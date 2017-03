Derfor er Liverpool ligaens berg-og-dal-bane-lag

Liverpool leverer mot topp seks-lagene og skuffer ofte mot lag de på papiret burde slå. Det er én av sesongens rareste trender.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Bare på de drøye seks seneste ukene har Liverpool røket for Hull og Leicester, men slått topp seks-lagene Tottenham og Arsenal. Forrige helgs hjemmeseier over Burnley bryter noe med mønsteret, og i ettermiddag står et Manchester-besøk på programmet.

VG LIVE: Følg Manchester City – Liverpool på VG Live

Nå er ikke er fotball matematikk, men så langt er fasiten merkelig. På ni oppgjør mot Premier Leagues seks beste lag står Anfield-klubben med en 5-4-0-flyt. Av lagets fem ligatap har fire av dem kommet mot lag i nedrykkssonen.

Husker du?: Liverpool vant gigantoppgjøret mot Manchester City

Om Liverpools Jekyll & Hyde-natur forklarte manager Jürgen Klopp det nylig som en del av lagets utvikling under hans styre.

– Vi er berg og dalbane-laget i ligaen – og jeg liker det ikke. Men på sikt håper vi få skikk på det, sa tyskeren til This Is Anfield etter Arsenal-triumfen.

Men hvorfor er det slik? Skyldes det motivasjon? Taktikk? Ingen såkalt Plan B i kampene?

Forklaringene er sammensatte – og er kanskje best egnet som en dypdykk-analyse i et fagblad. Men analyse og statistikk-siten Squawka har listet opp noen holdepunkter:

1) Liverpool er best på kontringer.

Merseyside-klubben har rikelig med offensivt talent i Philippe Coutinho, Roberto Firmino og Sadio Mané. Men det er spillere som er mest farlige når de kan løpe i rom. Mot gode lag deler Liverpool mye av ballbesittelsen – de styrer ikke alt selv. Og slik kan de røde gjennom sin fart og kreativitet finne overganger og bakrom.

2) Liverpool er taktisk naive.

De kjører ofte forsvaret for høyt opp og gjør seg derfor sårbare for kontringer. Forsvaret er gode på å vinne hodedueller og å få ballen ut av egen forsvarssone – som passer mot spillende lag. På kontringsstøt derimot er Liverpool altfor sårbare.

3) Å komme under mot bunnlag.

Når Liverpool møter lag som Hull og Burnley er det naturlig at.de sistnevnte legger seg bakpå. Gitt en slik kampsituasjon der Liverpool skal forsøke å bryte ned motstanden kombinert med informasjonen over er det rene katastrofen for Liverpool å komme under først. For det bare motiverer motstanderen til å fortsette å ligge bakpå.

TV2-ekspert Petter Myhre (45) er inne på mye av det samme. At Liverpool mestrer best de motstanderlagene som spiller med høyere risiko – hvilket igjen gir Liverpool større rom å boltre seg på. At laget med sin energiske spillestil med høyt press på motstandere profitterer på å møte spillende lag som for eksempel Arsenal og Manchester City.

Men Myhre påpeker videre hvor mye psykologi kan spille inn.

– Alle som har vært involvert med et lag kjenner til den psykologiske effekten som følger med positive og negative opplevelser. Liverpool har hatt mange gode opplevelser mot gode lag, og da er det lettere for spillerne å følge opp i samme spor. Og motsatt med negative erfaringer mot svakere lag.

– Det er vanskelig å forklare hvorfor det er slik, men det er bare av og til sånn det er. At de mindre gode opplevelsene ofte kan forsterke seg, understreker Myhre.

TV2-EKSPERT: Petter Myhre mener at Liverpool er sårbare for kontringsituasjoner. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Følg Tipster på Facebook her

På pressekonferansen til søndagens kamp oppdaterte Klopp om skadesituasjonen i laget.

– Jordan Henderson (mb) og Daniel Sturridge (a) har ingen sjanse. Roberto Firmino (a) trente ikke med laget tidligere i uken, men kan rekke oppgjøret. Divock Origi (a) er også tvilsom, men Dejan Lovren (f) er skadefri, sa Klopp.

Manchester City må reise seg etter en svært skuffende Champions League-bortekamp mot Monaco. City har slitt med et til tider sløvt forsvar hele sesongen, og det er spennende hvorvidt laget klarer å holde buret rent mot et Liverpool som sikkert vil kjøre på med sitt vante opplegg med høyt press på ballfører.

City vant lagenes ligacupfinalemøte for et drøyt år siden, men Liverpool har seiret i samtlige tre ligamøter i Jürgen Klopps tid. Her mangler Ilkay Gündogan (mb) og Gabriel Jesus (a) for hjemmelaget.

Besøk VGs oddstipsside Tipster her.

Offensivt har vertene mye å fare med, men vi antar at laget mangler noe selvtillit etter Monaco-matchen. Vi foreslår et uavgjortspill til 3,35 i odds. Spillestopp er kl. 17.25 og TV2 Sport Premium viser kampen.