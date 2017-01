Derfor er Bravo Premier Leagues svakeste keeper

Claudio Bravo (33) ble handlet inn med brask og bram i sommer av Man.City-manager Pep Guardiola. Men sisteskansen har langtfra innfridd.

Borte mot Everton forrige helg hadde den erfarne keeperen fire skudd på mål. Uten å redde noen av dem. Tall fra kampene i vinter viser at dette er en del av en vedvarende trend.

Analyseverkstedet Opta var ute allerede under Everton-kampen med lite fordelaktig statistikk. Nemlig at Bravo har sluppet inn 13 av sine 21 siste skudd på mål i Premier League. Den twitter-meldingen kom før Evertons fjerde nettkjenning, hvilket betyr at de reelle tall viser 14 innslupne mål på 22 skudd.

Setter man tallene opp mot de øvrige PL-keeperne på de respektive 22 siste skuddene på mål topper Bravo listen, ifølge nettstedet 90min.com. Foran Bournemouths Artur Boruc, WBAs Fraser Forster, Stokes Lee Grant, Swanseas Lukasz Fabianski og Leicesters Ron-Robert Zieler - som alle står med elleve baklengsmål. Best er Middlesbroughs Victor Valdés med bare tre innslupne mål på 22 skudd på mål.

Etter ti års erfaring med Real Sociedad og Barcelona, samt 110 A-landskamper for Chile skulle man kanskje tro at ting burde ha kommet på plass etter litt over fire måneders fartstid hos Manchester City. TV2-ekspert Petter Myhre tror at årsaken til at det har gått så galt er sammensatt.

EKSPERT: Petter Myhre mener at City-keeper Claudio Bravo er en vesentlig bedre keeper enn det han har vist hittil denne sesongen. Foto: Frode Hansen , VG

– Han ble hentet inn som en erstatter for Joe Hart (29), spilleren som var blant de topp fem beste Premier League-keeperne i de siste årene og som Manchester City-fansen så på som en av sine egne. Det var ikke lett å komme rett inn etter den populære forgjengeren. Og så fikk han en dårlig start i bortematchen mot Manchester United, og for meg virker det som at det har forplantet seg, sier Myhre, som utdyper:

– Bravo har unnlatt å ta en del skudd han etter min mening bør kunne ta. Det dreier seg om mangel på selvtillit og videre at laget og spesielt forsvaret har underprestert. Jeg mener at utfordringen hans er manglende rekkevidde i feltet og på strek. Til det første er det en del tøffe dueller i engelsk fotball hvor det generelt tillates mer enn i de andre ligaene. Og hvor Bravo kommer til kort.

Bravo var godt kjent med rollen som spillende keeper fra tiden i Barcelona - et spillesystem som City-sjef Guardiola foretrekker og har hatt suksess med. Spørsmålet er hvor lang tid chileneren får på å overbevise.

– Det er de som har sammenlignet Bravo med Manchester Uniteds David De Gea. For også United-keeperen hadde trøbbel med å styre feltet i starten. Forskjellen er at De Gea var unggutt og kunne få tid på seg, mens Bravo er ferdigvare. Det var forventet at han skulle levere umiddelbart. Bravo vil ikke få mye mer tid på å utvikle seg. Blir det ikke en bedring snart vil det bli en betent situasjon for ham, Guardiola og City fremover, avslutter Myhre.

En eventuell City-seier over Tottenham i kveld vil være et steg fremover. Ikke bare er City da likt poengmessig med London-laget, men det kan fungere som en påminnelse om at City er gode i storkampene. Akkurat det har nemlig vært en motbakke for City i en 18 måneders tid.

Tottenham med seks strake seirer



Brasilianeren Fernando (mb) kan rekke kampen, og den unge landsmannen Gabriel Jesus (a) er endelig debutklar. Men Fernandinho (mb) er utestengt.

Tottenham har tangert sin PL-rekord med seks strake seirer, og har med bare 14 baklengsmål det tetteste forsvaret i toppserien. London-laget er dyktige på høyt press og på å utnytte motstanderens svakheter. Og ikke minst overganger, noe vi så City slet med mot Everton. Jan Vertonghen (f) og Erik Lamela (mb) mangler.

Nå har City bokført fem triumfer på syv seneste oppgjør (liga og FA-cup), så helt krise er det ikke i Manchester-klubben. Og vi forventer en skjerping fra sist. Men Tottenham kommer til å skape målsjanser, og slik det står er en borteseier til 3,25 i odds mest aktuelt.