kvarteret selv med én mann mindre.

Historikken siden den Paris-kvelden forteller om to kvartfinaleplasser (2008 og 2010) og en tapt semifinale i 2009. Men siden har «Gunners» blitt slått ut i akkurat åttedelsfinalen hvert eneste år etter 2010.

Nå er det ingen skam å ryke for Europas rikeste og beste topplag, som Barcelona, Milan, Monaco og Bayern München (to ganger). Men trenden vitner om stagnasjon. Om at man fort blir straffet for feil på det aller øverste klubbnivået. På de tolv åttedelskampene Arsenal har spilt fra og med 2011 har laget kun vunnet fire ganger.

Tar vi med at laget opp igjennom årene ofte har blitt tildelt moderat gruppespillmotstand gjennom gunstige treknings-seedinger danner det seg et bilde av at klubben under manager Arsene Wenger (67) ikke har fått ut e-cuppotensialet sitt i de senere år.

– Jeg har stor respekt for det Wenger fikk til i de første årene etter ansettelsen i 1996. Da gikk Arsenal fra «boring to scoring» med flott offensiv fotball. Han arvet et velfungerende forsvar og hadde vinnertypene i Patrick Vieira og Dennis Bergkamp. Og han kunne styre hvilke spillere han ville ha inn og ut, sier Knut Espen Svegaarden, VGs mangeårige skribent på engelsk fotball.

Mistet oversikten



– Men så endret fotballkartet seg. Chelsea og senere Manchester City tok mer og mer plass. Og det virker som at Wenger lenge har hatt problemer med å akseptere den nye verden. City kjøpte flere av spillerne hans, mens han selv mistet litt oversikten over spillermarkedet, mener Svegaarden, og legger til:

– Wenger har forsterket med noen gode spillere, for all del. Og jeg skjønner at klubben ville betale ned på ny stadion. Men det har vært for mange halvgode innkjøp, spillere som bare viser seg frem i korte øyeblikk. Marouane Chamakh, Andrej Arsjavin, Gervinho, Nicklas Bendtner, for å nevne noen. Og Theo Walcott (27) - han er glimtvis god, men jeg venter fortsatt på det store gjennombruddet hans, påpeker VGs kommentator, som lister opp to punkter til:

IKKE LENGER ET TALENT: Theo Walcott har ennå ikke fått ut hva han kan, mener VGs ekspert. Her rusler Walcott av banen hjemme mot Hull sist lørdag. Foto: Dylan Martinez , Reuters

1) Spillestilen. Wenger vil ikke kompromisse med sin måte å gjøre det på. Han har ikke vært god på å spille kynisk når det er nødvendig.

2) Alle skadene som kommer sesong for sesong. Og de kommer nesten alltid på viktige spillere - hele tiden virker det som at laget plages av skader. Og da må det være noe feil et sted. Hvorfor er det ikke slik hos for eksempel Chelsea?

Til sammen sitter jeg igjen med et inntrykk av at Wenger ikke lærer av feilene sine, avslutter Svegaarden.

Til kveldens kamp melder engelsk presse at David Ospina (k) får tillit - slik han fikk i høstens CL-matcher. Det betyr i så fall at lagets mest erfarne spiller - Petr Cech - står over sesongens viktigste kamp så langt.

Klart er at Aaron Ramsey (mb) og Santi Cazorla (mb) er ute.

Bayern München har kanskje ikke spillemessig innfridd forventningene under trener Carlo Ancelotti. Men det faktum at sørtyskerne likevel leder Bundesliga-tabellen med syv poeng forteller noe om lagets kvaliteter.

Bayern har vunnet 15 strake hjemmekamper i denne turneringen, og har kommet seg til minst kvartfinalen i fem år på rad.

Jérome Boateng (f) og Franck Ribéry (kant) er skadet. Og Xabi Alonso (mb) er tvilsom for spill.

Vertene har vært best i de innbyrdes møtene i nyere tid, og vi mener at Bayern München er favoritter i kveld. Hjemmeseier i en HUB-variant til 1,47-odds er noe lavt, og vi prøver et spill på Under 2,5-mål til 2,00 i odds. Spillestopp er kl. 20.40 og Viasat Fotball viser kampen.