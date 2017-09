Derfor buer Real Madrid-fansen på Bale

Real Madrid-fansens buing på Gareth Bale (28) er det heteste emnet i spanske medier før onsdagens kamp på Santiago Bernabéu.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

For selv om den walisiske superstjernen scoret et spektakulært mål i helgens bortekamp mot Real Sociedad, har han til gode å overbevise på hjemmebane. Faktisk er det nå syv måneder siden sist Bale scoret et mål på Santiago Bernabéu.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Det har ført til at en del av hjemmefansen har vendt seg imot ham. I de nylige hjemmekampene mot Valencia og APOEL har det vært kraftig buing mot Bale når han har blitt byttet ut.

Les også: Slik er Barcelonas kriseplan

– Det er fordi prestasjonene til Bale ikke står i stil med de forventningene man har til ham. Real Madrid-fansen er kravstore, på grensen til bortskjemte, så kun det beste er godt nok. Og Bale sitt opphold i klubben har, med unntak av slutten på 2013/14-sesongen og starten på forrige sesong, stort sett vært mislykket, forklarer Viasat-ekspert Petter Veland.

Se Bales superløp da Real Madrid senket Real Sociedad:

Passer ikke inn i stilen

I sin faste spalte om spillestil og taktikk skriver Marca-journalist Enrique Ortego at Bale er «et offer for den nye stilen» til Real Madrid. «Den ballbesittende fotballen som Real Madrid har begynt å spille, ødelegger for Bales kvaliteter på kontringer og i store rom», skriver han i tirsdagens papirutgave av avisen.

Lest denne? Heerenveen-sjefen forbløffet over Ødegaard

– Bale er en type spiller som ikke lenger passer så godt inn. For to sesonger siden, under Carlo Ancelotti og til en viss grad Rafael Benítez, spilte Real Madrid en mer åpen fotball med høyere tempo og flere kontringer. Det passet Bale og hans høye fart bedre. Men nå som laget holder mye på ballen og angriper saktere, spesielt på hjemmebane, har ikke Bale god nok teknikk til å fungere like bra. Han klarer fortsatt ikke å vise noen utvikling i det tekniske repertoaret sitt, og det er en åpenbar grunn til buingen, utdyper Veland.

Messi, Messi, Messi, Messi! Sjekk argentinerens scoringer tirsdag kveld:

Etter søndagens 3-1-seier borte mot Real Sociedad, der Bale utmerket seg med en scoring, fikk han spørsmål om buingen på hjemmebane.

– Det er sånne ting som skjer i fotball. Jeg kan ikke gjøre noe for å kontrolere det. Det eneste jeg kan gjøre, er å fortsette å jobbe for at buingen skal forsvinne, sa Bale ifølge Marca.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



Real Madrid-trener Zinédine Zidane understreker at alle store spillere i klubben har opplevd å bli buet på en eller annen gang.

– Jeg kan ikke forklare hvorfor de buer på Bale, for jeg er ikke inne i folks hoder. Men jeg tror ikke det finnes en eneste spiller som ikke har blitt buet på her. Det er en del av karrieren til en spiller. Noen ganger er det faktisk bra å bli gjort oppmerksom på at man ikke gjør det bra. Da snakker jeg ikke om Bale, men generelt. Det skjedde med meg også, og jeg tror det er sunt, for det får deg til å reagere og prestere bedre, sier han.

Her får Uniteds svenske svi i duell med Bale:

VGs tips: Hjemmeopptur

Etter fire serierunder står Real Madrid med åtte poeng i La Liga, noe som naturligvis er under pari for den regjerende mesteren. På bortebane har alt gått som smurt, med to seirer på to kamper, men Zidanes menn har spilt uavgjort i begge hjemmekampene så langt (Valencia og Levante).

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!

Etter tirsdagens store Barcelona-seier har hovedstadsgiganten presset på seg mot et Real Betis-lag som så langt har tapt sine to bortekamper i ligaen. Cristiano Ronaldo (a) er tilbake fra suspensjon, i likhet med Marcelo (f), noe som naturligvis er en kjempeopptur for vertene. Bale (a) er også revansjelysten etter å ha blitt buet på i de siste hjemmekampene.

Til sammen tror vi det gir et heltent og angripende Real Madrid-lag som vil smadre Real Betis med en storseier. Vi anbefaler et spill på Real Madrid-seier med 0-2 i handikap til 1,70 i odds. Kampen vises på Viasport 1. Spillestopp er klokken 21.55.