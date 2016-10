Derfor er Zlatan inne i sin lengste ligamåltørke på fem år

Superstjernen Zlatan Ibrahimovic (35) innfridde forventningene i sesonginnledningen. Men nå har svensken mistet flyten, og er uten et ligamål på nesten syv uker.

Det var mot byrival Manchester City at superstjernen reduserte Citys 2-0-føring - uten at det hjalp. I kveldens ligacupenoppgjør på Old Trafford har United en sjanse til å revansjere seg etter 1-2-tapet.

Det har vært noen leie uker for ligamesteren fra 2013. I den siste hjemmekampen før landskamppausen klarte man ikke å punktere møtet med Stoke - som utlignet til 1-1 på tampen. På Anfield forrige mandag sikret Manchester-klubben det poenget man kom for i et gjesp av et møte, og torsdag ble et svakt Fenerbahce-lag slått (4-1). Men søndagens 0-4-ydmykelse på Stamford Bridge har satt både manager José Mourinho og laget under et visst press.

Men også Zlatan Ibrahimovic leverte under pari i Vest-London, og nå har 35-åringen spilt 493 minutter i Premier League uten å score.

Det er Ibrahimovics lengste måltørke i seriespill på over fem år.

Sist han var inne i en lignende blindgate var i februar 2011 da det gikk 391 minutter uten en Serie A-nettkjenning for Milan, ifølge metro.co.uk.

Nå har det kun vært spilt ni Premier League-runder, hvilket er under en fjerdedel av ligasesongen. Det er med andre ord i tidligeste laget for å konkludere med noe som helst.

Men det kan virke som at noe av problemet er at Ibrahimovic rett og slett ikke får mange nok gode pasninger til å jobbe med og generelt en manglende flyt i United-angrepet. Derfor har den tidligere PSG-stjernen utviklet en tendens til å gå i dybden for å involvere seg mer i United-spillets oppbyggende fase, og slik distansert seg noe fra de heteste målsjansene.

Liverpool-legenden Robbie Fowler (41) , som scoret 183 mål for Uniteds erkerival, kritiserte nylig nettopp svensken for dette i sin Mirror-spalte.

«Ibra er fremdeles en god spiller, ikke misforstå meg, men han er åpenbart ikke så god som han en gang var og det er det en naturlig årsak til.

Det handler om å bli eldre. Man er bare mindre dynamisk og mindre av en trussel for motstanderen, og slik blir det gjerne til at man vandrer litt vekk fra målet for å finne seg spillerom.

Jeg sier ikke han er lat eller noe, men slik jeg ser det holder han seg bare altfor dypt for Uniteds spillestil. Han jobber ikke hardt nok i Uniteds spillesystem og det svekker laget mot god motstand», avslutter Fowler.

For å måle Ibrahimovics manglende besluttsomhet foran goalen har Metro sjekket tallene opp mot stjerneskuddet Marcus Rashford (18):

Ibrahimovic: 810 spilleminutter, fire mål, 14 i sjanseuttelingsprosent.

Rashford: 493 spilleminutter, tre mål, 75 i sjanseuttelingsprosent.

Unggutten har den farten og evnen til å utfordre som den dyktige svensken kanskje har mistet bittelitt av. Og har vist avslutteregenskaper, blant annet mot nettopp Manchester City.

Manchester City holder fortsatt i tetplassen i ligaen, men heller ikke de lyseblå gnistrer det av for tiden. For etter en imponerende åpning har ikke laget vunnet noen av sine fem siste oppgjør (alle turneringer).

Her mangler gjestene Pablo Zabaleta (f), Bacary Sagna (f), Fabian Delph (mb) og Kevin De Bruyne (mb).

United må klare seg uten Phil Jones (f), Eric Bailly (f), Marouane Fellaini (mb), James Wilson (a) og trolig Wayne Rooney (a).

Det er sannsynlig at begge lag vil rotere noe på startelleveren. Klart er at begge storklubber har litt å bevise, kanskje vertene litt mer etter Chelsea-tapet. Vi lander på et uavgjortspill til 3,10 i odds. Spillestopp er kl. 20.55 og Eurosport Norge sender kampen.