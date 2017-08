Derfor frykter ikke Tottenham Wembley

Etter flere svake Tottenham-resultater på Wembley ifjor vil mye av nøkkelen til suksess i år ligge i hvor raskt man finner seg til rette i sitt midlertidige hjem på nasjonalarenaen.

Wembley vil være Tottenhams «hjem» hele denne sesongen i påvente av at byggearbeidet med en ny arena blir ferdig til ligastarten 2018/19. I ettermiddag «hjemmedebuterer» Spurs mot Chelsea.

Siden 2007 har Tottenham vunnet bare to av ti obligatoriske kamper på Wembley, og det har ikke manglet på forståsegpåere som har antydet at Nord-London-klubben kan få slite på denne banen i år.

Men akkurat det fnyser Tottenhams midtbanespiller Mousa Dembélé av.

Han mener at laget hans har spilt bra i de Wembley-kampene laget har tapt, og henviser til 2-0-seieren i treningskampen over Juventus tidligere i august.

– Selvsagt har vi hatt innsatser på den banen som ikke var den beste, men det har også vært matcher hvor vi var virkelig gode. Selv i FA-cupsemifinaletapet mot Chelsea i vår og i ligacupfinaletapet for samme klubb ifjor, sier han til Daily Mail.

– Juventus-kampen var virkelig bra. Og jeg tror ikke noe på at dette med store Wembley rører til ting i hodene våre. Vi kommer til å tilpasse oss kjapt. Ingen av oss på laget er skremt av 90 000 på tribunene, fortsetter belgieren.

HAR TROEN: Tottenhams Mousa Dembélé - her i kamp med Newcastles Jonjo Shelvey (til høyre) i forrige uke - frykter ikke å spille på Wembley. Det er en bane Tottenham har hatt vondt for å lykkes på i nyere tid. Foto: Scott Heppell , Reuters

Premier Leagues største banedekke



Wembleys store tribunekapasitet er én sak. At publikum sitter lenger unna gressteppet enn til vanlig er et annet poeng. Tidligere har blant annet Arsenal-boss Arsene Wenger kritisert kvaliteten på selve gresset. Dessuten er banedekket det klart største i Premier League med målene 105 meter x 69 meter. Tottenhams gamle, som White Hart Lane nå må bli kalt, var Premier Leagues nest minste med bare 100 meter x 67 meter.

Det betyr at Wembley er åtte prosent større. Og at spillerne må påregne å løpe en del mer for å gjennomføre spillet sitt med et ofte kollektivt høyt press på motstanders ballfører.

Det bekymrer ikke manager Mauricio Pochettino. Ifølge The Guardian foretrekker argentineren en større bane, som Wembley, ettersom det gjør arbeidet med å bryte opp motstanderlag som legger seg lavt lettere.

– Spillestilen vår betyr at vi trenger mer rom å boltre oss på fordi vi er et ballbesittende lag. White Hart Lane er litt trang, og slik er det mer effektivt for motstanderne å legge seg lavt, sa han i oktober 2014.

Tottenham fant i hvert fall ut av det ifjor hvor hjemmefasiten viste suverene 21-2-0 på 23 White Hart Lane-matcher. På samme tid var kontrasten i resultater til Wembley tydelig med 1-3-1-flyt på fem kamper.

Vi forventer at Tottenham trenger noe tid til tilpasning i nye omgivelser. Men med et Chelsea som er plaget av en rekke fravær og en skuffende åpningskamp forrige helg, er tidspunktet kanskje perfekt for at Tottenham skal kunne føle seg som hjemme allerede i dag.

Vertenes Danny Rose (f), Erik Lamela (mb) og Georges-Kevin N'Koudou (a) er ute.

Chelsea er uten Gary Cahil (f), Cesc Fábregas (mb), og trolig starter hverken Eden Hazard (mb) eller Tiemoué Bakayoko (mb). Pedro (a) må helsesjekkes.

Spillestopp er kl.16.55 og TV2 Sport Premium viser kampen.