Derfor skal Jesé få fart på karrieren i hjembyen

Da Jesé Rodriguez (23) forlot hjembyen Las Palmas som 14-åring til fordel for Real Madrid lovet han å returnere en dag. Men han ventet trolig ikke at det skulle skje så tidlig i karrieren.

Las Palmas har blitt påført tre strake ettmålstap, men bør ha gode muligheter til å få stoppet den svake trenden mot Real Sociedad - et lag de statistisk har et bra tak på på Gran Canaria.

Én av de spillerne hjemmelaget venter seg mye av er den hjemvendte sønnen Jesé, som i overgangsvinduet i januar tegnet en seks måneders lånekontrakt fra franske Paris Saint-Germain.

Det var på overgangsvinduets siste dag at 9000 Las Palmas-supportere møtte opp for å ønske bysbarnet velkommen i en rørende seanse på hjemmelagets arena Estadio de Gran Canaria. Selv forsøkte hovedpersonen å dempe forventningene noe.

– Jeg er ingen Galactico, jeg er bare en helt vanlig spiller, sa han ifølge Daily Mail.

Med klar referanse til den tidligere superstjernetilværelsen i Real Madrid. Men det er ganske sikkert det nærmeste Las Palmas har kommet en Galatico-signering i sin historie.

Jése vokste i Las Palmas og spilte for flere lokale lag. Barcelona og Espanyol var blant toppserieklubbene som fattet interesse for talentet med det kjappe rykket. Men i 2007 valgte han Real Madrid. I den mektige hovedstadsklubben gikk han i gradene inntil A-lagsdebuten kom i mars 2012.

– I en toårs-periode var han rett og slett veldig lovende, for ikke å si fryktelig god. Spillemessig kunne han minne om en ung Cristiano Ronaldo fra Sporting CP Lisboa og den første tiden i Manchester United. Det var ørten overstegsfinter og et herlig driv langs med kantene, beskriver Magnus Kragtorp, som er president i Real Madrids norske supporterklubb.

– Men så på våren i 2014 pådro han seg en korsbåndskade i en Champions League-kamp mot Schalke - som satte ham utenfor spill i resten av sesongen, og ut av landslagsdiskusjonen før Brasil-VM, påpeker Kragtorp, som tror at Jesé hadde vært i Real Madrid i dag hvis han hadde holdt seg unna skader.

Korsbåndskaden skulle ta ni måneder å lege. Han slet med å få spilletid i kamp med Cristiano Ronaldo og en stadig mer fremtredende Gareth Bale. Den frustrerende situasjonen fortsatte under den nye treneren Rafa Benitez, og fra 2016 under klubblegenden Zinedine Zidanes ledelse.

I august 2016 meldte han overgang til PSG for 25 millioner euro. Men han slet med å finne seg til ro i den franske hovedstaden, og ved årsskiftet hadde 23-åringen kun startet i en av sine ni ligamatcher - og bare scoret én gang.

Ny frisk



I vinter så det en stund ut til at han skulle prøve seg i Premier League for Middlesbrough under en gammel trenerkjenning fra Real Madrid, Aitor Karanka. Men i stedet valgte Jesé et kraftig lønnskutt og mer hjemlige omgivelser på Gran Canaria.

– Jeg er ikke her på ferie. Jeg skal gi alt jeg har for å få oss til e-cupspill, som er drømmen og håpet alle Kanariøy-folk har, hevder Jesé, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Foreløpig har den hjemvendte sønnen ikke helt fått fart på tilværelsen i sin nye klubb. Men en Las Palmas-offensiv med Kevin-Prince Boateng og den driblesterke kroaten Alen Halilovic lover uansett bra.

Les også: Denne Las Palmas-spilleren har scoret i Europas fire øverste ligaer

Til dagens kamp må vertene klare seg uten Michel (f), Momo (mb), Montoro (mb) og trolig Marko Livaja (a).

Las Palmas kan vise til en solid hjemmeflyt med 6-5-1. Og ifølge Las Palmas-avisen La Provincia har ikke laget tapt en tilsvarende toppseriekamp på 31 år.

Real Sociedad røk på overtid hjemme for Villarreal søndag (0-1), men vant de to foregående seriekampene. Er enten eller på utebane: 6-0-5. Fire mann er skadet, blant annet gjelder det toppscorer Willian José (a).

spillefristen er kl. 20.40 og Viasat Fotball viser oppgjøret.