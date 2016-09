Derfor elsker United-talentene Zlatan

Det er ikke bare United-fansen som har trykket Zlatan Ibrahimovic (34) tett til sitt bryst. Også lagets unge spillere har funnet tonen med den svenske superstjernen.

Zlatan tok Manchester United og Premier League med storm. På sine tre første kamper for klubben scoret han fire mål – inkludert Community Shield-kampen mot Leicester.

Men det er ikke bare i målprotokollen superstjernen har bidratt for sin nye klubb.

– Han hjelper oss unge spillere mye. Han snakker masse med meg, Marcus Rashford, Paul Pogba og Timothy Fosu-Mensah. Han har hjulpet oss gjennom kamper da ting ikke har stemt for oss, forteller 23 år gamle Jesse Lingard til Manchester Evening News.

Det er liten tvil om at med CV-en til Zlatan er han enormt respektert blant sine kollegaer i Manchester United. Og Lingard legger ikke skjul på at de fleste spillerne ser opp til den rutinerte svensken.

– Han har vært en leder i laget. Spesielt i kampene hvor vår kaptein Wayne Rooney ikke har spilt, da har han steppet opp og ledet laget.

– Han stiller alltid opp for oss unge, og han stiller alltid opp for laget, fortsetter Lingard.

Usikker Rooney

I kveld skal Zlatan og co. slå tilbake etter 0-1-tapet mot Feyenoord i Europa League, når Zorya Lugansk gjester Old Trafford.

Ifølge manager José Mourinho blir ikke Ibrahimovic hvilt fra start som i Nederland, men han er mer usikker på om Wayne Rooney er tilbake i startoppstillingen.

– Han hadde en kort økt mandag, og trente ikke tirsdag. Han har hatt problemer med ryggen. Onsdag hadde han sin første økt med de andre spillerne denne uken, sa han på onsdagens pressekonferanse.

Mourinho sa videre at han ikke ønsket å sette kapteinen sin på banen fra start, dersom han ikke er helt sikker på at han kan prestere 100 prosent. For etter tapet i første runde, har ikke Manchester United råd til altfor mange poengtap om de skal ta seg videre for gruppen.

– Dette er en veldig viktig kamp. For å være ærlig, må vi vinne. Gjør vi ikke det, har vi fire kamper igjen, og jeg mener vi må vinne alle. Det kan bli vanskelig, mener United-manageren.

Starter med handikap

I tillegg til en usikker Rooney, blir ikke Luke Shaw og Henrikh Mkhitaryan å se på banen for United denne torsdagen.

Likevel er dette et oppgjør United skal og bør vinne. Oddsen for hjemmeseier på 1,15 frister derimot lite. Her tror vi vertene skal være så mange hakk bedre at vi mener det er spillbart å spille hjemmeseier – selv med 0–1 i handikap fra start. Da økes oddsen til 1,45, mens man får 2,25 i odds med 0–2 i handikap fra start.

