Derfor kan Draxler bli Tysklands nye midtbanesjef

Ved 23 års alder har Julian Draxler vært igjennom mer enn de fleste spillere opplever gjennom en hel karriere. I prøve-VM har Tysklands kaptein stått frem som en av turneringens største stjerner.

Tyskland vant sin prøve-VM-gruppe med seirer over Australia og Kamerun, samt et 1-1-resultat mot Chile, og er VGs favoritt i kveldens semifinale mot Mexico.

Mens samtlige deltakerland i denne turneringen har tatt ut sine beste tilgjengelige folk, så har landslagssjef Joachim Löw (57) tatt ut en uerfaren tysk tropp. Bare seks av spillerne var med i EM 2016, og kun tre ble verdensmestere i 2014.

En av de spillere som virkelig har stått frem i prøve-VM er Tysklands kaptein Julian Draxler.

– Det spiller ingen rolle hva slags lag eller formasjon vi stiller med, Draxler vil alltid bli tildelt mye frihet i sin spillestil av meg. Det er så stor spennvidde i det han gjør på banen, og han klarer å finne den rette posisjonen på egen hånd, sa Löw etter søndagens 3-1-triumf over Kamerun, ifølge ESPN.

Der skiftet han med å spille langs kantene, tidvis befant han seg i rommet foran spissen Timo Werner og tidsvis spilte han en rolle mellom midtbanen og angrepet.

Petter Bø Tosterud følger tysk fotball tett som kommentator for Eurosport. Han beskriver Draxler som en teknisk god, uforutsigbar og anvendelig spiller som trives både på venstrekanten og i 10'er-rollen. Han anser imidlertid ikke Draxler for å være et fast sjefsemne på en tysk landslagsmidtbane riktig ennå.

– Folk som Thomas Müller, Toni Kroos, Jerome Boateng og Joshua Kimmich er foran ham i køen om å være nøkkelspiller på landslaget. Draxler er fremdeles i vannskorpa til å slå ut i full blomst. Men han startet i EM-semifinalen mot Frankrike i fjor, og er bortimot bankers i troppen til neste års VM-sluttspill, forklarer Bø Tosterud, som legger til at Draxler har vært skadeplaget i karrieren så langt.

– Han er tross alt bare 23 år, og har sine beste år foran seg. Og så kan det være at jeg har hatt litt for store forventninger til ham i etterkant av gjennombruddet i 2012-13-sesongen, fortsetter Bø Tosterud.

Løsluppent



Bø Tosterud forteller at siden landslagssjef Löw ikke har med sine aller beste i prøve-VM, er det mulig at det tyske spilleopplegget er noe mer løssluppent enn når alvoret tar til i Russland neste år. At Löw ikke låser spillerne til et spillesystem. Men at han denne gangen i større grad ønsker at spillerne skal få brukt ferdighetene på sin egen måte.

Löw har rotert noe på laget i gruppekampene, men vi tror han stiller med sin antatt sterkeste førsteellever i kveld.

Mexico har vært comeback-kongene i turneringen. Laget har ligget under i alle tre kamper, og slått tilbake i samtlige og endte opp med seks fulltreffere og syv poeng.

Mexikanerne må unnvære kapteinen Andrés Guardado (f) og Carlos Salcedo (f). Hector Moreno (f), Diego Reyes (f) og Javier Hernández (a) må bestå tester i løpet av torsdag.

Semifinalevinneren spiller i finalen i St. Petersburg på søndag. Tyskland har ikke tapt på 13 strake kamper. Og selv med et «reservespekket» lag tror vi tyskerne tar dette til 1,85 i odds. Et mulig nummer to-spill er at begge lag scorer til 1,70. Spillestopp er kl. 19.55 og TV2 Zebra viser kampen.