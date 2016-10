Derfor bør Liverpool frykte Benteke

Christian Benteke (25) ble aldri noen stor hit i Liverpool, og ble solgt etter kun 15 måneder i klubben. Nå kan spissen bokstavlig talt skape mer hodebry for Jürgen Klopp og hans menn.

Det ble en kortvarig Liverpool-karriere for Benteke, som fikk 42 kamper for klubben før han ble solgt. På disse kampene scoret han ti mål.

I sommer ble han altså solgt til Crystal Palace for nærmere 300 millioner kroner. Lørdag kan han få en liten revansje når Liverpool er motstander i Premier League.

For det er et velkjent problem at Liverpool sliter på defensive dødballer – situasjoner som passer kraftspissen Benteke godt. I tillegg viser tall fra whoscored.com at ingen Premier League-lag slår flere innlegg enn Crystal Palace.

Klubben har et snitt på 29 innlegg per kamp. I tillegg er de blant klubbene som slår flest langpasninger – kun slått av Everton og Middlesbrough.

Samtlige av Bentekes tre scoringer for Palace denne sesongen har kommet med hodet, og ingen – som har spilt flere enn fem kamper – har vunnet flere dueller enn den tidligere Liverpool-spissen.

Ikke savnet



Til tross for at Liverpool bør være svært obs på sin tidligere spiss denne lørdagen, er nok neppe savnet av ham stort. Daniel Sturridge viste seg fra en av sine bedre sider med to scoringer i Ligacupen mot Tottenham i midtuken, i tillegg har den offensive midtbanespilleren Roberto Firmino levert varene som Liverpool-spiss i store deler av denne sesongen.

Ifølge tallene fra statistikktjenesten Opta slår Firmino tidligere lagkamerat Benteke på de aller fleste statistikker:

• Vellykkede pasninger per kamp: 40 – 18

• Pasningssikkerhet: 80 prosent – 65 prosent

• Målsjanser skapt: 25 – 10

• Treffsikkerhet (prosent av skudd som treffer mål): 71 prosent – 29 prosent

• Taklinger vunnet: 8 – 2

• Ballvinninger: 6 – 0

• Scoringer: 3 – 3

• Målgivende pasninger: 1 – 0

Tallene tar utgangspunkt i Firminos åtte kamper og 708 Premier League-minutter denne sesongen. Benteke har syv kamper og 623 minutter.

To strake tap



Crystal Palace kommer inn i denne kampen med to strake tap, de har også tapt sine to siste hjemmekamper for Liverpool. Men vertene har vist at de kan skape trøbbel for de rødkledde fra Merseyside. To ganger på rad har de vunnet på Anfield – blant annet i Steven Gerrards siste kamp på Anfield.

Nå kommer Liverpool med ti kamper (alle turneringer) uten tap. De får kaptein Henderson tilbake, og spare spillere som Coutinho, Firmino og Mane i midtukens Ligacup-kamp mot Tottenham.

Slik Klopp og hans menn har sett ut denne sesongen, blir de klare favoritter her. Og selv om de ikke skulle klare å demme opp Benteke, har de mer enn nok kvaliteter fremover til å avgjøre dette. 1,63 er oddsen for Liverpool-seier.

