Derfor er Iniesta populær selv hos fienden

Selv med superangrepstrioen Messi-Neymar-Suárez i laget er Barcelonas mest populære spiller en annen artist.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Andrés Iniesta er beundret i hele Spania - også i Madrid og Sevilla. I kveld møter Barcelona en av seriens beste lag denne sesongen, fjerdeplasslaget Sevilla.

Iniestas rutine kan komme godt med i innspurten av sesongen der Barcelona er to poeng bak tabelltopp Real Madrid og med en kamp mer spilt. Men ikke bare er 32-åringen en nær komplett spiller, han er også en meget populær spiller.

Daglige oddstips? Sjekk ut VGs oddstipsside her

Viasat og spansk fotballekspert Petter Veland mener det er to hovedgrunner til at han er slik en favoritt hos folket.

– Den ene er at han scoret det viktigste målet som noengang er scoret i spansk fotball - matchvinnermålet i VM-finalen mot Nederland i 2010. Det var et mål som rett og slett ga ham en form for gudestatus i hjemlandet.

– Den andre grunnen følger litt av den første, og det er at han er en likandes fyr. Det virker som det ikke kunne falle ham inn å kritisere lagkamerater, motstandere eller dommere. Han ser ikke ut til å ha behov for ekstra eksponering utover det han gjør på banen. Man finner noe å henge seg opp i med flere av megastjernene, for eksempel skatt og Lionel Messi og biting og Luis Suárez. Men fordi man har så lite å ta Iniesta på er det umulig å mislike ham, forklarer Veland.

Ett eksempel på årsaken til Iniestas «godgutt-stempel» er at han i sammenheng med det avgjørende VM-finalemålet i andre ekstraomgang hedret rivalen Espanyols spiller Dani Jarque, som tragisk døde etter et hjerteinfarkt i august 2009.

Iniesta har i to omganger skjenket betydelige summer til moderklubben Albacete, som økonomisk var på knærne. Det er slik i spansk fotball at det ikke finnes en økonomisk fallskjerm - som i engelsk fotball - etter nedrykk fra La Liga. Og klubben fra hjemdistriktet hans er en av mange i Spania som ikke taklet livet utenfor La Liga.

Men det ultimate beviset på sin popularitet fikk Iniesta når hjemmepublikummet på Real Madrids hjemmearena ga ham stående ovasjoner i en ligamatch i november 2015. Da hadde Iniesta foruten å ha stått for en scoring og en assist vært så god at selv erkerivalens fans hyllet ham i Barcelonas 4-0-borteseier.

Følg Tipster på Facebook her

I kveld kan Iniesta runde sin Barcelona-kamp nummer 700, hvis vi regner med kamper i alle turneringer og vennskapskamper, ifølge Barcelona-avisen Sport. Bare klubblegenden Xavi Hernández har flere matcher i Barcelona-drakten.

Går mot slutten



Men det er ikke til å komme unna at Iniesta blir benyttet stadig mindre. Ifølge Sport har midtbanespilleren kun startet åtte og bidratt i 16 av 29 ligaoppgjør denne sesongen. Noe av grunnen er skader. Noe skyldes rotasjon på laget. Og noe er fordi trener Luis Enrique ikke har villet bruke ham.

– Han har sine aller beste år bak seg. Det kan man se på fødselsattesten hans - han blir 33 år i mai. Han har spilt mer eller mindre fast siden 2005 med mellom 50-70 kamper i året for Barcelona og Spania. Han har spilt mindre i de to -tre siste sesongene - uten å ha spilt direkte lite. Det er klart at det har vært en stor belastning opp gjennom årene, påpeker Veland.

Les også: Fem grunner til Barcelonas snuoperasjon

Men i kveld er det hjemmekamp mot Sevilla som gjelder. I søndagens bortekamp mot Granada kom Iniesta innpå halvveis inn i andre omgang - slik er det kanskje en mulighet for at han starter i aften. For øvrig er Lionel Messi (a) kvitt karantene.

Sjekk ut: Messi-grepet som kan redde Barcelona

Sevilla er i motsetning til vertene ute av form med fire strake ligakamper uten seier - i tillegg til Champions League-exiten mot Leicester. Gabriel Mercado (f) og Sergio Escudero (f) er tilbake etter henholdsvis skade og suspensjon. Til gjengjeld er Ganso (mb) og Matias Kranevitter (mb) ute.

Hjemmeoddsen i et HUB-spill er skrudd lovlig langt ned, så vi ender opp med hjemmeseier i et 0-1-handikappspill til 1,55 i odds. En mulig variant er scoringsspill på Neymar til 1,75. Spillestopp er kl. 19.25 og Viasat Fotball viser kampen.