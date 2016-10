Derfor har det skåret seg mellom Inter-kapteinen og fansen

Etter at Inters ivrigste fans anklaget kapteinen Mauro Icardi (23) for å lyve i sin nyutgitte selvbiografi, ble ikke forholdet bedre av at han misbrukte et straffespark i søndagens hjemmetap mot Cagliari.

Inter skal etter to klare åpningstap i Europa League forsøke å melde seg på igjen i kveldens hjemmekamp mot formsterke Southampton på mektige Giuseppe Meazza-stadion.

Men det er på et vis angriperen Mauro Icardi som er i sentrum for begivenheten. For selv om han bare er 23 år har han nylig gitt ut en selvbiografi hvor et kapittel har falt Curva Nord - Inters mest ivrige fans - tungt for brystet.

Etter et 1-3-bortetap for Sassuolo i februar 2015 skal han og Fredy Guarin ha gått frem til de tilreisende supporterne for å takke for støtten. Men det ble ingen «amore» tilbake. De ga sine trøyer til fansen - som kastet dem tilbake. Spillerne ble forbannet og det utviklet seg til et realt munnhuggeri.

Hele episoden skal ha gått i glemmeboken - inntil den igjen dukket opp i selvbiogafien Sempre Avanti, eller Alltid Foran på italiensk.

Der forteller Icardi at han « tok av seg trøya og shortsen og ga det til et barn. Men at en av lederne blant Ultra-fansen rev trøya vekk fra barnet. Det er da jeg fornærmet denne lederen:

«Du er en drittsekk, prøver å være arrogant med et barn og med de andre supporterne som øyevitner. Du burde skamme deg.»

Det var da den gjensidige utskjellingen tok av, beskriver Icardi - som forteller at han i spillergarderoben i etterkant ble applaudert som et idol.

Og som fortsetter fortellingen som er gjengitt i Daily Mail med å forklare at han vokste opp i et tøft miljø i Rosario, Argentina.

«Jeg er rede til å møte dem ansikt til ansikt. Hvor mange slike Ultras er det? 50, 100, 200? Jeg kan hente over 100 kriminelle fra Argentina som kan rundjule dem på stedet - og da får vi se.»

Steile fronter



Reaksjonen fra Ultras-fansen lot ikke vente på seg. I en melding rettet mot Icardi står det:

«Vi vil ikke gå tilbake til den dagen hans egne medspillere måtte dra ham tilbake fra oss supportere grunnet den arrogante oppførselen hans. Han snakker om å hjelpe barn, og så finner han på en historie som aldri skjedde for at det skal se ut som at han er oss overlegen.

«For vår del er du ferdig som Inter-spiller. TA AV DEG KAPTEINSBINDET, DIN KLOVN. Ja, det er vårt krav», skrev fansen som i søndagens hjemmekamp mot Cagliari hadde laget alt annet hyggelige bannere rettet mot Icardi.

SKJELTE UT KAPTEINEN: Inter-fansen var ikke nådige med Mauro Icardi i søndagens hjemmekamp mot Cagliari på Giueseppe Meazza-stadion. Foto: Giuseppe Cacace , AFP

Argentineren hadde en sjanse til å tone ned konflikten da formsvake Inter ble tildelt en straffe på stillingen 0-0. Supporterne buet på argentineren da han stod klar til å skyte. Og jublet da han misbrukte muligheten fra krittmerket. Inter tapte kampen 1-2.

Tidligere denne uken ble Icardi kalt inn på teppet av klubbens ledelse. Resultat: 23-åringen beholder kapteinsbindet, men må betale en klekkelig bot som skal gå til en veldedighets-organisasjon for barn. Icardi har dessuten unnskyldt seg via en pressemelding og trygler om at alle ser fremover, ifølge football-italia.net.

Hvordan dette slår ut i kveldens Europa League-kamp er ikke godt å si. Men argentineren er i det minste med i Inters tropp.

Southampton topper gruppe K med fire poeng grunnet bedre målforskjell enn israelske Hapoel Be'er Sheva. Og i hjemlig Premier League er laget ubeseiret på fire kamper (3-1-0-flyt).

Slik det står går vi for et uavgjortforslag til 3,20 i odds. Spillefristen er kl. 18.55 og Eurosport Norge overfører kampen.