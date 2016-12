Godt over fire måneder inn i managerjobben hos Manchester City lar taktikk-innovator Pep Guardiola (45) seg fortsatt overraske over Premier League-motstandere som måker ballen inn i City-feltet.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Etter en blytung desember-start med to strake tap for Chelsea og Leicester med tilsammen syv baklengsmål kom Manchester City seg på vinnersporet igjen med to kjappe hjemmeseirer over Watford og Arsenal. I dagens 2.juledagskamp reiser Man. City til bunnlaget Hull City.

Følg Tipster på Facebook her

Hull er jumbolaget - selv om manager Mike Phelan har fått laget til å spille. Men tre tap på fire siste hjelper ikke på en utsatt tabellposisjon.

Hva slags taktikk Hull legger opp til i dagens match er uvisst, men så langt er Man.City-sjefen Guardiola fortsatt sjokkert når motstanderlagene byr på lange baller i Citys målområde, ifølge City-stjernen Kevin De Bruyne.

– Det som overrasker Pep mest er at mange Premier League-klubber fortsatt varter opp med langpasninger retning Citys mål, forteller belgieren til magasinet Sport/Foot og gjengitt i Daily Mail.

– Han tenker noen ganger at motstanderen skal spille langs bakken fordi de gjør det mot andre lag. Men så gjør de ikke det mot oss, sier de Bruyne.

– Han bruker så mye tid og energi på å finne «hull» hos motstanderne, men ender opp med å innse at de trolig vil satse på langballer mot oss. Han spør seg sikkert hvorfor han gidder å bruke tiden sin på å planlegge så mye, tror De Bruyne.

City fikk en pangåpning under den tidligere Barcelona og Bayern München-treneren med ti seirer på ti åpningskamper. Siden har formen vært litt hit og dit.

Les også: – Går ikke på akkord med seg selv etter seks strake kamper uten seier

Manchester-klubben befinner seg på tredjeplass, syv poeng bak tabelleder Chelsea. Men defensivt har City kun stengt buret tre ganger på 17 ligamatcher. Dét kombinert med stadige formasjonsskifter og «vi trener ikke på taklinger»-uttalelsen har spanjolen måttet tåle kritikk for i Fotball-England.

Formasjonsskifter



City-stjernen Kevin De Bruyne har bokført ni assists denne sesongen - det er flest så langt i Premier League, ifølge analyseverkestedet Squawka. Han mener han drar fordeler av de mange system-endringene.

ASSIST-KONGE: Kevin De Bruyne har vært i kjempeform denne sesongen. Dette bildet er tatt mot PSG i Champions League i vår. Foto: Oli Scarff , AFP

– I mine øyne er anvendelighet mer en fordel enn en ulempe. Å bytte plass i et system hjelper deg til å forstå hvordan medspillere jobber på banen. Det er viktig å skjønne din nye rolle i et system. Jeg prøver hele tiden å se for meg hva som kan skje på banen, forklarer De Bruyne, som hadde en utsøkt tversoverpasning som ledet til Raheem Sterlings matchvinnermål over Arsenal forrige helg.

Til kveldens duell mangler gjestene Vincent Kompany (f), Ilkay Gündogan (mb), Fabian Delph (mb), Sergio Agüero (a) og trolig Pablo Zabaleta (f).

Hull har tapt ti av 13 seneste ligakamper. Men Yokshire-laget var uheldige ute mot West Ham sist (0-1-tap). Har mellom fem og åtte mann ute til dette oppgjøret. Og selv om Man.City svinger litt i prestasjonene tror vi Hull skal slite her.

Besøk vår oddstipsside Tipster her.

Vi går for borteseier i et 1-0-handikappspill til 1,75 i odds. Spillestopp er kl. 18.10 og TV2 Sport Premium sender kampen.