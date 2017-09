Chelsea-sjefen sår tvil om fremtiden: – Jeg skal hjem snart

Chelsea-manager Antonio Conte (48) har ingen planer om å bli værende i klubben for alltid.

Den suksessrike italieneren, som vant Premier League på første forsøk, avslører i et intervju med en italiensk radiostasjon gjengitt av The Guardian at han har planer om å reise tilbake til hjemlandet snart.

– Jeg savner det, det er det ingen tvil om. Italia er mitt hjemland. Så fort jeg har fått noen gode, læringsfremmende og livsforandrende opplevelser, så vil jeg dra tilbake. Jeg vet ikke når, men det er målet, sier Conte.

Vurderer ny rolle

– I mitt hode er det ingen verdens tvil om at jeg skal hjem snart, sier han.

I løpet av intervjuet avskriver Conte muligheten for å jobbe i den pengesterke kinesiske ligaen, men bortsett fra det har han ingen tydelige planer om fremtiden.

Han utelukker ikke å forlate manageryrket etter hvert.

– Det er alltid vanskelig å forutse fremtiden. Som managere har vi den mest prekære jobben av alle. Én dag jobber du, den neste er du ute. Jeg ønsker å lykkes, å fullføre et prosjekt og gjøre den riktige avgjørelsen for det neste. Denne opplevelsen har gitt meg så mye, har forbedret meg så mye, men i fremtiden kan det hende at jeg ikke vil være en manager. Kanskje jeg kommer til å jobbe som fotballdirektør. Jeg vet ikke, sier 48-åringen.

Onsdag kveld spiller Contes Chelsea sesongens andre gruppespillskamp i Champions League. Den første var ren plankekjøring og endte med 6-0-seier over aserbajdsjanske Qarabag.

Men den andre blir nok hakket mer vrien. For på motsatt banehalvdel står Atlético Madrid, som har nådd finalen i turneringen to ganger de siste fire sesongene. Det blir kampen mellom Diego Costas nye og gamle arbeidsgiver, men bråkebøtta fra Brasil spiller ikke denne kampen ettersom han må vente til januar med å bli registrert for Atlético.

Ingen av lagene har viktige fravær i troppen. Atlético har holdt nullen i sin nye, storslåtte storstue Wanda Metropolitano, men møter her sin klart tøffeste motstander etter å ha byttet stadion.

Begge lagene er svært solide defensivt, og begge kommer neppe til å være spesielt misfornøyd med poengdeling, så vi prøver oss på et uavgjortspill til 3,15 i odds. Kampen vises på Viasport 3. Spillestopp er klokken 20.40.