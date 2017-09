Crystal Palace-manager risikerer mareritt-rekord

Frank de Boer (47) står i fare for å bli sparket etter kun fem kamper som sjef. Det er svakere enn noen tidligere Premier League-managere.

Det var stor optimisme rundt Crystal Palace da Frank de Boer fikk jobben som klubbens nye manager i sommer.

– Vi ble opplært til å spille som Ajax og Barcelona, så man kan forvente en liknende spillestil med ballbesittelse og kreativ, underholdende fotball, sa broren Ronald de Boer til Sky Sports like før ansettelsen.

Men kun 76 dager etter at nederlenderen ble ansatt er han sannsynligvis nødt til å slå Burnley for å få fortsette i jobben. Ifølge The Telegraph har styreformann Steve Parish gitt beskjed til 47-åringen at han er nødt til få skuta på rett kjøl.

– Som manager er jeg klar over at det alltid er spekulasjoner. Jeg har spilt i mange klubber hvor presset er høyt når man ikke får resultater, uttalte Frank de Boer på fredagens pressekonferanse.

Crystal Palace tok riktignok seg videre i ligacupen med en 2-1-seier over Ipswich, men i ligaen ligger London-klubben nest sist med null poeng på tre kamper.

Dermed risikerer Frank de Boer med andre ord å miste jobben etter bare fem kamper i jobben. Aldri har en Premier League-manager fått færre kamper før de har fått sparken.

Bob Bradley på verstinglisten

Den noe uheldige rekorden tilhører for øyeblikket den tidligere Charlton-manageren Les Reed. Assistenten til Iain Dowie fikk jobben 14. november 2006, men allerede på julaften samme år var det over og ut for Reed.

Den daværende Charlton-manageren røk ut av League Two-laget Wycombe Wandereres i ligacupen, og klarte kun én seier på seks ligakamper. Konsekvensen var dermed den korteste managerperioden i Premier League historie.

På listen finner vi også tidligere Stabæk-trener Bob Bradley. Amerikaneren ble ansatt som Swansea-manager i oktober i fjor, men måtte forlate jobben etter bare elleve kamper i klubben.

Dermed er Bradley på en delt tredjeplass på verstinglisten. Også Sammy Lee (Bolton) og Jacques Santini (Tottenham) måtte ta sin hatt og gå etter elleve kamper i sine respektive klubber, mens tidligere Southampton-manager Paul Sturrock kun fikk lede laget sitt i ni tellende kamper i en periode fra mars til august 2004.

Ingen hjelp fra Wilfried Zaha

The Telegraph hevder at Frank de Boer vurderer å sende laget sitt ut i en 4-3-3-formasjon mot Burnley. Det betyr i så fall at han går vekk fra 3-4-3-formasjonen sp, Crystal Palace har operert med så langt denne sesongen.

Samtidig er Palace-manageren nødt til å klare seg uten lagets kanskje største stjerne, Wilfried Zaha (a). Kantspilleren sliter fremdeles med en kneskade og har ikke vært i kamptroppen siden første serierunde.

I tillegg nysigneringen Ruben Loftus Cheek (m) etter all sannsynligvis ute med en lyskeskade. Pape Souaré er på vei tilbake fra skade, men er neppe klar til dyst på Turf Moor.

«The Eagles» har forsterket seg med Deadline Day-signeringen Mamadou Sakho, men heller ikke han er ventet å være med til bortekampen mot Burnley.

VGs tips: Hjemmeseier

Frank de Boer får ingen enkel oppgave med å redde jobben sin. Burnley var et meget godt hjemmelag forrige sesong, og hele 33 av lagets 40 poeng ble plukket hjemme på Turf Moor.

Denne sesongen skuffet Burnley i sin første hjemmekamp for sesongen og tapte 0-1-tapet for West Bromwich.

Likevel er lagets imponerende sesong på Turf Moor forrige sesong, samt deres sterke 1-1-resultat borte mot Tottenham sist, nok til at vi har tro på vertene til 2,20 i odds mot et formsvakt Crystal Palace.