Defoe hyller Arsenal-legende for å ha berget karrieren

Jermain Defoes (34) overraskende innkalling til Englands landslag hadde trolig neppe skjedd om ikke Arsenal-legenden Ian Wright hadde kommet med et godt råd for syv år siden.

Gareth Southgate har kalt inn fire «ferskinger» i sin første landslagstropp som permanent Englands-landslagssjef. Og Jermain Defoe etter sin fine Sunderland-form med 14 ligamål i inneværende sesong, og i det som er karrierens « skumringstid». I kveld spiller han ventelig sin første landskamp siden 2013 - mot Tyskland i Dortmund.

Det vil i så fall bli A-landskamp nummer 56 etter debuten mot Sverige i april 2004.

Men det var sommeren 2010 - da som Tottenham-stjerne - at Defoe slet med en ankelskade. Og den nære vennen Ian Wright (53) oppfordret ham til å oppsøke den franske fitnessguruen Tiberius Darau i Cannes.

Så mens resten av lagkameratene stort sett var på etterlengtet sommerferie dro Defoe til Frankrike. Uten å vite hva han kunne forvente utover Wrights ord om Darau krevde hardt arbeid. Og at Darau hadde fått æren for å holde Arsenal-franskmennene Robert Pires og Patrick Vieira i form under deres sukssesrike London-tid.

Faktisk var opplegget til Darau så tøft at Defoe var inne på å gi seg etter bare den andre dagen.

– Jeg hadde pådratt meg en ankelskade i en landskamp borte mot Sveits, og «Wrighty» sa at «du må bare besøke denne fyren», fortalte Defoe nylig til The Times (krever innlogging).

– Etter to dager sa jeg til min reisekompanjong Mitchell Thomas at «nå drar jeg hjem». Det var så intenst. Om morgenen fikk Tiberius meg til å gjøre korte, raske balløvelser i to timer i sommerheten. Så hvilte jeg på hotellet før det var to nye treningstimer med beina og den øvre kroppsdelen. Jeg sa fra at «Jeg overbelaster», men Tiberius bare svarte «Nei, stol på meg», forteller Defoe.



– Jeg var utslitt, men kunne føle ny kraft dagen etter. Tiberius forandret alt for meg. Jeg husker at da Tottenham begynte sommeroppkjøringen tok daværende manager Harry Redknapp meg til side og sa «Du ser virkelig sterk ut». Jeg hadde en utrolig fin Tottenham-sesong. Og forstod mer av kroppen min etter å fulgt Tiberius opplegg, understreker Defoe, som for øvrig hverken drikker eller røyker.

Det harde arbeidet betalte seg i forrige uke da Gareth Southgate tok ham ut til A-lagstroppen. Spiller han i kveld er det 1217 dager siden sist han var i aksjon for fedrelandet.

Landslagskarrieren så ut til å være over da han i 2014 valgte en overgang til Toronto og Major League Soccer. Men ifjor hjalp han Sunderland til å berge Premier League-plassen med 15 mål.

Fjorårets Sunderland-boss Sam Allardyce roser sin tidligere spiller:

– Han er spilleren som bare ordner mål på alle nivåer. Han er en topp profesjonell fotballspiller med tanke på den måten han har tatt vare på seg selv opp igjennom årene, sier Allardyce ifølge Sky Sports.

Landslagssjef Gareth Southgate forklarer laguttaket slik:

– Med tanke på at han spiller for et lag som ikke skaper så mange målsjanser som andre lag er 14 mål i inneværende sesong fenomenalt, hevder Southgate til Daily Mail.

LANDSLAGSSJEF: Gareth Southgate, Englands landslagssjef, sørget for comeback til troppen for Jermain Defoe og Jake Livermore for første gang siden henholdsvis 2013 og 2012. Foto: Carl Recine , Reuters

Andre vil kanskje hevde at når England ser seg nødt til å hente inn en 34-åring så fort Harry Kane har pådratt seg en skade sier det noe om at den stolte fotballnasjonen ikke er godt forspent på gode avsluttere for tiden.

Klart er at kaptein Wayne Rooney (mb) er ute. Det samme gjelder Phil Jones (f) og Michail Antonio (kant).

Tyskland, som leder Norges VM-kvalgruppe med full pott på fire matcher, må unnvære Manuel Neuer (k), Mesut Özil (mb), Julian Draxler (kant) og Mario Gomez (a). Timo Werner (a) er ny. Og Lukas Podolski (a) gjør sin siste kamp i tysk landslagstrøye.

Nå er ikke motstanden i VM-kvalikgruppe C av verdens høyeste kvalitet, akkurat. Men tyskerne har vist disiplin og gjort jobben. Blant annet i Oslo i september.

Treningskamper er nå en gang nettopp det. Det er ikke godt å si noe om spillernes motivasjon med tanke på at begge lags spillere har langt mer viktige klubbkamper på tapetet i ukene fremover. Regn også med en haug med bytter som oppstykker kamprytmen.

Men England er mest i en overgangsfase akkurat nå, og derfor støtter vi et spill på Tyskland. Oddsen er 1,70, spillestopp er kl. 20.40 og Viasat Fotball overfører oppgjøret.