Denne Barcelona-statistikken taler for ny City-nedtur

Med bare ett poeng på de to siste Champions League-kampene bør Manchester City slå tilbake mot Barcelona i kveld. Men Barcelona-statistikken er ikke til Citys fordel.

Pep Guardiolas retur til Camp Nou i oktober ble en eneste stor City-nedtur. I kveld håper Manchester-klubben på revansje fra det 0-4-tapet.

For et eventuelt tap i kveld, kombinert med Borussia Mönchengladbach-seier over Celtic, vil sette Vincent Kompany & Co. skikkelig på etterskudd.

Guardiola mener det er avgjørende at vertene lærer av feilene fra sist for å ha en sjanse mot klubben som han selv førte til 14 trofeer på sine fire sjefsår. For å få til det må de lyseblå spille opp mot sitt aller beste.

– Vi må spille som om det er en finale. Det er ikke en finale for dem, men det er det for oss, sier Guardiola ifølge Manchester Evening News.

Det er lettere sagt en gjort. For FourFourTwo har gravd frem en statistikk som ikke akkurat peker mot engelsk triumf på Etihad.

* Barcelona har vunnet alle fem tidligere Manchester City-møter, og bare sluppet inn to mål til sammen.

* Pep Guardiola møter Barcelona for andre året på rad. Som Bayern München-sjef bommet han på det taktiske opplegget i den første Champions League-semifinalen på Camp Nou (0-3-tap), og røk ut over to kamper mai 2015.

* Barcelona har vunnet sine tre seneste CL-bortekamper mot engelske lag – to av dem mot Manchester City.

* Katalanerne har scoret i sine 20 siste bortekamper i CL-gruppespillet.

* Lionel Messi har scoret seks CL-mål i høst – to mer noen andre, til tross for at han kun har spilt to kamper. Han har signert 15 mål på 13 siste CL-kamper mot engelske lag.

Barcelona kontrollerer gruppe C med sine tre seirer, 7–0 over Celtic og 2–1 over Mönchengladbach i tillegg til City-triumfen. Laget har kun tapt én av seks seneste CL-bortekamper, og i tre av disse har de scoret minst to mål.

Det er tempo i overgangene, noe som Lionel Messi påpeker overfor Eurosport.

– Det er ingen voldsomt store spillemessige endringer fra trener Pep Guardiola til trener Luis Enrique. Men en forskjell er at vi nå angriper mer aggressivt og med tempo under Luis. Under Peps styre kjørte vi mindre på overganger, sier argentineren.

Katalanerne har riktignok noen forfall i Gerard Piqué (f), Jordi Alba (f), Jérémy Mathieu (f), Aleix Vidal (mb) og Andrés Iniesta (mb).

City mangler Claudio Bravo (k) og Bacary Sagna (f).

