Derfor kan Gareth Bale bli Manchester United-spiller

Manchester United-manager José Mourinho (54) bekrefter interesse for Real Madrid-stjernen Gareth Bale (28). Det er flere grunner til at overgangen ikke er helt usannsynlig.

Før tirsdagens UEFA Super Cup-kamp mellom Real Madrid og Manchester United, satte Mourinho fyr på Bale-ryktene.

– Dersom Bale spiller denne kampen, er det et bevis på at Real vil ha ham med videre og at han ønsker å bli. Dersom han vil flytte på seg, vil jeg gjøre et forsøk på å hente ham, sa portugiseren på pressekonferansen i Skopje.

Noen minutter senere ville ikke Real Madrid-sjef Zinédine Zidane utelukke noe som helst angående waliserens fremtid.

– Bale er Real Madrid-spiller, det er alt jeg kan si, sa den fransk-algeriske suksesstreneren ifølge The Guardian.

For å finne ut mer om hvorvidt det faktisk er sannsynlig for Manchester United-fansen å håpe på en walisisk gavepakke på tampen av overgangsvinduet, ba vi Viasat-ekspert Petter Veland om å ramse opp hva som veier for og mot en Bale-overgang.

Derfor blir Bale United-spiller:

1. Fordi Real Madrid jakter på Kylian Mbappé.

– Jeg tror Mbappé har hatt en såpass ellevill vårsesong at han selv og folkene rundt ham vil gå i bresjen for at han skal gå til en klubb hvor han får masse spilletid. Og så lenge Bale er i Real Madrid og skadefri, viser historikken at han spiller nesten uavhengig av hva slags form han eller konkurrentene er i, sier Veland.

Den spanske storavisen Marca har tidligere meldt at Monaco og Real Madrid skal ha blitt enige om en overgangssum på 180 millioner euro for det franske vidunderbarnet. Samme avis har senere hevdet at Zidane krever at Bale blir solgt dersom klubben skal hente Mbappé, slik at han slipper å håndtere misfornøyde spillere.

– Jeg tror ganske mange Real Madrid-fans vil gi «tommel opp» hvis klubben selger Bale og henter Mbappé, sier Veland.

2. Fordi Bale har vært en skuffelse i Real Madrid.

– Rent sportslig har han ikke vært så bra som han kunne og burde vært. Med unntak av den første sesongen, som var bra, så har det vært mye opp og ned, sier Veland.

Han forteller at Bale, fra 2014 til 2016, spilte over 30 kamper uten å score i oppgjør mot de antatt beste lagene (topp åtte i La Liga, Champions League og klubb-VM). Etter Bales fantastiske EM med Wales trodde mange at han kunne ta over Cristiano Ronaldos posisjon som Real Madrids ledestjerne, men i stedet ble 2016/17-sesongen preget av endeløse skadeproblemer.

– Det har vært avstemninger i alle de store Madrid-avisene om hvem man ville valgt på laget av Isco, Marco Asensio og Bale. Nå er prosentantallet som svarer Bale, helt nede i to, tre eller fire prosent, sier Veland, som mener Real Madrid burde selge waliseren hvis de får tak i Mbappé:

– Når man ser de alternativene de allerede har i Isco og Asensio, og hvis de henter Mbappé, så er det i mitt hode bare å selge Bale, sier han.

3. Fordi Manchester United ikke fikk Griezmann og har satt andre overgangsmål på vent.

Atlético Madrid-stjernen Antoine Griezmann var høyaktuell for United tidligere i sommer, men på grunn av hovedstadsklubbens overgangsnekt, så bestemte franskmannen seg for å bli værende for å hjelpe klubben.

Lenge så United ut til å gå for Inters kroatiske kantspiller Ivan Perišić, men den siste tiden har spekulasjonene roet seg, og klubben virker å ha satt den mulige overgangen på vent.

– Det kan være et tegn på at det gjøres et seriøst forsøk fra United side for å hente Bale, sier Veland.

4. Fordi Bale fortsatt ikke har funnet seg helt til rette i Spania.

– Det er ikke det at jeg tror Bale mistrives i Madrid, men han har fortsatt ikke lært seg å kommunisere ordentlig på spansk. Språket hans er på nivå med en ferierende nordmann. Han har ikke seriøse samtaler med spanjolene i garderoben. Det er ganske merkelig etter fire år. Det spekuleres i at han har gitt kampbilletter til spansklæreren sin mot at han ikke forteller klubben at han skulker spansktimene. Jeg tror ikke han ville hatt noe imot å vente tilbake til Storbritannia, sier Veland.

Derfor blir Bale værende i Madrid:

1. Fordi klubbpresidenten fortsatt ikke vil gi ham opp.

– Florentino Pérez er hovedgrunnen til å tro at Bale blir værende. Han har alltid vært svært populær blant presidenten, og det har blitt spekulert i at han ofte har fått spille av klubbpolitiske årsaker. Det sies at Pérez ønsker å gi Bale et siste forsøk, sier Veland.

Real Madrid har denne sommeren byttet ut hele sitt medisinske apparat i det som skal være et forsøk på endelig å få orden på skadeproblemene til Bale.

2. Fordi forholdet mellom Real Madrid og Manchester United ikke er ideelt.

– Forhandlingsklimaet mellom klubbene har blitt mer og mer anspent de siste årene, sier Veland, som peker på flere hendelser som har ført til dette.

Overgangssagaen der David De Gea og Keylor Navas skulle gå hver sin vei, men som på grunn av en administrativ feil gikk i vasken. Cristiano Ronaldo-ryktene i sommer. Og da Sergio Ramos brukte United til å få seg en bedre kontrakt i Madrid.

– Pérez og Ed Woodward (Uniteds styreformann) vil vise hvem som er alfahannen i markedet, sier Veland.

VGs tips: Real Madrid-seier

Gareth Bale er skadefri og klar for kamp mot Manchester United, så dersom han skulle bli benket, kommer overgangsryktene til å tilta.

Det vil være ekstra oppsiktsvekkende ettersom Cristiano Ronaldo sannsynligvis ikke spiller fra start, ettersom han kom tilbake fra ferie for kort tid siden og har vært opptatt med den mye omtalte skattesaken.

Vi tror Manchester United, med et forsvar som mangler suspenderte Eric Bailly og Phil Jones samt skadde Marcos Rojo og Luke Shaw, vil slite med å stoppe Real Madrids giftige angripere.

Derfor anbefaler vi et spill på Real Madrid-seier i UEFA Super Cup-finalen til 1,95 i odds. Kampen vises på Viasat 4. Spillestopp er klokken 20.40.