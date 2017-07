David Villa hylles: – Tidenes beste i MLS

Da David Villa (35) signerte for New York City FC i 2014, hadde han ikke lagkamerater. Nå er han klubbens – og ligaens beste spiller.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

David Beckham satte MLS på kartet da han forlot Real Madrid til fordel for LA Galaxy i 2007. Siden har den ene etter den andre stjernespilleren fulgt i hans fotspor.

Fotballstorheter som Steven Gerrard, Frank Lampard, Bastian Schweinsteiger, Thierry Henry, Didier Drogba, Kaká og Robbie Keane, for å nevne noen, har spilt, eller spiller fortsatt i USA.

Will Parchman, en anerkjent spaltist i MLS, og ifølge ham er det liten tvil om hvem den beste spilleren i MLS' 21 år lange historie er.

Ønsker du daglige oddstips? Sjekk ut VGs oddstipsside her!

Målmaskinen David Villa.

– Han stopper ikke



Spanjolen har rukket å bli 35 år gammel, og er midt i sin 17. sesong på toppnivå. Spissen har tidligere vunnet La Liga, Champions League, Supercupen, Copa del Rey, EM og VM, og er i tillegg Spanias mestscorende spiller gjennom tidene med 59 landslagsmål.

Fikk du med deg? Bob Bradley blir tidenes første LAFC-manager

I 2014 signerte David Villa for et New York City-lag som fortsatt ikke hadde blitt introdusert i MLS enda. Han signerte seks måneder før lagets debut, og på det tidspunktet var han klubbens eneste spiller.

Tre år senere, bærer han kapteinsbindet, og er klubbens beste, viktigste og mestscorende spiller.

– Han er ikke bare ligaens beste spiss nå – men ligaens beste spiller noensinne. Han stopper ikke. Villa gjør jobben sin bedre enn noen andre i MLS-historien, skriver Parchman i sin spalte for MLSsoccer.com.



I videovinduet under kan du se 35-åringens praktscoring i 2-1-seieren mot Chicago Fire! Saken fortsetter under videovinduet.

Siden hans ankomst har det blitt 83 kamper, 55 scoringer og 15 målgivende pasninger for den tidligere Valencia-, Barcelona- og Atletico Madrid-spilleren. Forrige sesong ble han kåret til årets spiller i MLS, og er favoritt til å vinne prisen igjen.

Mer MLS: Ola Kamara banker inn mål i USA – drømmer om landslagsplass (krever innlogging)

Dersom han vinner, blir han den første i MLS-historien til å gjøre det to år på rad.

– Jeg har aldri sett en spiller som er bedre foran mål enn Villa. Han kan score på alle måter, fra alle mulige vinkler, skriver Parchman videre, om mannen som scorer mål hvert 123. minutt.

– Det er ikke tvil. Gi meg Villa, eller gi meg døden.



Det er ikke bare New York City-spissen som banker inn mål. Det gjør også Ola Kamara! Saken fortsetter under videovinduet.



Kampen om tabelltoppen

Villa har nå scoret i fire kamper på rad, og jakter ny nettkjenning mot serieleder Toronto. Da jakter han og resten av Patrick Vieiras menn også tabelltoppen. Tre poeng skiller kanadierne og amerikanerne i Eastern Conference.

Husker du denne? Mix hylles av David Villa

USA vant nylig CONCACAF Gold Cup, og i kjølvannet av triumfen, kommer de til kampen uten to av sine aller viktigste spillere. Kaptein Michael Bradley (mb) og Jozy Altidore (a) rekker ikke toppkampen. Det gjør heller ikke Steven Beitashour (f) som er skadet. NYCFC mangler Maxime Chanot (f), Ronald Matarrita (f) og Rodney Wallace (mb), i tillegg til suspenderte Yangel Herrera (mb) til oppgjøret på BMO Field.

Toronto har vist seg å være sterke på hjemmebane, og har fortsatt til gode å tape på eget gress (9-3-0). Gjestene er i strålende form, men har trøblet litt på fremmed gress denne sesongen (4-1-5).

Les også: Keita klar for New York-eventyr

Toronto savner to av sine viktigste spillere, og New York City kommer fra en meget sterk 2-1-seier (med ti mann) over Chicago Fire.



Vi lanserer borteseier til 3,60 i odds. Spillestopp er klokken 19.55, og oppgjøret vises på Eurosport Norge.