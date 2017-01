Derfor er United bedre med Michael Carrick

Ved 35 års alder pleier de fleste utespillere å nærme seg slutten på karrieren. Men Michael Carrick har vært krumtappen i Manchester Uniteds fremganger i vinter.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Det er noen Manchester United-spillere man vanskelig kan se for seg at manager José Mourinho vil vrake for tiden. Det gjelder også i kveldens første ligacupsemifinale mot Hull City. Følg kampen på VG LIVE her.

Paul Pogba nærmer seg gradvis å rettferdiggjøre den høye prisen klubben måtte betale til Juventus i sommer. Og Zlatan Ibrahimovic har scoret flere mål enn noen annen United-spiller denne sesongen - 13. Og bare to Premier League-lag har sluppet inn færre mål enn David De Gea.

Men kikker man nærmere på United-statistikken denne sesongen er det én spiller som skiller seg ut i beskrivelsen «Uniteds viktigste spiller i 2016/17-sesongen». Og det er Michael Carrick.

Følg Tipster på Facebook her

Mourinho trengte tiden sin på å pønske ut lagets beste midtbaneformasjon. Noe av grunnen skyldes at Mr. Carrick ikke var med i startfasen av sesongen. Men da Carrick dannet trio med Ander Herrera og Paul Pogba tok det hele av.

For ifølge The Mirror er 2016/17-statistikken slik etter lørdagens utklassing av Reading i FA-cupen:

Manchester United med Carrick:

14 kamper er vunnet, to kamper har endt uavgjort og null oppgjør er tapt.

Manchester United uten Carrick:

Seks dueller er vunnet, fire kamper har endt uavgjort og fire er tapt.

Imponerende tall, og det er på sin plass og nevne at Manchester-klubben ikke har røket i en kamp i noen turnering siden 1-2-bortetapet for Fenerbahce 3.november. Etter det viser flyten 11-3-0. Mye av æren skal Carrick ha - nå i sin ellevte United-sesong etter overgangen fra Tottenham i juli 2006.

– Han ligger alltid riktig plassert, og gjør «aldri» feil. Han gjør ting enkelt, og slår gjerne korte pasninger, beskriver Knut Espen Svegaarden, VG-sportens mangeårige skribent på engelsk fotball.

Det med pasninger kan analyseverkstedet Squawka skrive under på. For ifølge deres oversikt har Carrick gjennomført 520 pasninger hittil. 90 prosent av disse har nådd en medspiller og 83 prosent av alle pasningene her vært fremover.

Lagspiller



– Carrick er en smart spiller. Han ser an spillet, og legger seg ofte litt dypere. Slik frigjør han offensiv kraft og kreativitet for de andre spillerne, som for eksempel Pogba. Det er også noe med den rolige måten å spille på jeg liker. Det er lite stress med ham, og han bruker ikke energi på å kjefte på medspillere, poengterer VGs fotballkommentator.

– Sett i ettertid er det en skandale at han i sin tid ikke ble brukt mer på Englands A-landslag. Tenk så mye skapende spillere som Frank Lampard og Steve Gerrard kunne vært brukt fremover på banen og med Carrick i en ankerrolle, påpeker Svegaarden.

Det er ikke kun såkalte «enkle» kamper Carrick har vært involvert i heller. Han spilte i hjemmekampene mot henholdsvis Fenerbache (4-1-seier) og Feyenoord (4-0-triumf). Han deltok i seirene over Tottenham og regjerende ligamester Leicester samt ligacupseieren over tittelholder Manchester City - og 1-1-matchen mot Arsenal.

I aften er det den første av to ligacupsemifinalemøter mot Hull det dreier seg om. Det er en turnering vertene ikke har vunnet siden 2010. Manager Mourinho har bekreftet at David De Gea (k), Paul Pogba (mb) , Antonio Valencia (mb) og Zlatan Ibrahimovic (a) er tilbake på laget etter å ha stått over mot Reading.

Men Eric Bailly (f), Marcos Rojo (f) og Luke Shaw (f) er ute.

Hull Citys nye sjef, Marco Silva, kom fint i gang med helgens FA-cupavansement hjemme mot Swansea (2-0). Med tanke på lagets utsatte tabellplassering kan det hende at laget gjerne heller ville ha fokusert kreftene på ligaen fremover. Ikke minst med tanke på lagets lange fraværsliste. I kveld er mellom syv og elleve mann uaktuelle.

Besøk vår oddstipsside Tipster her.

Før lørdagens triumf hadde Hull spilt syv strake kamper uten å vinne. Og før 1-3-bortekampen mot WBA hadde laget vært i aksjon i 450 minutter på utebane uten å score. Old Trafford-vertene har på sin side vunnet fem av åtte seneste kamper med to mål eller mer. Vi tror hjemmelagets selvtillit er såpass stor nå at vi går for hjemmeseier i et 0-2-handikappspill. Oddsen blir da 2,20 spillestopp er kl. 20.55 og Eurosport Norge viser kampen.