Derfor kan Bale-skaden hjelpe Real Madrid

Gareth Bale (27) er Real Madrids dyreste spiller noensinne. Likevel er waliserens skadefravær helt uproblematisk, mener ekspert.

Lynvingen fra Cardiff måtte forlate banen med skade under forrige helgs El Clásico. Han mistet midtukens seriekamp mot Deportivo og blir ute i minst tre uker. Det betyr at han går glipp av begge Champions League-semifinalene mot Atlético Madrid samt tre viktige seriekamper.

Men prestasjonene til Real Madrids offensive reserverekke, bestående av Isco, James Rodríguez og Marco Asensio, tyder på at Bales fravær neppe vil svekke Real Madrid. Snarere tvert imot, mener den spanske fotballeksperten Guillem Balague.

– Det viser at Real Madrid har spillerne til å erstatte Bale uten noe som helst problem, sier han til Sky Sports.

Bale håper på å kunne bli klar til en eventuell Champions League-finale i hans hjemby Cardiff, men Balague tror ikke det ligger noen automatikk i at waliseren får tilbake plassen sin når han er tilbake.

– Iscos form, Asensios form, James' form og reaksjonene på at Bale fikk spille i El Clásico, vil kanskje få Zidane til å tenke seg om to ganger før han gir plassen tilbake til Bale når han er tilbake fra skade, sier eksperten.

Bale-politikk

Zidane fikk mye kritikk for å velge å starte med Bale i forrige helgs 3-2-tap mot Barcelona, selv om waliseren var skadeplaget, mens Isco og de andre angrepsspillerne på benken hadde vist strålende form i forkant av storoppgjøret.

Balague mener det går politikk i at Bale må spille, ettersom han den dyreste og en av de mest berømte spillerne i klubben.

– Vi vet alle at forretningsmodellen i Real Madrid hittil har betydd at han alltid må spille når han er frisk. Carlo Ancelotti (Real Madrid-trener 2013-2015) har innrømmet at Bale pleide å klage til presidenten (Florentino Pérez) når han ikke fikk spille, så han følte seg tvunget til å bruke ham, sier Sky Sports-eksperten.

Nå tror han Bales fravær gjør valget lettere for Zidane, og at en spiller som Isco kan gjøre laget bedre. Den spanske ballkunstneren har scoret fire mål på de siste fire kampene han har startet, og er i ferd med å signere ny langtidskontrakt med Real Madrid.

– Det at Isco skal signere ny kontrakt, og at han er i storform, tyder på at landskapet kan endre seg inn mot neste sesong, sier Balague.

Det er en stemme som begynner å bre seg i Spania. Marca-spaltist Simon Harrison uttrykker også et ønske om at «Real Madrid burde prioritere Asensio, Isco og James over Gareth Bale».

