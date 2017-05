Derfor kalles Atlético Madrid for «de fordømte»

Tre finaler i Europas gjeveste turnering, og tre brutale tap. Det er en grunn til at Atlético Madrid har fått et lite smigrende kallenavn.

Atlético Madrid har fortsatt muligheten til å sikre seg Champions League-finalabilletter til Cardiff lørdag 3. juni, men det vil være litt av et sjokk om laget i kveld skulle vende 0-3 fra den første semifinalen i forrige uke.

I den første kampen leverte Cristiano Ronaldo med sine tre Real Madrid-mål. Men sett fra Atléticos side var det som at laget med sin skuffende innsats nok en gang på egen hånd fant en vei til å unngå Champions League-heder. At det var klubbforbannelsen «El Pupas» som slo til igjen. Det spanske ordet betyr noe slikt som de fordømte eller den som er jinxet, og ble først tatt i bruk i 1974 av klubbens daværende president Vicente Calderón.

Den spanske hovedstadsklubben har vært i tre Europacup-finaler, tvunget frem tre forlengelser - og tapt alle tre.

Den første gangen var i 1974 da laget møtte Bayern München i serievinnercupfinalen på Heyselstadion i Brussel. Tyskerne utlignet i kampens 120.minutt med et håpefullt langskudd av Hans-Georg Schwarzenbeck, 1-1. Dette var før straffekonkurranse ble innført, og slik ble det til at lagene møttes to dager senere på et langtfra fullt Heyselstadion - en kamp som tyskerne vant lett 4-0.

El Pupas slo til igjen i 2014 i Champions League-finalen i Lisboa der «Atleti», som laget kalles, var sekunder unna å slå sin evige rival Real Madrid. Da dukket Sergio Ramos opp og utlignet i finalens 93.spilleminutt, som banet vei for ekstraomganger som Real vant 4-1.

Den siste kampen i denne «serien» var Champions League-finalen i 2016 i Milano - igjen mot Real Madrid. Der stod det 1-1 etter 120 minutter i en kamp der Atlético var det beste laget og der nederlaget på straffer var så brutalt at trener Diego Simeone behøvde tid i etterkant på å fundere over om han orket å fortsette i samme rolle.

– Jeg har aldri pratet om følelsene jeg hadde der og da. Det er vanskelig å forklare, men det tapet var som døden og etter døden følger en periode da man må tillate seg å sørge. Men den perioden er over nå, sa Simeone etter noen måneders distanse, ifølge Aftonbladets Champions League-magasin.

Kollektiv innsats



Nå er det ikke helt rettferdig å assosiere Atlético Madrid med nederlag. Spesielt ikke etter Simeones inntog og revolusjon fra 2011 på Vicente Calderón - den nedslitte hjemmearenaen. Argentineren har formet klubben til å være en av fotballens mest vriene lag å slå. Et lag som har dyrket frem et herlig arbeidskollektiv.

Vertene er ubeseiret på ti hjemmekamper i Champions League, hvorav åtte av disse er vunnet. Laget slo tilbake fra forrige ukes nedtur med lørdagens 1-0-hjemmetriumf over Eibar. Med to gjenstående La Liga-kamper har laget nesten spikret tredjeplassen som garanterer CL-gruppespill til høsten.

Men trener Simeone tror at et comeback er mulig i kveldens duell.

MOTIVASJONSFAKTOR: Atlético Madrid-trener Diego Simeone har siden han overtok jobben i 2011 gitt spillerne og supporterne mange grunner til å aldri gi opp. Foto: Curto De La Torre , AFP

– På onsdag har vi en tøff kamp, en umulig kamp for mange. Men ikke for oss - ingenting er umulig, sa han lørdag ifølge AS.

Men det er Real Madrid som har lederrollen, og vi nevner at gjestene står uten tap på seks seneste bortematcher i denne turneringen (3-3-0). Real feide over Granada med 4-0 lørdag, og det i en kamp man sparte spillere. Det betyr at de helhvite har vunnet fire oppgjør på rad i alle turneringer.

Real Madrid mangler Dani Carvajal (f) og Gareth Bale (a), men Raphael Varane (f) er friskmeldt.

Hjemmelagets Juanfran (f), Sime Vrsaljko (f), José Giménez (f) og Augusto Fernández (mb) er ute.

Vi forventer mer av en vinner-innstilling av Atlético Madrid her i forhold til den første kampen. Gjestene kan ligge bakpå og kjøre på kontringer - og har vunnet på denne banen i inneværende sesong. De kan tillate seg å ryke her, men likevel sikre seg en tredje Champions League-finale på fire år.

Vårt spillforslag blir uavgjort til 3,35 i odds. Spillestopp er kl. 20.40 og Viasat Fotball viser kampen.