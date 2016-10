Derfor har det gått nedover for Nederland etter VM-bronsen

VM-finalister i 2010 i Sør-Afrika og VM-bronse i Brasil fire år senere. Siden har mye gått galt for det nederlandske landslaget.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Nederland møter Hviterussland i Rotterdam i dag, og begge lag jakter på sin første VM-kvalifiseringsseier. Nederland klarte 1–1 borte mot Sverige, mens Hviterussland ordnet et hederlig 0-0-hjemmeresultat mot Frankrike i september.

Følg Tipster på Facebook her

Nå var ikke resultatet i Stockholm sist isolert sett så dårlig. Men siden den sterke VM-bronsefinaletriumfen i 2014 har nederlandsk fotball dreid seg om stadige endringer. Nye trenere, nye assistenttrenere, sparking av en av toppene i fotballforbundet, nye formasjoner, stadig nye taktikk-grep og nye spillere i tropp-uttakene, ifølge football-oranje.com.

Husker du?: VM-finalen 2010: Iniesta hyllet død kompis etter seiersmålet

Og i EM-kvalikgruppen til sommerens sluttspill endte laget på en ydmykende 4. plass – godt bak Tyrkia, Island og Tsjekkia. Det var første gang siden 2002 Nederland ikke kvalifiserte seg til et sluttspill.

Hvordan kunne det gå så ille med fotballstormakten? Da den tidligere Real Madrid-treneren og nederlandske landslagssjefen Leo Beenhakker nylig ble stilt det spørsmålet, svarte han ifølge Expressen: Har du en ekstra time?

Samme avis stilte det samme spørsmålet til Geert den Ouden, som er ekspert i nederlandsk TV, i forkant av Sverige – Nederland-møtet i september.

– Etter bronsefinalen i 2014 dro landslagssjefen Louis van Gaal (65) til Manchester United. Så overtok Guus Hiddink (69), og han trodde han kunne bytte formasjon fra 5-3-2 til 4-3-3 – men vi hadde ikke bra nok kvalitet i laget. Vi hadde Arjen Robben og Robin van Persie på topp, men ikke noe mer, sier TV-eksperten, som fortsetter:

Kaos på trenersiden

– Det var en rar situasjon etter Van Gaal. Hiddink ble landslagssjef og Danny Blind (55) hans assistent. Førstnevnte ble kritisert for svake resultater, og mistet jobben før det var gått et år.

– I kontrakten sto det at når Hiddink sluttet så skulle Blind ta over. Og slik ble det til at Blind – som bare har ett års hovedtrener-erfaring i Ajax – måtte fortsette med samme kamptaktikk og formasjon som forgjengeren, forklarer den Ouden.

Resultatene var uansett ikke oppløftende med hjemme og bortetap for både Island og Tsjekkia. Og man så behovet for at Blind trengte rutinert hjelp på assistent-fronten. Den kom i form av Dick Advocaat (69) og Marco van Basten (51). Men selv den tryggheten ble kortvarig.

– Advocaat er jo egentlig en hovedtrener, og han fikk det i kontrakten sin at han kunne forlate jobben hvis han fikk en bedre jobb som hovedtrener. Slik var den tidligere Sunderland-manageren med i bare tre landskamper – før han tok over tyrkiske Fenerbahçe, forteller den Ouden.

Danny Blind tok avhoppet tungt.

– Jeg er sjokkert og skuffet, sa den nederlandske landslagssjefen, uten å vite at Van Basten snart også skulle slutte. Den tidligere målkongen takket ja til en stilling i FIFA i august.

Danny Blind henvendte seg da til nok en nederlandsk spiller -og trenerkapasitet, Ruud Gullit (51). Men også han sluttet etter bare noen få dager grunnet en kontrakts-uenighet med det nederlandske forbundet.

For å krydre krisen ytterligere ble direktøren i det nederlandske fotballforbundet, den hardt kritiserte Bert van Oostveen tvunget til å gå.

Ikke bare har det et ellevilt administrativt rot over tid, men selve nivået på spillerne har ikke vært like så bra som det var for fire-fem år siden. Selv under VM 2014 hadde alarmklokkene begynt å kime, ifølge den Ouden.

SITTER LØST I TRENERSTOLEN: Danny Blind holder enn så lenge i landslagssjef-jobben i Nederland. Her er han avbildet på gårsdagens pressekonferanse i Zeist, Nederland. Foto: Koen Van Weel , AFP

Det har vært en kultur i den nederlandske landslagstroppen med stadige krangler og manglende innstilling blant spillerne. For å holde dette på plass trengs en sterk og tydelig landslagssjef – som Louis van Gaal under VM i 2014. Så er spørsmålet om Blind er mannen som fikser akkurat det fremover. Foran Sverige-matchen hevdet Voetbal International-journalisten Martijn Krabbendam at Blind ville miste jobben om Nederland skulle tape i Stockholm.

Til dagens match har Arjen Robben (kant) og Feyenoords Steven Berghuis (kant) meldt forfall. Nye i troppen er Siem de Jong (mb) og Man. Utds. Memphis Depay (kant).

Nå har ikke resultatene vært så ille i 2016 med 3-2-2-flyt, hvilket inkluderer bortetriumfer i privatkampene mot England, Polen og Østerrike.

Sjekk ut vår oddstipsside Tipster

Hviterussland viste at de er noe bedre enn ryktet tilsier mot Frankrike (0-0). Men vi tror laget skal få slite med å få med seg poeng fra Stadion Feijenoord. Vi prøver en U i et 0-1-handikappspill til 3,75 i odds.