Derfor burde Stoke frykte Sanchez

Alexis Sánchez er i kanonslag med fem scoringer på sine siste to seriekamper. Men Stokes norske supporterleder sier de ikke frykter noen.

Arsène Wengers menn har sett fryktinngytende ut i det siste. Med unntak av tapet for Southampton i ligacupen, gikk de ubeseiret gjennom hele november, og har startet den hektiske desember-måneden på glitrende vis.

Desembers første kamp var et London-derby mellom Arsenal og West Ham, hvor The Hammers ble feid av banen og tapte til slutt 5-1, mye takket være en Alexis Sánchez i storslag. Deretter ble gruppeseieren i Champions League sikret i midtuken, etter en 4–1 seier borte mot Basel.

The Gunners befinner seg nå på 2. plass i Premier League, tre poeng bak serieleder Chelsea. Arsenal har bare tapt én gang denne sesongen da de gikk på et tap mot Liverpool. Og det var tilbake i august.

Alexis Sánchez er mannen å se opp for. Den chilenske angriperen er klubbens toppscorer med elleve fulltreffere på 14 kamper i Premier League, i tillegg til at han bidratt med fire målgivende pasninger. Enkel matte tilsier da at Sanchez har vært direkte involvert i 15 av Arsenals 33 scoringer. Forrige runde leverte han hat trick mot West Ham.

Santi Cazorla har nylig vært under kniven, så han er ikke med til dette oppgjøret. Det er heller ikke Danny Welbeck, Héctor Bellerín og Mathieu Debuchy. Per Mertesacker er tilbake i trening, men er lite trolig med mot Stoke.

– Stoke frykter ingen

Stoke har hatt en god sesong, og ligger før denne runden på 9. plass i Premier League, med 19 poeng etter 14 kamper. Åtte av disse poengene har blitt høstet på fremmed gress, og supporterleder i Stoke Citys norske supporterklubb, Runar Kvernen er optimistisk før oppgjøret mot Arsenal.

– Det blir en veldig tøff kamp, men Arsenal er variable og sårbare. Stoke reiser til London med ambisjoner om et resultat, og jeg tror ikke Arsenal kommer til å få styre kampen sånn som de vil, sier han.

Han er likevel klar over hvilken utfordring som venter The Potters. Stoke har nemlig aldri vunnet på Emirates.

– Historisk sett sliter Stoke mot Arsenal, i hvert fall i London. Arsenal har et stort ferdighetsregister, og når ting stemmer er det få lag i England som kan stanse dem. Der ligger utfordringen, understreker Kvernen.

Joe Allen er noe overraskende Stokes toppscorer denne sesongen. Han troner øverst med sine fire scoringer, mens Xherdan Shaqiri følger like bak med tre. De to har scoret syv av Stokes 16 mål, og Stoke har sluppet inn 19 så langt. Til tross for dette er ikke Kvernen bekymret for formsterke Alexis Sánchez.

– Stoke frykter ingen. Vi frykter ikke stjernespillere, slår supporterlederen fast.

Savner flere



En ting som er skremmende er at Stoke mangler flere nøkkelspillere til oppgjøret. Hverken Ryan Shawcross, Jack Butland eller Geoff Cameron blir med mot Arsenal. I tillegg er Stephen Ireland, Ibrahim Afellay og Phil Bardsley ute.

– Vanligvis ville dette vært en katastrofe for Stoke, og noe som ville blitt en forsvarskamp. Men benken er sterk nå. Stoke har en større og bedre tropp. Vi har fått orden på forsvarsspillet og vi har langt mer ferdigheter i troppen enn før, sier Kvernen.

