Derfor fyres Deeney opp av ABBA før kamp

Watford-kaptein Troy Deeney (28) var en gang en sint ung mann som satt i fengsel. Nå pisker han seg opp til kamp med å lytte til den svenske 1970-talls popgruppen Abba.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Med sine ti ligamål så langt i sesongen har Troy Deeney hjulpet Watford til en komfortabel 10. plass på tabellen. Han blir trolig mannen tabellutsatte Swansea City må følge ekstra nøye med i lørdagens Premier League-oppgjør.

Daglige oddstips? Sjekk ut VGs oddstipsside her

I timene før avspark vil Deeney sette i gang sin vante spilleliste med James Brown, Aretha Franklin, Lighthouse Family og Abba. Det er musikken som tar ham tilbake til den røffe oppveksten i et av Birminghams arbeiderstrøk.

Der opplevde han gjeldsinnkrevere ved inngangsdøren, en stefar (den biologiske faren sviktet ham før han ble født) inn og ut av fengelssystemet slik at moren Emma hadde tre jobber for å få økonomien til å gå rundt. Hver lørdagsmorgen, mens hun ryddet i hjemmet spilte hun sanger fra de nevnte musikerne.

Det er minnet av de sangene fra ungdomsårene som får ham til å huske hvorfor han ville bli god i fotball og som kobler ham på det sinnet han følte over morens blytunge ansvar og farens altfor tidlige bortgang.

Trigges



Den spillelisten setter ham i modus for de 90 kampminuttene. Og den fjerner den ellers høflige personen han er utenfor kamp.

– Den sinna unge mannen jeg var er der fortsatt, og det er vanskelig for meg å få den siden av meg ut - men jeg må det for å være den spilleren jeg er på banen, forklarer Deeney til Daily Mail.

– Det er den aggressive mannen i meg, den delen av meg som bare ønsker å vinne uansett hva det gjelder i livet. Det er den delen av meg som gjør meg god i fotball, men den gjør meg også til et dyr. Trigger du meg, får du som regel en reaksjon, belyser Watford-spissen.

At det iboende sinnet i ham er noe han har måttet jobbe med er sikkert. I 2012 ble han dømt til ti måneders fengselsstraff for å ha deltatt i et svært brutalt angrep på noen studenter utenfor et utested. Opptrinnet ble filmet av et overvåkningskamera. Han slapp ut etter to måneder grunnet «samvittighetsnag», og fordi det var første gang han var buret inn, ifølge Telegraph.

– Det tok meg ti år å komme meg fra det sinna ung mann-stadiet til å roe ned - ved hjelp av en psykolog. Jeg skjønner nå hvor sinnet mitt kommer fra - meg selv. Jeg har rotet meg bort i ting jeg ikke burde i livet mitt. Samtidig hadde jeg ikke vært den jeg er hvis det ikke var for nettopp aggresjonen min, avslutter kraftpluggen.

«THANK YOU FOR THE MUSIC»: Den svenske popgruppen Abba fra 1972-82 er en big hit hos Troy Deeney. Foto: . , IKKE VG-BILDE

Watford har hele sesongen gitt et inntrykk av å ha det lille ekstra for å unngå å havne i nedrykkstriden. Med ni poeng ned til nedrykksstreken befinner laget seg i komfortsonen, men 0-4-bortetapet for Tottenham sist var en kolossal nedtur.

Hjemme på Vicarage Road har laget bokført en 7-4-5-flyt. Men har en del fravær å hanskes med i inngangen til matchen. Fem mann er skadet, og Miguel Britos (f) er utestengt. Etienne Capoue (f) og Sebastian Prödl (f) er usikre.

Swansea City befinner seg akkurat under streken - to poeng bak Hull City. Laget er på sin tredje manager denne sesongen i Paul Clement. Før det ble laget styrt av Francesco Guidolin, Bob Bradley - i tillegg til at Alan Curtis steppet inn en kort uke.

Les også: Dette må Swansea-sjef Bob Bradley ta tak i i oktober

Manager Paul Clement så sine elever vende 1-2 til 3-2 hjemme mot Burnley tidlig i mars, men siden har «The Swans» kun sikret ett poeng på fem Premier League-matcher. Og borteformen er ikke oppløftende (3-1-12).

Ángel Rangel (f), Leon Britton (mb) og Nathan Dyer (mb) er ute, og Jack Cork (mb) er tvilsom.

Et Under 2,5 mål-spill til 1,60 kan være noe å tenke på. Men vi lokkes av hjemmeoddsen til 2,30 all den tid Watford bør være på hevntokt etter forrige ukes nederlag og Swansea ikke skremmer noen på bortebane. Spillestopp er kl. 15.55.