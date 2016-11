Denne Serie A-stjernen imponerer Aleesami mest

Haitam Aleesami (25) lever drømmen blant verdensstjerner i italiensk fotball – og er klar på hvem som er den beste motspilleren.

VG snakket nemlig med backen i forbindelse med landskampene mot Aserbajdsjan i oktober. Da sa Palermo-backen hvilke spillere som har imponert ham i løpet av den første våren som Serie A-proff. Det er nemlig ikke få:

– Icardi og Eder på Inter er gode spillere. De har Éver Banega, og Ivan Perisic. Juventus med Higuain og Mandzukic, Dani Alves, Khedira, Buffon, Bonucci, Barzagli, Quadrao er også bra. Mens Napoli hadde Insigne og Callejon.

– Men aller best?

– Hamsik. Han var klasse!

– Gjør alt med kvalitet



Aleesami smiler ved tanken på den slovakiske playmakeren, som også er kjent for sin karakteristiske piggsveis.

– Det handler om alt fra touch til det å orientere seg, og til kvalitet i pasningsspillet. I matchen mot oss hadde han én feilpasning. Og det er ikke bare kortpasninger – han gjør alt med kvalitet, sier venstrebacken før han forklarer at én spiller til fortjener spesiell omtale:

– Også kan du se at Dani Alves har spilt i Barcelona. I flere situasjoner ser du ham, med mann i rygg og en mot en mot vår spiss, hvor det å miste ballen betyr at spissen er alene med keeper, at han har full kontroll.

– Lurte Hamsik deg spesielt da du møtte ham?

– Nei, egentlig ikke. Men Napoli var gode, ass. Juventus også. De lagene der er bare så tekniske og kloke, de tvinger aldri frem en pasning.

Ny tøff hjemmekamp



Søndag venter et nytt storlag – når AC Milan kommer på besøk til Palermo. Et lag som etter noen år midt på tabellen nå ser ut til å være på vei tilbake mot toppen av italiensk fotball.

Palermo og Aleesami har tapt samtlige fem hjemmekamper i Serie A denne sesongen, og ønsker å stoppe den tapsrekken før spillerne reiser hver til sitt for å representere sine respektive nasjoner i VM-kvalifiseringen.

Det er lettere sagt enn gjort. Milan har vunnet seks av sine åtte siste kamper, og kun tapt én. De har også vunnet tre strake kamper mot Palermo, og tre av de fire siste bortekampene mot Aleesamis lag.

